Seis grupos de teatro de centros de secundaria de la provincia concurren al IX Certamen Escolar de Teatro Grecolatino de la UA

La Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, ha inaugurado este lunes 4 de mayo la novena edición de su consolidado Certamen Escolar de Teatro Grecolatino, una cita a la que este año concurren seis centros de secundaria y bachillerato de Sax, Altea, Aspe, Elche, Ibi y Villena, con seis representaciones teatrales del 4 al 6 de mayo.

El certamen, que nació para acercar el teatro clásico al alumnado a través de la representación escénica, está integrado este año por seis representaciones: Pluto o el dinero, de Aristófanes, interpretada por el grupo Ludus Xaxi del IES Pascual Carrión de Sax (Lunes, 4 de mayo.10 h); Medea, de Eurípides y Séneca, a cargo del grupo Mai Més Teatre del IES Bellaguarda de Altea (Lunes, 4 de mayo.12:30 h); Lisístrata, de Aristófanes, con representación del Laboratorio Escénico del IES Villa de Aspe (Martes, 5 de mayo.10 h); Las Euménides, de Esquilo, que pondrá sobre las tablas Ukumbi, grupo del IES Misteri d’Elx (Martes 5 de mayo. 12:30 h); Kátharsis, representada por el grupo Artístic Batx del IES La Foia de Ibi (Miércoles 6 de mayo.10h) y Hécuba, de Eurípides, que cerrará el programa de la mano del grupo La vaca electrica del IES Las Fuentes de Villena (Miércoles 6 de mayo. 12:30 h)

Finalizadas las representaciones que concurren al certamen, el miércoles 6 de mayo a las 16:30 horas, tendrá lugar la gala de entrega de premios, conducida en el mismo Paraninfo por Blanca Fernández Campa y Luis Gimeno Molina, actores del Aula de Teatro de la UA. La obra ganadora formará parte del programa de la nueva edición del Festival de Teatro Clásico L'Alcúdia-UA, que se llevará a cabo en el mes de julio.

Todas las representaciones son de entrada gratuita, previa reserva a través del correo del Servicio de Cultura (ofi.cultura@ua.es) o en el teléfono 965-909924.

Programa

Pluto o el dinero, de Aristófanes

Interpretada por el grupo LUDUS SAXI del IES Pascual Carrión (Sax)

Sinopsis: Cremilo decide devolver la vista a Pluto, dios de la riqueza, para que el dinero deje de repartirse de forma injusta. La obra cuestiona si la riqueza debe premiar la virtud o responde al azar. Aristófanes critica con humor las desigualdades económicas y morales de su tiempo.

Fecha y hora: Lunes, 4 de mayo a las 10:00 h

Dirección y adaptación: Juan Antonio Negrete

Género: Comedia

Representación: En castellano

Medea, de Eurípides y Séneca

Interpretada por el grupo MAI MÉS TEATRE del IES Bellaguarda (Altea)

Sinopsis: La historia de Medea, traicionada por Jasón, que decide vengarse de forma extrema. Una tragedia sobre el dolor, la ira y los límites del amor llevado al abismo. Eurípides enfoca en el dilema emocional y el destierro, mientras que Séneca resalta la locura pasional y el carácter monstruoso de Medea, quien mata a sus hijos.

Fecha y hora: Lunes, 4 de mayo a las 12:30 h

Dirección: Gadea Reis y Guille Díaz

Adaptación: Gadea Reis sobre textosde Eurípides, Séneca y Salón

Género: Tragedia

Representación: En castellano

Lisístrata, de Aristófanes

Interpretada por el grupo Laboratorio Escénico del IES Villa de Aspe

Sinopsis: Las mujeres griegas deciden organizar una huelga sexual para poner fin a la guerra. Una comedia ácida y provocadora que reflexiona sobre el poder, el conflicto y la capacidad de cambio social.

Fecha y hora: Martes, 5 de mayo a las 10:00 h

Dirección: Sonia Rosillo Sánchez

Adaptación: Propia del grupo y la directora

Género: Comedia

Representación: En castellano

Las Euménides, de Esquilo

Interpretada por el grupo UKUMBI del IES Misteri d’Elx (Elche)

Sinopsis: Orestes es perseguido por las Erinias, diosas de la venganza, tras haber matado a su madre. En su huida llega primero a Delfos y después a Atenas, donde su caso será juzgado. La obra plantea el paso de la justicia basada en la venganza a un nuevo sistema de leyes.

Fecha y hora: Martes, 5 de mayo a las 12:30 h

Dirección y adaptación: J. Adrián Rodríguez

Género: Tragedia

Representación: En castellano

Kátharsis

Interpretada por el grupo Artístic BATX del IES La Foia (Ibi)

Sinopsis: Una propuesta que reinterpreta textos clásicos desde una mirada contemporánea. A través de distintos personajes y conflictos, reflexiona sobre el destino, la culpa y la condición humana.

Fecha y hora: Miércoles, 6 de mayo a las 10:00 h

Dirección: Enriqueta Galiana, Mª Antonia Carbonell y Mª José Bernard

Adaptación: Basada en textos de Eurípides, Homero y Las heroidas de Ovidio

Género: Tragedia

Representación: En castellano

Hécuba, de Eurípides

Interpretada por el grupo LA VACA ELÉCTRICA del IES Las Fuentes (Villena)

Sinopsis: Tras la caída de Troya, la reina Hécuba se enfrenta a la pérdida, la humillación y el deseo de venganza. Una tragedia sobre las consecuencias de la guerra y el sufrimiento de los vencidos.

Fecha y hora: Miércoles, 6 de mayo a las 12:30 h

Dirección y adaptación: Jordi Gandía

Género: Tragedia

Representación: En castellano