La UA deja la sede de San Fernando y centralizará en el edificio de Ramón y Cajal toda su actividad del centro

La Universidad de Alicante (UA) dejará de tener actividad en las instalaciones del edificio San Fernando 40 del centro, después de once años de convenio con el banco Sabadell. La institución académica ha decidido centralizar todos los servicios de la Sede Ciudad de Alicante en el edificio de Ramón y Cajal, antigua sede de la Escuela de Comercio y sede tradicional universitaria.

La rectora Amparo Navarro ha justificado la decisión, "adoptada de común acuerdo tras varias conversaciones con el banco" con criterios "tanto de racionalización económica como de prestación de servicios", justo en el momento en el que expiraba el acuerdo de cesión firmado en 2015.

El coste de mantenimiento del edificio de San Fernando ha superado en estos años los 7 millones de euros, con un coste medio anual superior a los 760.000 euros y una inversión de acondicionamiento de instalaciones que ha rondado el millón de euros, según la máxima responsable universitaria.

No obstante, a ello se suma que actualmente para poder continuar con su actividad, el edificio requeriría del acometimiento de una reforma global que supondría de una inversión en infraestructuras de modernización y adecuación superior a los 6 millones de euros, tal y como ha precisado la UA. Una cifra equivalente a más de 1.000 euros el metro cuadrado, sobre una superficie construida de referencia de 6.240 metros cuadrados, "un proyecto imposible de acometer por parte de la institución académica máxime en un edificio que le es ajeno", ha advertido Navarro.

Además, la rectora ha explicado que la decisión ha estado reforzada por los datos de un estudio de ocupación en el que se han podido constatar cifras de ocupación decrecientes que, en el caso de la sala de lectura, pese a ser uno de los servicios más demandados, no llega al 35%.

El convenio con el banco expira este año y el inmueble precisa de una reforma de 6 millones

La biblioteca de la UA en la sede de la calle San Fernando / HECTOR FUENTES

Escenario de singulares actos

La dirigente académica ha mostrado, durante el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, su agradecimiento al Sabadell por estos once años "en los que su maravilloso edificio ha albergado algunos de nuestros actos más entrañables como el Premio Maisonnave, el brindis de año nuevo con los medios de comunicación, el encuentro anual con las Belleas y sus cortes de honor y muchos encuentros y congresos de gran impacto para la ciudad, pero ha llegado el momento de cerrar una etapa para poder centrar todos nuestros esfuerzos inversores en el edificio de Canalejas, un inmueble que sí es propiedad de la UA y que, como muchas otras instalaciones universitarias, también requiere de una modernización que ya estamos acometiendo".

En este sentido, Navarro ha trasladado al Consejo de Gobierno las impresiones de los responsables institucionales del Banco de Sabadell que, tras varias reuniones, han puesto en valor la actividad desarrollada por parte de la Universidad a lo largo de estos años en el edificio, una actividad que ha contribuido a revalorizar desde el punto de vista social y cultural al denominado Eje San Fernando.

La sala de conferencias de la sede universitaria de la UA en Canalejas / Jose Navarro

Reorganización de espacios

El proyecto para desplazar toda la actividad al edificio de Ramón y Cajal ahora mismo está en manos del vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, desde donde se llevó a cabo un estudio previo tanto de ocupación como de necesidades de espacio que ya cuenta con un proyecto de acometida que contempla tanto la modernización de las infraestructuras, como el traslado de los servicios que hasta ahora albergaba San Fernando.

"La actuación se centra, fundamentalmente, en la reorganización de los espacios del edificio, con la creación de nuevas áreas polivalentes, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de la comunidad universitaria, al tiempo que se revisan y actualizan los protocolos de seguridad, evacuación y respuesta ante emergencias", ha detallado.

El inmueble de Canalejas será adaptado con nuevas áreas polivalentes y accesibles

El nuevo proyecto de la sede del centro de Alicante implicará la continuidad de todos los servicios, desde la Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales, a las aulas destinadas a la Universidad Permanente o los espacios para las actividades del Proyecto Senior.

Aunque el traslado de alguno de los servicios podría iniciarse a lo largo del mes de mayo, el edificio continuará en funcionamiento hasta el mes de julio. La intención es que la actividad no se retome tras las vacaciones estivales y aprovechar esas fechas para ultimar los detalles pendientes.