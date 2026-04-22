Universidad
Día de la Tierra en Alicante: con el foco en la ciencia y en las nuevas generaciones para preservar el medioambiente
La UA, Vectalia y la Fundación Premios Rei Jaume I celebran una jornada para sensibilizar sobre la desertificación del planeta y la protección de la biodiversidad
En manos de los científicos y de las nuevas generaciones para blindar el medioambiente. En ellos recayeron buena parte de las miradas durante la conmemoración del Día de la Tierra, organizada en la Universidad de Alicante (UA) este miércoles por el grupo Vectalia y la Fundación Premios Rei Jaume I, en colaboración con la propia institución académica. La iniciativa tuvo como objetivo poner en valor la necesidad de preservar el planeta y proteger la biodiversidad.
La rectora, Amparo Navarro, apeló a la gran responsabilidad que tienen los estudiantes como "garantes de que sigamos teniendo un campus sostenible y un mundo mejor" durante un discurso en el que subrayó el firme compromiso del campus con el medio ambiente. Reivindicó, además, la figura de Ramón Martín Mateo, primer rector de la universidad y referente en Derecho Medioambiental, como ejemplo del legado ambiental de la institución.
También destacó el papel de los investigadores de la UA Javier García y Carmen Herrero, premiados Jaume I, por su trabajo "para que tengamos un aire más respirable y para recordarnos que el gasto sanitario y la desigualdad están relacionados con las crisis que derivan del cambio climático".
El acto inaugural, celebrado frente al monolito situado en la Facultad de Filosofía y Letras, contó también con la participación del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, quien recordó que "cuidar la naturaleza es cuidar de nosotros mismos".
La provincia, un ejemplo
El responsable autonómico resaltó la riqueza ambiental de Alicante, a pesar de enfrentar desafíos como la escasez de agua y la desertificación. Mencionó que la Comunidad Valenciana alberga una biodiversidad excepcional, con "más de 20.000 especies registradas, 338 especies de vertebrados y cerca de 2.900 especies de flora autóctona". Y puso como ejemplo para todo el país la reutilización del agua que se produce en la provincia.
Por su parte, el presidente de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, responsable de la organización de unos galardones que celebran este año su trigésimo séptima edición, mostró su satisfacción por la celebración de esta jornada en la UA y destacó que "cuando no se hablaba de ciencia en España nuestra fundación comenzaba a otorgar premios a nivel internacional con jurados muy competentes y objetivos".
En su caso, el presidente del grupo Vectalia, Antonio Arias, mostró el "compromiso diario" con el medio ambiente y sostenibilidad materializándose en iniciativas como la renovación de la flota de autobuses para reducir la contaminación y las reforestaciones llevadas a cabo en los montes alicantinos.
Tras la apertura institucional, estudiantes y profesorado participaron en una visita guiada por la Mesa del Tiempo Geológico, una instalación divulgativa que permite comprender la evolución de la Tierra. Posteriormente, tuvo lugar una plantación de árboles y plantas aromáticas autóctonas en el campus, en una acción simbólica y educativa orientada a fomentar la sostenibilidad y el respeto por el entorno natural.
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