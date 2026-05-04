Seis grupos de teatro de centros de secundaria de la provincia concurren al IX Certamen Escolar de Teatro Grecolatino de la UA
Comienza la nueva edición con representaciones de las obras Pluto o el dinero, de Aristófanes; Medea, de Eurípides y Séneca; Lisístrata, de Aristófanes; Las Euménides, de Esquilo; Kátharsis; y Hécuba, de Eurípides, a cargo de centros de Sax, Altea, Aspe, Elche, Ibi y Villena
La Universidad de Alicante, a través del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, ha inaugurado este lunes 4 de mayo la novena edición de su consolidado Certamen Escolar de Teatro Grecolatino, una cita a la que este año concurren seis centros de secundaria y bachillerato de Sax, Altea, Aspe, Elche, Ibi y Villena, con seis representaciones teatrales del 4 al 6 de mayo.
El certamen, que nació para acercar el teatro clásico al alumnado a través de la representación escénica, está integrado este año por seis representaciones: Pluto o el dinero, de Aristófanes, interpretada por el grupo Ludus Xaxi del IES Pascual Carrión de Sax (Lunes, 4 de mayo.10 h); Medea, de Eurípides y Séneca, a cargo del grupo Mai Més Teatre del IES Bellaguarda de Altea (Lunes, 4 de mayo.12:30 h); Lisístrata, de Aristófanes, con representación del Laboratorio Escénico del IES Villa de Aspe (Martes, 5 de mayo.10 h); Las Euménides, de Esquilo, que pondrá sobre las tablas Ukumbi, grupo del IES Misteri d’Elx (Martes 5 de mayo. 12:30 h); Kátharsis, representada por el grupo Artístic Batx del IES La Foia de Ibi (Miércoles 6 de mayo.10h) y Hécuba, de Eurípides, que cerrará el programa de la mano del grupo La vaca electrica del IES Las Fuentes de Villena (Miércoles 6 de mayo. 12:30 h)
Finalizadas las representaciones que concurren al certamen, el miércoles 6 de mayo a las 16:30 horas, tendrá lugar la gala de entrega de premios, conducida en el mismo Paraninfo por Blanca Fernández Campa y Luis Gimeno Molina, actores del Aula de Teatro de la UA. La obra ganadora formará parte del programa de la nueva edición del Festival de Teatro Clásico L'Alcúdia-UA, que se llevará a cabo en el mes de julio.
Todas las representaciones son de entrada gratuita, previa reserva a través del correo del Servicio de Cultura (ofi.cultura@ua.es) o en el teléfono 965-909924.
Programa
Pluto o el dinero, de Aristófanes
Interpretada por el grupo LUDUS SAXI del IES Pascual Carrión (Sax)
Sinopsis: Cremilo decide devolver la vista a Pluto, dios de la riqueza, para que el dinero deje de repartirse de forma injusta. La obra cuestiona si la riqueza debe premiar la virtud o responde al azar. Aristófanes critica con humor las desigualdades económicas y morales de su tiempo.
Fecha y hora: Lunes, 4 de mayo a las 10:00 h
Dirección y adaptación: Juan Antonio Negrete
Género: Comedia
Representación: En castellano
Medea, de Eurípides y Séneca
Interpretada por el grupo MAI MÉS TEATRE del IES Bellaguarda (Altea)
Sinopsis: La historia de Medea, traicionada por Jasón, que decide vengarse de forma extrema. Una tragedia sobre el dolor, la ira y los límites del amor llevado al abismo. Eurípides enfoca en el dilema emocional y el destierro, mientras que Séneca resalta la locura pasional y el carácter monstruoso de Medea, quien mata a sus hijos.
Fecha y hora: Lunes, 4 de mayo a las 12:30 h
Dirección: Gadea Reis y Guille Díaz
Adaptación: Gadea Reis sobre textosde Eurípides, Séneca y Salón
Género: Tragedia
Representación: En castellano
Lisístrata, de Aristófanes
Interpretada por el grupo Laboratorio Escénico del IES Villa de Aspe
Sinopsis: Las mujeres griegas deciden organizar una huelga sexual para poner fin a la guerra. Una comedia ácida y provocadora que reflexiona sobre el poder, el conflicto y la capacidad de cambio social.
Fecha y hora: Martes, 5 de mayo a las 10:00 h
Dirección: Sonia Rosillo Sánchez
Adaptación: Propia del grupo y la directora
Género: Comedia
Representación: En castellano
Las Euménides, de Esquilo
Interpretada por el grupo UKUMBI del IES Misteri d’Elx (Elche)
Sinopsis: Orestes es perseguido por las Erinias, diosas de la venganza, tras haber matado a su madre. En su huida llega primero a Delfos y después a Atenas, donde su caso será juzgado. La obra plantea el paso de la justicia basada en la venganza a un nuevo sistema de leyes.
Fecha y hora: Martes, 5 de mayo a las 12:30 h
Dirección y adaptación: J. Adrián Rodríguez
Género: Tragedia
Representación: En castellano
Kátharsis
Interpretada por el grupo Artístic BATX del IES La Foia (Ibi)
Sinopsis: Una propuesta que reinterpreta textos clásicos desde una mirada contemporánea. A través de distintos personajes y conflictos, reflexiona sobre el destino, la culpa y la condición humana.
Fecha y hora: Miércoles, 6 de mayo a las 10:00 h
Dirección: Enriqueta Galiana, Mª Antonia Carbonell y Mª José Bernard
Adaptación: Basada en textos de Eurípides, Homero y Las heroidas de Ovidio
Género: Tragedia
Representación: En castellano
Hécuba, de Eurípides
Interpretada por el grupo LA VACA ELÉCTRICA del IES Las Fuentes (Villena)
Sinopsis: Tras la caída de Troya, la reina Hécuba se enfrenta a la pérdida, la humillación y el deseo de venganza. Una tragedia sobre las consecuencias de la guerra y el sufrimiento de los vencidos.
Fecha y hora: Miércoles, 6 de mayo a las 12:30 h
Dirección y adaptación: Jordi Gandía
Género: Tragedia
Representación: En castellano
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