La UA será la sede de la Olimpiada Española de Química con la participación de 120 alumnos

Alicante será este fin de semana el epicentro del talento científico joven con la la trigésima novena edición de la Olimpiada Española de Química. La Universidad de Alicante (UA) se convierte así en el punto de encuentro de alrededor de 120 estudiantes que han destacado en sus respectivas fases territoriales y que ahora afrontan una competición de exigencia superior, diseñada para medir no solo conocimientos, sino también capacidad de razonamiento, análisis y aplicación práctica.

Desde la electroquímica hasta la síntesis orgánica, pasando por la química física o el análisis de materiales, los participantes deberán enfrentarse a pruebas que cubren el espectro completo de la disciplina. Aunque los contenidos parten del currículo oficial de Secundaria y Bachillerato, el nivel de profundidad exigido supera el de las evaluaciones ordinarias, situando a los estudiantes ante problemas que requieren un dominio avanzado de conceptos y una notable agilidad intelectual, según han informado desde la UA.

El evento, promovido por la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, forma parte de una iniciativa consolidada que recorre cada año distintas universidades del país. Su finalidad trasciende la mera competición académica, ya que tiene como objetivos identificar vocaciones, estimular el interés por la ciencia en edades tempranas y contribuir a la formación de futuros investigadores.

En este sentido, el catedrático de Química Física de la UA Víctor Climent, vinculado a la organización y especialista en electroquímica, incide en que este tipo de iniciativas cumplen una función esencial en el ecosistema educativo: detectar talento y ofrecer estímulos adicionales a quienes muestran un interés especial por la ciencia. A su juicio, la química desempeña un papel transversal en múltiples ámbitos clave, desde el desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles hasta la innovación farmacéutica o la gestión de recursos hídricos.

Científicos por un día en la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Programa

La apertura oficial el viernes por la tarde marcará el inicio de las actividades con una intervención inaugural que contextualizará la importancia de la química en los retos actuales. A partir de ahí, el núcleo de la competición se desarrollará el sábado, con una primera sesión centrada en la resolución de problemas complejos y una segunda dedicada a cuestiones teóricas y aplicadas, donde se evaluará tanto la precisión conceptual como la capacidad de argumentación científica.

El domingo, tras la deliberación del jurado, tendrá lugar el acto de clausura, en el que se reconocerá a los estudiantes con mejores resultados. Más allá de los premios, la experiencia supone para los participantes una oportunidad de convivir con otros jóvenes con inquietudes similares y de entrar en contacto con el entorno universitario.

La organización técnica, la logística y el diseño de las pruebas recae en la sección territorial de Alicante de la RSEQ, que preside el catedrático de Química Orgánica de la UA David Guijarro.

En paralelo a la competición estudiantil, la UA acoge la novena edición de la Jornada de Química para el Profesorado de Secundaria y Bachillerato, concebida como un foro de actualización pedagógica. Esta iniciativa complementaria pone el foco en la enseñanza de la química, fomentando el intercambio de metodologías y la reflexión sobre los retos actuales en el aula.

La jornada reúne a especialistas y docentes en activo en torno a un programa que combina conferencias, presentaciones breves y espacios de debate. Entre las intervenciones más destacadas figura la de Bernardo Herradón, quien propone una mirada interdisciplinar que conecta la química con ámbitos como la historia del conocimiento, la creación artística o el pensamiento filosófico. Por su parte, Sergio Menargues ofrece un análisis crítico del Premio Nobel de Química, abordando aspectos menos conocidos de este galardón.