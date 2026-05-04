La Universidad de Alicante analiza el papel de la fiscalidad en la lucha contra la desigualdad en un congreso científico

La Universidad de Alicante celebró el 1 de mayo el congreso científico sobre “La imposición de la riqueza y la lucha contra la desigualdad en el siglo XXI”, una jornada académica que reunió a destacados especialistas en Derecho Financiero y Tributario para debatir sobre los desafíos actuales de la justicia fiscal.

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, inauguró el encuentro en la Sala de Juicios de la Facultad de Derecho. Navarro destacó la importancia de impulsar espacios de reflexión científica en torno a cuestiones clave para el desarrollo social y económico, como es la reducción de las desigualdades.

A lo largo de la jornada, estructurada en cuatro mesas redondas, se abordaron distintas dimensiones de la fiscalidad como herramienta para combatir la desigualdad. En este sentido, los expertos analizaron la capacidad redistributiva de la imposición sobre la renta, con especial referencia al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades, así como los retos asociados a la reforma de la tributación de las transferencias patrimoniales, incluyendo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y el ITPAJD.

Asimismo, el programa incluía una mesa dedicada al papel del gasto público como instrumento de reducción de las desigualdades, con especial atención al impacto de políticas como el Ingreso Mínimo Vital. La jornada se completó con el análisis de la imposición sobre la riqueza en el ámbito local y cuestiones como la fiscalidad municipal, la plusvalía o los incentivos fiscales en tributos como el IBI y el ICIO.

El congreso contó con la participación de reconocidos académicos procedentes de distintas universidades españolas, cuyas aportaciones han contribuido a enriquecer el debate científico y a ofrecer una visión actualizada sobre los desafíos del sistema tributario en el contexto contemporáneo.

La jornada concluyó con la exposición de las comunicaciones seleccionadas por el comité científico y la clausura a cargo de la catedrática Aurora Ribes. El congreso, dirigido por la propia Ribes, se enmarca en el proyecto de investigación TAX4EQUALITY, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, así como en el Programa PROMETEO de la Generalitat Valenciana, orientado a grupos de investigación de excelencia. La iniciativa ha contado además con la colaboración de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).