El magistrado del Supremo Pablo Llarena analizará en el CEU UCH la última jurisprudencia sobre plazos de instrucción penal

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) y la Fundación para la Magistratura celebrarán el próximo jueves 16 de abril en Elche la IV Jornada organizada conjuntamente por ambas instituciones, que en esta edición contará con la intervención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena Conde. La conferencia llevará por título “Plazos de instrucción penal. Última jurisprudencia del Tribunal Supremo” y se desarrollará en el Aula Magna de la Universidad CEU Cardenal Herrera, en la calle Carmelitas, a partir de las 16 horas.

La jornada alcanza este año su cuarta edición, consolidando una colaboración estable entre la CEU UCH y la Fundación para la Magistratura en torno al análisis de cuestiones de actualidad jurídica de la mano de altos magistrados y juristas de referencia. El propio programa difundido por la organización la presenta como la IV Jornada, lo que confirma la continuidad de una iniciativa que ya se ha celebrado en años anteriores en Elche.

La última edición de este foro, celebrada en 2024, tuvo como protagonista al magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa Tribiño, que abordó en la CEU UCH la mediación intrajudicial como vía para la resolución de conflictos entre la Administración y los ciudadanos. En aquella conferencia, coorganizada también por la universidad y la Fundación para la Magistratura, se defendió la necesidad de repensar la mediación en el ámbito contencioso-administrativo como un complemento del sistema tradicional y no como su sustitución.

La instrucción penal, a examen

La edición de 2026 pondrá el foco en un asunto de especial interés para la práctica jurídica: los plazos de instrucción penal y la interpretación más reciente del Tribunal Supremo sobre esta materia. La conferencia correrá a cargo de Pablo Llarena Conde, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde 2016, según recoge la información oficial del Consejo General del Poder Judicial.

La elección de este tema sitúa la jornada en uno de los debates más relevantes del proceso penal, al abordar una cuestión directamente vinculada a la tramitación de las causas, a la seguridad jurídica y a la interpretación jurisprudencial de los tiempos de investigación judicial. La presencia de un magistrado del Tribunal Supremo aporta, además, una perspectiva especialmente útil para profesionales del Derecho, jueces, fiscales, abogados, procuradores, docentes y estudiantes.

Encuentro con estudiantes del Plan de Excelencia

La visita institucional de Pablo Llarena a Elche tendrá continuidad en la mañana del viernes 17 de abril con un desayuno-coloquio en el Hotel Huerto del Cura junto a una veintena de estudiantes de los grados de Derecho y del doble grado integrados en el Plan de Excelencia de la CEU UCH.

Impulsado desde 2023 por el Vicerrectorado de Calidad y Estudiantes y el Vicerrectorado de Internacionalización y Vida Universitaria, este plan busca enriquecer la experiencia universitaria de los alumnos con mejores expedientes mediante propuestas formativas complementarias. Entre ellas se incluyen cursos y talleres especializados, actividades de empleabilidad, aprendizaje de idiomas, eventos culturales, formación en habilidades digitales y uso de la inteligencia artificial, así como la participación en seminarios y encuentros con profesionales y referentes de distintos ámbitos. Según la universidad, el objetivo es ampliar sus competencias en áreas estratégicas y permitirles acreditar un itinerario diferencial en su currículum.

En este contexto, el coloquio con el magistrado del Supremo se plantea como una oportunidad para que los estudiantes puedan conversar en un formato más cercano con uno de los juristas más relevantes del panorama judicial español y profundizar en cuestiones vinculadas al proceso penal, la jurisprudencia y el ejercicio profesional del Derecho. Para Adela Aura Larios de Medrano, profesora de Derecho “con esta nueva edición, la CEU UCH y la Fundación para la Magistratura refuerzan una línea de colaboración orientada a acercar al ámbito universitario debates jurídicos de plena actualidad y a favorecer el contacto directo entre estudiantes, profesionales y miembros de la judicatura”.