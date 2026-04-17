El machismo en la juventud, a debate en el mayor concurso de oratoria de la provincia de Alicante

La Universidad de Alicante se convertirá del 20 al 22 de abril en el epicentro del debate juvenil con la celebración de la fase final de la Lliga de Debat de Secundaria y Bachillerato, impulsada por la Xarxa Vives d’Universitats. Un encuentro que reunirá a cerca de un centenar de estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato y que, en esta edición, destaca por una temática de actualidad y controvertida para los estudiantes: ¿Estamos ante una juventud más machista?

De los 15 equipos finalistas procedentes de distintas universidades del ámbito valenciano, catalán y andorrano, dos representan directamente a la provincia: el IES Enric Valor de Castalla y el IES Misteri d’Elx. La participación evidencia el creciente interés de los centros educativos por fomentar la oratoria y el pensamiento crítico entre los jóvenes.

Durante tres jornadas, el alumnado competirá en una liga que va más allá del enfrentamiento dialéctico. El objetivo es reforzar habilidades como la argumentación, el trabajo en equipo o la capacidad de expresarse con solvencia en público.

Este tema obliga a los participantes a defender posturas opuestas, lo que exige una preparación rigurosa, capacidad de análisis y flexibilidad mental. El debate sobre el machismo entre los jóvenes pone sobre la mesa cuestiones sociales de gran calado y convierte la competición en un espacio de reflexión colectiva más allá del ámbito académico.

Una edición de la Liga Debate celebrada en la Universidad de Alicante / ALEX DOMINGUEZ

La fase final reúne a los centros que se impusieron en las eliminatorias previas. Durante los dos primeros días se desarrollarán los enfrentamientos entre equipos, mientras que la última jornada estará reservada para las semifinales y la final, en la que competirán los mejores clasificados.

El jurado, integrado por especialistas en comunicación, derecho, educación y periodismo, valorará aspectos como la solidez de los argumentos, la fluidez expositiva, la calidad del discurso y la puesta en escena. También se reconocerá al mejor equipo, al subcampeón y al mejor orador o oradora del torneo.

La liga, promovida por la Xarxa Vives, cuenta con el apoyo institucional de administraciones como la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de Andorra, así como con la colaboración de entidades vinculadas a la promoción lingüística en la Comunidad Valenciana.

Participantes

Los equipos alicantinos se medirán con el Col·legi Pare Manyanet Les Corts de Barcelona, en representación de la Universitat Abat Oliba CEU; el Col·legi Sant Ermengol de Andorra la Vella, por la Universitat d’Andorra; el Institut Antoni Cumella de Granollers, por la Universitat Autònoma de Barcelona; el Institut La Mallola de Esplugues de Llobregat, por la Universitat de Barcelona; la Escola Pia de Caldes de Montbui, por la Universitat de Girona; el Col·legi Sant Gabriel de Viladecans, por la Universitat Internacional de Catalunya; el IES Almenara, por la Universitat Jaume I; el Institut Manuel de Montsuar de Lleida, por la Universitat de Lleida; el Institut Josefina Castellví i Piulachs de Viladecans, por la Universitat Pompeu Fabra; el IES La Garrigosa de Meliana, por la Universitat Politècnica de València; el Institut Vila-seca, por la Universitat Rovira i Virgili; el IES Ramon Llull de València, por la Universitat de València; y el Institut Manuel Blancafort de La Garriga, en representación de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.