La Universidad de Alicante crea una prenda inteligente para rehabilitar el brazo desde casa

Un equipo de investigación de la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado una prenda textil inteligente que permitirá a personas con problemas de movilidad en el brazo realizar su rehabilitación desde el propio domicilio, con seguimiento clínico a distancia.

La iniciativa, denominada Neuro-Tex, está dirigida por el profesor Carlos A. Jara, investigador principal del proyecto y director del grupo de investigación Human Robotics (Huro), también involucrado en la creación de una plataforma robótica con realidad virtual que persigue que los pacientes que han visto cómo su movilidad o fuerza se ha quedado limitada, tras sufrir un ictus, puedan recuperar de una forma más ágil e incluso motivadora sus capacidades y, en definitiva, puedan mejorar su calidad de vida.

El objetivo de este otro proyecto es transformar un prototipo desarrollado en laboratorio en un producto sanitario cercano al mercado.

Según el científico de la UA, la solución está pensada para pacientes que necesitan rehabilitación del miembro superior tras haber sufrido un ictus, una intervención quirúrgica, una lesión traumatológica o enfermedades neuromusculares y degenerativas.

De este modo, la propuesta busca facilitar terapias activas seguras en el entorno doméstico, reducir desplazamientos innecesarios a centros hospitalarios y mejorar la continuidad de los tratamientos, especialmente en personas mayores o con movilidad reducida.

El dispositivo consiste en una prenda textil con sensores inerciales y de electromiografía (dispositivos utilizados para medir, respectivamente, el movimiento tridimensional y la actividad eléctrica muscular del brazo como la actividad muscular durante la realización de ejercicios).

Los datos, que recoge el aparato, se transforman en biomarcadores neuromusculares que permiten medir de forma objetiva la evolución del paciente y adaptar automáticamente la dificultad de la terapia.

La solución es para personas que sufren un ictus, lesiones y enfermedades degenerativas

El equipo de investigadores de la UA que ha desarrollado una prenda inteligente. / Alex Domínguez

Videojuegos terapéuticos

Los ejercicios se presentan mediante videojuegos terapéuticos desarrollados en entornos de realidad virtual y aumentada.

A través de estas aplicaciones, el usuario realiza movimientos como la flexión y extensión del codo, la elevación del hombro o la pronación del antebrazo en un entorno interactivo y motivador.

«Queremos que la rehabilitación sea más atractiva y que el paciente pueda visualizar su progreso en tiempo real», explica Jara, quien subraya que el sistema está concebido tanto para su uso en hospitales como en casa, con supervisión remota del personal sanitario.

El proyecto de la UA cuenta con la colaboración del centro tecnológico textil Aitex y de la Fundación Fisabio, encargada de la validación clínica en entorno hospitalario.

Además, la empresa Viromii participará en las tareas de difusión y transferencia de resultados, con el objetivo de acercar la tecnología al tejido empresarial y facilitar su implantación en el mercado.

Pacientes de Traumatología, Fisioterapeuta y Rehabilitación probarán el artefacto

Comercialización

El reto, según el equipo de investigadores, es alcanzar un nivel de madurez tecnológica que permita avanzar hacia la certificación como producto sanitario y su futura comercialización.

El trabajo se desarrolla desde el año 2025, con la previsión de que finalice en 2027, e incluirá pruebas de usabilidad con voluntarios sanos y una prueba de concepto con pacientes reales en servicios de Traumatología, Rehabilitación y Fisioterapia.

Estas evaluaciones analizarán aspectos como la comodidad de la prenda, la facilidad de uso de las aplicaciones y el grado de satisfacción tanto de pacientes como de profesionales sanitarios.

El equipo investigador recuerda que la interrupción de los servicios de rehabilitación en numerosos países durante la pandemia evidenció la necesidad de soluciones de telerehabilitación seguras y accesibles.

El dispositivo tiene sensores para poder rehabilitar el brazo. / Alex Domínguez

«En este contexto, la iniciativa se alinea con las prioridades de la Comunidad Valenciana en el ámbito de las tecnologías digitales aplicadas a la salud, el envejecimiento activo y la atención a enfermedades crónicas», afirma Jara. Además, según los científicos, el proyecto cuenta ya con un modelo de utilidad registrado del dispositivo.

Una vez finalizada la fase de validación, los investigadores prevén intensificar las acciones de transferencia tecnológica y la colaboración con empresas del sector sanitario y textil para facilitar la llegada de la innovación al mercado y maximizar su impacto en el sistema de salud.