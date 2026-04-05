Investigación
La Universidad de Alicante crea una prenda inteligente para rehabilitar el brazo desde casa
El dispositivo pretende facilitar la terapia en el domicilio con supervisión médica para evitar desplazamientos a recién operados o a personas mayores
Un equipo de investigación de la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado una prenda textil inteligente que permitirá a personas con problemas de movilidad en el brazo realizar su rehabilitación desde el propio domicilio, con seguimiento clínico a distancia.
La iniciativa, denominada Neuro-Tex, está dirigida por el profesor Carlos A. Jara, investigador principal del proyecto y director del grupo de investigación Human Robotics (Huro), también involucrado en la creación de una plataforma robótica con realidad virtual que persigue que los pacientes que han visto cómo su movilidad o fuerza se ha quedado limitada, tras sufrir un ictus, puedan recuperar de una forma más ágil e incluso motivadora sus capacidades y, en definitiva, puedan mejorar su calidad de vida.
El objetivo de este otro proyecto es transformar un prototipo desarrollado en laboratorio en un producto sanitario cercano al mercado.
Según el científico de la UA, la solución está pensada para pacientes que necesitan rehabilitación del miembro superior tras haber sufrido un ictus, una intervención quirúrgica, una lesión traumatológica o enfermedades neuromusculares y degenerativas.
De este modo, la propuesta busca facilitar terapias activas seguras en el entorno doméstico, reducir desplazamientos innecesarios a centros hospitalarios y mejorar la continuidad de los tratamientos, especialmente en personas mayores o con movilidad reducida.
El dispositivo consiste en una prenda textil con sensores inerciales y de electromiografía (dispositivos utilizados para medir, respectivamente, el movimiento tridimensional y la actividad eléctrica muscular del brazo como la actividad muscular durante la realización de ejercicios).
Los datos, que recoge el aparato, se transforman en biomarcadores neuromusculares que permiten medir de forma objetiva la evolución del paciente y adaptar automáticamente la dificultad de la terapia.
La solución es para personas que sufren un ictus, lesiones y enfermedades degenerativas
Videojuegos terapéuticos
Los ejercicios se presentan mediante videojuegos terapéuticos desarrollados en entornos de realidad virtual y aumentada.
A través de estas aplicaciones, el usuario realiza movimientos como la flexión y extensión del codo, la elevación del hombro o la pronación del antebrazo en un entorno interactivo y motivador.
«Queremos que la rehabilitación sea más atractiva y que el paciente pueda visualizar su progreso en tiempo real», explica Jara, quien subraya que el sistema está concebido tanto para su uso en hospitales como en casa, con supervisión remota del personal sanitario.
El proyecto de la UA cuenta con la colaboración del centro tecnológico textil Aitex y de la Fundación Fisabio, encargada de la validación clínica en entorno hospitalario.
Además, la empresa Viromii participará en las tareas de difusión y transferencia de resultados, con el objetivo de acercar la tecnología al tejido empresarial y facilitar su implantación en el mercado.
Pacientes de Traumatología, Fisioterapeuta y Rehabilitación probarán el artefacto
Comercialización
El reto, según el equipo de investigadores, es alcanzar un nivel de madurez tecnológica que permita avanzar hacia la certificación como producto sanitario y su futura comercialización.
El trabajo se desarrolla desde el año 2025, con la previsión de que finalice en 2027, e incluirá pruebas de usabilidad con voluntarios sanos y una prueba de concepto con pacientes reales en servicios de Traumatología, Rehabilitación y Fisioterapia.
Estas evaluaciones analizarán aspectos como la comodidad de la prenda, la facilidad de uso de las aplicaciones y el grado de satisfacción tanto de pacientes como de profesionales sanitarios.
El equipo investigador recuerda que la interrupción de los servicios de rehabilitación en numerosos países durante la pandemia evidenció la necesidad de soluciones de telerehabilitación seguras y accesibles.
«En este contexto, la iniciativa se alinea con las prioridades de la Comunidad Valenciana en el ámbito de las tecnologías digitales aplicadas a la salud, el envejecimiento activo y la atención a enfermedades crónicas», afirma Jara. Además, según los científicos, el proyecto cuenta ya con un modelo de utilidad registrado del dispositivo.
Una vez finalizada la fase de validación, los investigadores prevén intensificar las acciones de transferencia tecnológica y la colaboración con empresas del sector sanitario y textil para facilitar la llegada de la innovación al mercado y maximizar su impacto en el sistema de salud.
Revolución robótica: auge de proyectos "made in Alicante"
La tecnología robótica ha cogido fuerza en los últimos años en la Universidad de Alicante (UA). Prueba de ello es la irrupción de proyectos que están en marcha o que han arrancado recientemente en los diversos grupos de investigación con múltiples fines y alcance social.
Como ejemplo, están los robots «con sentido del tacto» para reparar el calzado y la ropa. Los investigadores de la UA lideran un proyecto europeo para evitar que millones de prendas y de zapatos acaben en el vertedero con tecnología capaz de detectar daños y alargar su vida útil. Otra investigación de la UA se centra en desarrollar tecnología para que robots espaciales hagan posible el reciclaje y la reutilización de materiales en órbita.
Asimismo, hay investigadores que están impulsando robots comerciales ya programados para el tejido empresarial. Su objetivo es acercar la tecnología a la industria y a la agricultura con una configuración que permitirá a las empresas utilizar las máquinas sin tener que contar con expertos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia
- Cae en Dolores un clan familiar que vendía cocaína tras dejar al nieto en el colegio
- Platón, filósofo de la Antigua Grecia: “La medida de un hombre es lo que hace con el poder”
- Una 'Trencà del Guió' atípica abre el debate en Elche sobre el fin del luto
- Seis meses de soledad obligada en Alicante: 'No tengo ilusión por nada
- Un cortejo fúnebre guiado por el Caballero Cubierto recorre Orihuela
- El restaurante de Alicante que ha sorprendido a Cocituber: “No he probado un arroz al horno tan rico”
- Empiezan a llegar a España miles de abejarucos, una de las aves más coloridas y sorprendentes