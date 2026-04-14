Especialistas de referencia analizan en Elche el abordaje integral del cáncer

El CEU UCH reunirá el próximo 17 de abril en Elche a especialistas de hospitales y universidades para analizar el abordaje integral en oncología en una jornada científica que pondrá el foco en la atención al paciente más allá del diagnóstico y del tratamiento. La cita, abierta también a pacientes, familiares y público general, se celebrará en el Hall del Edificio Capitolio, desde las 9 hasta las 14 horas.

Bajo el título Abordaje Integral en Oncología, el encuentro reunirá a profesionales del Hospital Quirónsalud Torrevieja, del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, del Hospital Clínico Universitario de Valencia y de la propia Universidad CEU Cardenal Herrera. La coordinación científica corre a cargo de la profesora Vanesa Escudero Ortiz, junto a Nuria Javaloyes Bernácer y Esther Mancheño Maciá. Escudero es investigadora principal del Grupo de Investigación en Farmacia y Nutrición Clínica y también forma parte del Grupo de Investigación en Oncología Multidisciplinar.

De la investigación a la práctica clínica

La jornada nace como continuidad de los proyectos desarrollados por el Grupo de Investigación en Farmacia y Nutrición Clínica del CEU UCH y de la colaboración mantenida con distintos centros hospitalarios de la provincia de Alicante. Según explica Vanesa Escudero, esa sinergia ha permitido consolidar un espacio en el que profesionales, docentes e investigadores comparten avances, inquietudes y retos emergentes en oncología.

La profesora sostiene que el objetivo del encuentro es claro: “mirar el proceso oncológico de forma integral y centrado en el paciente”. En esa línea, añade que el cáncer no puede entenderse solo como una enfermedad que requiere diagnóstico y tratamiento, sino como “un proceso complejo que afecta a múltiples aspectos de la vida de la persona”. Por eso, la jornada pondrá en relación aspectos clínicos, emocionales, funcionales, nutricionales, espirituales y éticos que intervienen en la experiencia oncológica.

Escudero subraya además que la elección de la oncología como eje temático responde a una línea de investigación ya activa dentro del grupo, centrada en la individualización de tratamientos mediante la monitorización terapéutica de fármacos en pacientes oncológicos. Ese trabajo analiza cómo influyen distintos factores farmacológicos, nutricionales, funcionales y psicoemocionales en la seguridad de los tratamientos, en su eficacia terapéutica y en la calidad de vida. A su juicio, esa base científica da coherencia al programa y conecta la jornada con una investigación aplicada que ya está en marcha.

La elección de la oncología como eje temático responde a una línea de investigación ya activa dentro del grupo, centrada en la individualización de tratamientos mediante la monitorización terapéutica de fármacos en pacientes oncológicos. / INFORMACIÓN

Una primera mesa entre ética, páncreas y medicina nuclear

La primera mesa redonda se celebrará entre las 9.30 y las 11.30 horas bajo el título “Innovar, decidir y acompañar: una mirada integral al proceso oncológico”. En ella participarán Manuel Sureda, especialista en Oncología Clínica del Hospital Quirónsalud Torrevieja; Enrique de Madaria, especialista en Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante; y Aurora Crespo, especialista en Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Valencia. La moderación correrá a cargo de Vanesa Escudero.

El bloque arrancará con una reflexión sobre la ética y la espiritualidad en la atención oncológica. El material preparatorio de la jornada destaca que, en un contexto en el que la supervivencia ha mejorado, también resulta necesario atender la calidad de vida y reconocer las necesidades emocionales, existenciales y éticas del paciente. Esa idea, de hecho, encaja con el enfoque general del encuentro, que sitúa el acompañamiento humano junto a la innovación clínica.

Otro de los ejes de esta primera mesa será el cáncer de páncreas. Enrique de Madaria abordará las lesiones premalignas y los criterios actuales para decidir cuándo vigilar y cuándo intervenir. El argumentario del encuentro recuerda que este tumor sigue siendo uno de los de peor pronóstico y que parte de los avances más relevantes se concentran hoy en el diagnóstico molecular, con herramientas como la biopsia líquida, capaces de identificar biomarcadores tumorales a partir de muestras no invasivas.

Junto a ello, Aurora Crespo analizará el papel de la imagen molecular y la terapia metabólica en pacientes oncológicos. Su aportación pondrá sobre la mesa el desarrollo de nuevos radiofármacos diagnósticos y terapéuticos y la necesidad de que estas herramientas se integren de forma más natural en la toma de decisiones clínicas. El documento de base de la jornada advierte, en este sentido, de que su disponibilidad sigue concentrada en centros de alta complejidad y de que todavía existe un conocimiento parcial sobre estos avances entre profesionales.

La jornada nace como continuidad de los proyectos desarrollados por el Grupo de Investigación en Farmacia y Nutrición Clínica del CEU UCH y de la colaboración mantenida con distintos centros hospitalarios de la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Más allá del diagnóstico

La segunda mesa redonda comenzará a las 12 horas con el título “Más allá del diagnóstico: nutrición, apoyo psicológico, fisioterapia y optimización del tratamiento farmacológico”. Participarán en ella Nuria Javaloyes, de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Pilar María Hernández, vinculada al Hospital Quirónsalud de Torrevieja y a la Universidad Católica de Murcia; y María Isabel Rocha, del Departamento de Fisioterapia del CEU UCH. Vanesa Escudero volverá a ejercer como moderadora.

Aquí el foco se desplaza hacia tres áreas que han ido ganando peso en la atención al paciente oncológico. La psicooncología tendrá un lugar destacado con una intervención centrada en modelos basados en la evidencia y en su impacto sobre la adaptación emocional, la ansiedad, la depresión o la comunicación clínica. La documentación de la jornada insiste en que el apoyo psicológico especializado mejora la calidad de vida y la adherencia terapéutica y no debe entenderse como un elemento accesorio dentro del proceso asistencial.

También la nutrición clínica ocupará un espacio central. Pilar María Hernández abordará la relevancia de la nutrición individualizada y su influencia en la tolerancia a los tratamientos, en la eficacia terapéutica y en la recuperación funcional. En paralelo, María Isabel Rocha centrará su intervención en la fisioterapia oncológica y en su contribución a la movilidad, a la disminución de la fatiga y a la recuperación del paciente durante y después del tratamiento. El programa subraya así la importancia de incorporar al proceso oncológico variables que durante años quedaron en un segundo plano.

Una cita abierta también a pacientes y familias

Vanesa Escudero insiste en que la jornada no se ha diseñado solo para especialistas. “Pretende generar un espacio de encuentro en el que profesionales sanitarios, estudiantes, pacientes y público general puedan comprender de forma accesible la importancia del trabajo interdisciplinar en oncología", señala la coordinadora científica. En esa misma línea, añade que el carácter divulgativo del encuentro responde a la voluntad de “acercar el conocimiento científico a la ciudadanía” en torno a una de las patologías de mayor impacto sanitario y social.