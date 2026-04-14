De puntos de paso a espacios seguros y confortables: así quiere la UA transformar las paradas del TRAM de Alicante

Mucho más que las paradas de tranvía como hoy están diseñadas. Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han iniciado el diagnóstico de la accesibilidad en espacios urbanos cercanos al TRAM con el foco en las necesidades de las personas cuidadoras no remuneradas, un colectivo considerado esencial para el sostenimiento de la vida diaria, pero habitualmente invisibilizado en la planificación urbana.

La investigación se desarrolla en los espacios próximos a tres paradas de la línea 2 del TRAM de Alicante (Mercado, Garbinet y Pintor Gastón Castelló), considerados puntos estratégicos donde convergen distintos modos de movilidad. El objetivo es analizar cómo el diseño y la calidad de estos entornos influyen en la decisión de las personas de utilizar o no el transporte público, especialmente en el caso de quienes realizan tareas de cuidado en su día a día.

Desde esta perspectiva, el proyecto plantea que las paradas y sus entornos "no deben ser solo puntos de paso, sino espacios que faciliten la conciliación de los cuidados con la movilidad cotidiana", explica Leticia Serrano Estrada, la investigadora del Departamento de Edificación y Urbanismo que dirige el proyecto INCLUSIVEnodes, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esto implica, según informan desde la UA, "diseñar áreas accesibles, seguras y confortables que permitan encadenar trayectos, realizar pequeñas gestiones o favorecer la interacción social".

Pablo Martí Ciriquián, Luis Moreno Izquierdo, Erika Meléndez Oliva, Leticia Serrano Estrada, Álvaro Bernabeu Bautista, Mariana Huskinson, Aimée Torres Penalva, algunos de los investigadores que participan en el proyecto. / Alejandro Fernández Cornejo, Explicita Studio

Según la investigadora principal, "las ciudades están cambiando porque somos una población cada vez más urbanizada y longeva, y eso nos obliga a repensar cómo nos movemos y cómo queremos vivir en ellas”. Por ello, considera que “apostar por ciudades más caminables y por una movilidad activa (caminar, usar la bicicleta o el transporte público) es también apostar por mantener nuestra autonomía, favorecer la socialización y cuidar nuestra salud física y mental”.

Para los artífices de este estudio, la accesibilidad urbana hay que entenderla desde el cuidado en su sentido más amplio: "cuidar de otras personas, pero también cuidar de nosotros mismos para poder movernos por la ciudad con autonomía, seguridad y confianza durante más tiempo. Porque desplazarnos en transporte público también implica caminar, y ese movimiento cotidiano no solo favorece la salud física, sino también la salud mental, al relacionarnos con otras personas y sentirnos parte de la vida urbana”, agrega Serrano.

Estación de Luceros del TRAM de Alicante. / Alex Domínguez

Cámaras 360º

De este modo, destacan que si estos espacios responden mejor a las necesidades reales de la vida cotidiana, especialmente de quienes cuidan, pueden contribuir de forma decisiva a aumentar el uso del transporte público y avanzar hacia una movilidad más sostenible.

Para ello, el equipo desarrolla un diagnóstico multidimensional que permitirá identificar barreras y oportunidades en estos entornos, y proponer estrategias de mejora, integrando variables urbanas, sociales, económicas y de salud, con la participación de expertos en urbanismo, sociología, economía, ciencias de la salud e informática.

El proyecto combina metodologías innovadoras, como auditorías técnicas del espacio urbano Accesscity, recorridos con cámaras 360º apoyados en inteligencia artificial y técnicas tradicionales de observación del comportamiento y encuestas para analizar el uso real del espacio en momentos de alta afluencia.