El equipo de la Universidad de Alicante, subcampeón de la Liga Debate universitaria

El equipo de estudiantes de Universidad de Alicante (UA) se ha proclamado subcampeón en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives d'Universitats. Después de un enfrentamiento muy disputado, el jurado ha proclamado como ganador de la edición 2026 el equipo de la Universitat Autònoma de Barcelona. Además, el jurado ha distinguido a la estudiante Maria Toste Martínez, integrante del equipo de la Universitat Pompeu Fabra, con el galardón de mejor oradora de la competición.

Durante tres días, 16 equipos universitarios de la Comunidad Valenciana, Cataluña y las Islas Baleares han debatido sobre una cuestión de actualidad y de alta relevancia social: «La democracia está en peligro?». A lo largo de la competición, los participantes han tenido que defender tanto la posición a favor como la de estar en contra, en un ejercicio de argumentación que pone a prueba la capacidad crítica, la solvencia discursiva y la flexibilidad intelectual.

La jornada empezó con una fase eliminatoria entre todos los equipos participantes, mientras que en la última jornada se han disputado las semifinales y la gran final entre los equipos con más puntuación acumulada.

En esta edición, han participado 16 equipos de las universidades siguientes:

Universidad de Alicante

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Barcelona

Universitat de les Illes Balears

Universitat de Girona

Universitat Internacional de Catalunya

Universitat Jaume I

Universitat de Lleida

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat Politècnica de València

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Ramon Llull

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de València

Universidad de Vic · Universidad Central de Cataluña.

El equipo ganador de la Universitat Autònoma de Barcelona / INFORMACIÓN

Perfiles de los participantes

En cuanto al perfil de los participantes, predominan los estudios de ciencias sociales y jurídicas (65%), seguidos de humanidades (14%), ingenierías (11%) y ciencias (8%); con una participación equilibrada entre mujeres (51%) y hombres (49%). El 80% cursa estudios de grado o máster, mientras que un 20% está matriculado en programas de doble grado.

Una de las novedades más esperadas de esta edición ha sido el estreno de «Debat i fet!», una nueva apuesta por la inmediatez, la improvisación y la interacción con el público. La actividad, que ha tenido lugar antes de la gran final, ha reunido a ocho estudiantes que se han inscrito de manera voluntaria. Con enfrentamientos individuales y debatiendo con temas de carácter lúdico, los participantes han dispuesto únicamente de dos turnos de un minuto para defender su posición y convencer al público.

Además, los asistentes han sido parte activa del debate con la elección de la persona ganadora de cada debate mediante un sistema de votación digital con el teléfono móvil. En esta primera edición, el público ha escogido a Antoni Moragues Pascual, miembro del equipo de la Universitat de les Illes Balears, como ganador de la actividad.