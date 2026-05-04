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Seis grupos de teatro de centros de secundaria de la provincia concurren al IX Certamen Escolar de Teatro Grecolatino de la UA

Comienza la nueva edición con representaciones de las obras Pluto o el dinero, de Aristófanes; Medea, de Eurípides y Séneca; Lisístrata, de Aristófanes; Las Euménides, de Esquilo; Kátharsis; y Hécuba, de Eurípides, a cargo de centros de Sax, Altea, Aspe, Elche, Ibi y Villena

Imagen del Festival de Teatro Clásico de l’Alcúdia en su edición del año pasado.

Imagen del Festival de Teatro Clásico de l’Alcúdia en su edición del año pasado. / INFORMACIÓN

P. J.

La Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, ha inaugurado este lunes 4 de mayo la novena edición de su consolidado Certamen Escolar de Teatro Grecolatino, una cita a la que este año concurren seis centros de secundaria y bachillerato de Sax, Altea, Aspe, Elche, Ibi y Villena, con seis representaciones teatrales del 4 al 6 de mayo.

El certamen, que nació para acercar el teatro clásico al alumnado a través de la representación escénica, está integrado este año por seis representaciones: Pluto o el dinero, de Aristófanes, interpretada por el grupo Ludus Xaxi del IES Pascual Carrión de Sax (Lunes, 4 de mayo.10 h); Medea, de Eurípides y Séneca, a cargo del grupo Mai Més Teatre del IES Bellaguarda de Altea (Lunes, 4 de mayo.12:30 h); Lisístrata, de Aristófanes, con representación del Laboratorio Escénico del IES Villa de Aspe (Martes, 5 de mayo.10 h); Las Euménides, de Esquilo, que pondrá sobre las tablas Ukumbi, grupo del IES Misteri d’Elx (Martes 5 de mayo. 12:30 h); Kátharsis, representada por el grupo Artístic Batx del IES La Foia de Ibi (Miércoles 6 de mayo.10h) y Hécuba, de Eurípides, que cerrará el programa de la mano del grupo La vaca electrica del IES Las Fuentes de Villena (Miércoles 6 de mayo. 12:30 h)

Finalizadas las representaciones que concurren al certamen, el miércoles 6 de mayo a las 16:30 horas, tendrá lugar la gala de entrega de premios, conducida en el mismo Paraninfo por Blanca Fernández Campa y Luis Gimeno Molina, actores del Aula de Teatro de la UA. La obra ganadora formará parte del programa de la nueva edición del Festival de Teatro Clásico L'Alcúdia-UA, que se llevará a cabo en el mes de julio.

Todas las representaciones son de entrada gratuita, previa reserva a través del correo del Servicio de Cultura (ofi.cultura@ua.es) o en el teléfono 965-909924.

Programa

Pluto o el dinero, de Aristófanes

Interpretada por el grupo LUDUS SAXI del IES Pascual Carrión (Sax)

Sinopsis: Cremilo decide devolver la vista a Pluto, dios de la riqueza, para que el dinero deje de repartirse de forma injusta. La obra cuestiona si la riqueza debe premiar la virtud o responde al azar. Aristófanes critica con humor las desigualdades económicas y morales de su tiempo.

Fecha y hora: Lunes, 4 de mayo a las 10:00 h

Dirección y adaptación: Juan Antonio Negrete

Género: Comedia

Representación: En castellano

Medea, de Eurípides y Séneca

Interpretada por el grupo MAI MÉS TEATRE del IES Bellaguarda (Altea)

Sinopsis: La historia de Medea, traicionada por Jasón, que decide vengarse de forma extrema. Una tragedia sobre el dolor, la ira y los límites del amor llevado al abismo. Eurípides enfoca en el dilema emocional y el destierro, mientras que Séneca resalta la locura pasional y el carácter monstruoso de Medea, quien mata a sus hijos.

Fecha y hora: Lunes, 4 de mayo a las 12:30 h

Dirección: Gadea Reis y Guille Díaz

Adaptación: Gadea Reis sobre textosde Eurípides, Séneca y Salón

Género: Tragedia

Representación: En castellano

Lisístrata, de Aristófanes

Interpretada por el grupo Laboratorio Escénico del IES Villa de Aspe

Sinopsis: Las mujeres griegas deciden organizar una huelga sexual para poner fin a la guerra. Una comedia ácida y provocadora que reflexiona sobre el poder, el conflicto y la capacidad de cambio social.

Fecha y hora: Martes, 5 de mayo a las 10:00 h

Dirección: Sonia Rosillo Sánchez

Adaptación: Propia del grupo y la directora

Género: Comedia

Representación: En castellano

Las Euménides, de Esquilo

Interpretada por el grupo UKUMBI del IES Misteri d’Elx (Elche)

Sinopsis: Orestes es perseguido por las Erinias, diosas de la venganza, tras haber matado a su madre. En su huida llega primero a Delfos y después a Atenas, donde su caso será juzgado. La obra plantea el paso de la justicia basada en la venganza a un nuevo sistema de leyes.

Fecha y hora: Martes, 5 de mayo a las 12:30 h

Dirección y adaptación: J. Adrián Rodríguez

Género: Tragedia

Representación: En castellano

Kátharsis

Interpretada por el grupo Artístic BATX del IES La Foia (Ibi)

Sinopsis: Una propuesta que reinterpreta textos clásicos desde una mirada contemporánea. A través de distintos personajes y conflictos, reflexiona sobre el destino, la culpa y la condición humana.

Fecha y hora: Miércoles, 6 de mayo a las 10:00 h

Dirección: Enriqueta Galiana, Mª Antonia Carbonell y Mª José Bernard

Adaptación: Basada en textos de Eurípides, Homero y Las heroidas de Ovidio

Género: Tragedia

Representación: En castellano

Hécuba, de Eurípides

Interpretada por el grupo LA VACA ELÉCTRICA del IES Las Fuentes (Villena)

Sinopsis: Tras la caída de Troya, la reina Hécuba se enfrenta a la pérdida, la humillación y el deseo de venganza. Una tragedia sobre las consecuencias de la guerra y el sufrimiento de los vencidos.

Fecha y hora: Miércoles, 6 de mayo a las 12:30 h

Dirección y adaptación: Jordi Gandía

Género: Tragedia

Representación: En castellano

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