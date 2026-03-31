De Alicante a Nueva York: universitarios debaten sobre retos sociales y políticos en la sede de Naciones Unidas

Siete estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) han participado en el proyecto internacional “Change the World Model United Nations”, una iniciativa académica de carácter global que les ha permitido debatir sobre los principales retos sociales y políticos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

La delegación de la UA ha estado integrada por Carla Belén Carrasco Nieves, Jaime Adrián Grau Gómez, Alicia Elvira Moral, Minerva Pujol García, Lucía Navarro Blasco, Isabel González Castelló y Aitana Ferriz Ferrandiz, estudiantes de los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, Gestión y Administración Pública, así como del doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales.

Durante su participación, que ha tenido lugar del 26 al 29 de marzo de 2026, el alumnado ha compartido espacio con más de 200 estudiantes procedentes de distintos países, con el objetivo de debatir y defender propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida a nivel global, en un entorno que simula el funcionamiento de los organismos internacionales.

Previamente a su desplazamiento a Nueva York, los estudiantes han completado un programa de formación específico en geopolítica, técnicas de debate y habilidades de comunicación en público, con el fin de afrontar con garantías esta experiencia académica de alto nivel.

El vicerrector de Estudiantes y Empleo recibió a los estudiantes que participan en el programa de la ONU antes de partir hacía Nueva York. / INFORMACIÓN

Preparación para las nuevas generaciones

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante ha querido trasladar su felicitación a los participantes por su esfuerzo, implicación y compromiso, y ha querido destacar el valor de este tipo de iniciativas para el desarrollo de competencias clave en el ámbito profesional y personal, así como para reforzar la proyección internacional del estudiantado de la UA.

La participación en “Change the World Model United Nations” se enmarca en la apuesta de la Universidad de Alicante por fomentar la internacionalización, la formación integral del alumnado y su implicación en los grandes debates globales que marcarán el futuro de la sociedad. El Change the World Academy (CWA) es una plataforma educativa de la Associazione Diplomatici, organización no gubernamental con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) que tiene como objetivo formar a las nuevas generaciones en valores como la democracia, la tolerancia, la inclusión y el multiculturalismo.