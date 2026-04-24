La UA crea una herramienta para ayudar a los ayuntamientos a planificar su respuesta ante una inundación

Investigadores de la Universidad de Alicante (UA) han desarrollado una innovadora herramienta diseñada para mejorar la planificación de la respuesta social frente a inundaciones por parte de los ayuntamientos. El sistema busca cubrir una carencia habitual en la gestión del riesgo: la falta de medidas sociales en los planes de emergencia.

El proyecto, denominado Aquasoc, está dirigido principalmente a técnicos municipales, responsables de Protección Civil y gestores locales de riesgos. No obstante, también puede resultar útil para entidades como confederaciones hidrográficas u organizaciones de atención a emergencias, como la Cruz Roja, al ofrecer un enfoque integral centrado en lo que necesitan las personas ante un desastre natural de este tipo.

A diferencia de otros sistemas centrados en la predicción o la ingeniería hidráulica, la herramienta no mide el riesgo físico de inundación, sino la capacidad de una comunidad para afrontarla. Para ello, conecta dos elementos clave: los impactos sociales que sufren las poblaciones, como el estrés psicológico, la pérdida de redes de apoyo o la desinformación, y las capacidades necesarias para reducirlos, tal y como explica Guadalupe Ortiz Noguera, investigadora del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales y directora del proyecto, junto a Antonio Aledo.

Aquí las imágenes más impactantes de la DANA de septiembre de 2019 por su paso por Orihuela / TONY SEVILLA

¿Cómo funciona?

La aplicación, de uso gratuito, funciona mediante un proceso de autoevaluación. Los gestores locales completan varios cuestionarios en los que analizan, por un lado, cómo afectan las inundaciones a su municipio y, por otro, el grado de desarrollo de sus capacidades sociales. A partir de estas respuestas, el sistema genera un ranking de prioridades que orienta la toma de decisiones.

Entre las áreas de actuación que propone AQuasoc destacan el refuerzo de redes de voluntariado organizadas, la mejora de los sistemas de alerta temprana y comunicación, el diseño de protocolos de atención psicológica tras la emergencia o el impulso de campañas de concienciación ciudadana. También plantea acciones como la creación de acuerdos previos con colegios profesionales, por ejemplo, de psicólogos, para garantizar una respuesta rápida en situaciones críticas.

La iniciativa pone el foco en las redes de voluntariado, psicólogos y sistemas de comunicación en un desastre natural

El proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en el marco del Plan Estatal de Investigación, y se ha nutrido de un amplio trabajo de campo. Entre los casos analizados destacan las inundaciones de 2019 en la Vega Baja, con especial implicación del Ayuntamiento de Orihuela, así como episodios en Canarias, Huelva y escenarios internacionales como Italia, Estados Unidos o Brasil.

Los directores de la herramienta Aquasoc, Antonio Aledo y Guadalupe Ortiz, en la presentación este viernes en Orihuela / INFORMACIÓN

Los investigadores subrayan que el objetivo es reforzar la preparación comunitaria a medio y largo plazo, abarcando todo el ciclo de la emergencia, desde la prevención hasta la recuperación posterior. Aunque por ahora se centra en inundaciones, el equipo no descarta ampliar su aplicación a otros desastres naturales en el futuro.

"Creemos que esta herramienta puede resultar de especial interés para la labor de las instituciones y el personal de gestión de emergencias porque proporciona información y apoyo relevantes en la toma de decisiones en la gestión del riesgo de inundación y facilita la identificación de impactos sociales y el refuerzo de las capacidades de preparación y respuesta en su ámbito de actuación", concluye Antonio Aledo.