El Consell activa un consejo para dar apoyo psicológico a los universitarios de Alicante

El Consell ha activado un nuevo mecanismo para dar apoyo psicológico a los universitarios de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad. La Generalitat ha aprobado este viernes el decreto por el que se crea el Consejo Interuniversitario de Salud Mental (CISAM-CV), un órgano de coordinación que, según el Gobierno valenciano, sitúa a la región a la vanguardia de las políticas públicas de atención, prevención y promoción del bienestar emocional en el ámbito universitario y de las enseñanzas superiores.

Se trata del primer órgano de esta naturaleza creado en España, diseñado específicamente para coordinar de forma estructural las políticas de salud mental que desarrollan las universidades públicas y privadas, así como los centros de enseñanzas artísticas superiores, según el comunicado autonómico.

Nace en un contexto de preocupación social, entre la población joven. De hecho, el 21% de los estudiantes universitarios en España ha tenido pensamientos suicidas, según un estudio reciente de la Miguel Hernández. En esta línea, la Generalitat ha identificado el ámbito universitario y de los estudios artísticos superiores como un espacio clave de actuación, debido a los elevados niveles de exigencia académica y personal que afronta su comunidad.

Ante estos desafíos, el consejo promoverá una visión integral del bienestar emocional y trabajará en la prevención de adicciones, la promoción de hábitos de vida saludables y la mejora de la convivencia en los campus.

Entre sus funciones se encuentran la coordinación de programas de promoción de la salud mental, la definición de orientaciones comunes para los servicios de apoyo psicológico universitarios, la elaboración de guías y protocolos de actuación y el impulso de mecanismos de colaboración con el sistema sanitario público.

El organismo trabajará en prevenir adicciones, hábitos de vida saludables y la mejora de la convivencia en el campus

Universitarios en una clase de la UA. / PILAR CORTES

Creación y composición

El CISAM-CV se adscribe a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades con el objetivo de actuar como órgano de consulta, coordinación y propuesta de estrategias conjuntas en materia de promoción del bienestar emocional y la salud mental en el ámbito de los estudios superiores.

La Generalitat ha puesto en valor la iniciativa y su apuesta "por situar la salud mental como una prioridad, reforzando una mirada integral que atiende al bienestar emocional como elemento esencial de la calidad del sistema educativo y del progreso social".

Su creación se alinea con el marco normativo estatal y autonómico, y responde a la necesidad de dotar al sistema de estudios superiores valenciano de un órgano estable de coordinación, capaz de impulsar estrategias comunes, compartir buenas prácticas y garantizar una respuesta homogénea y eficaz en materia de salud mental, tal y como agrega el comunicado.

El servicio atenderá a estudiantes, docentes, investigadores y administrativos

Estudiantes en un pasillo de la UA. / PILAR CORTES

El consejo dará atención al estudiantado, al personal docente e investigador y al personal técnico, de gestión, administración y servicios. El CISAM CV se configura como un órgano de gobernanza colaborativa en el que estarán representadas las nueve universidades que integran el Sistema Universitario Valenciano junto con el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

La presidencia del Consejo recaerá en la Secretaría Autonómica competente en materia de universidades y la vicepresidencia en la Dirección General de Universidades, lo que garantiza el liderazgo institucional y la integración de la salud mental en la planificación de la política universitaria valenciana.

Asimismo, contará con la participación de la Conselleria de Sanidad, a través de los órganos con competencias en salud mental, y de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de los órganos con responsabilidades en el ámbito de la inclusión educativa en la enseñanza no universitaria, reforzando así la coordinación entre los distintos niveles del sistema educativo y sanitario.