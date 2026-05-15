La UA rinde homenaje a 12 egresados por su trayectoria nacional e internacional

El catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados (UA), Juan Luis Nicolau, ha sido reconocido en la Universidad Alicante por su trayectoria académica como Alumni de Honor. Se trata de la máxima distinción que otorga la institución académica a sus egresados y egresadas con trayectorias destacadas, nacional e internacionalmente, en el ámbito académico, científico, empresarial, cultural y social. En esta edición, la UA distinguió, a otros 11 alumni de excelencia, cinco alumni internacionales como "ilustres embajadores" (Javier Quilez, Hector Salvador, Paula Vilaplana de Miguel, José Luis Romeu y Sergio Ors) y seis más como “alumni ilustres” (Ikram Bemazizi, Ana Mª Draghia, Mar Jover, Fide Mirón, Carmen Quesada y Alfredo Rizo)

La gala, organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo bajo el lema “El valor de la suma del talento”, estuvo presidida por la rectora Amparo Navarro, quien hizo entrega del galardón a Juan Luis Nicolau. El homenajeado declaró en su intervención que “solo soy un chico de Muro que tuvo la inmensa suerte de estudiar en la Universidad de Alicante” y agradeció expresamente a la rectora Amparo Navarro, el haber relanzado el programa Alumni UA de la mano, hasta el pasado año, de la profesora Ana Laguna.

Homenaje a la profesora Ana Laguna, impulsora del proyecto Alumni UA, hasta su jubilación el pasado año / INFORMACIÓN

Becas para apoyar el talento

El vicerrector Raúl Ruiz agradeció el apoyo de las entidades que colaboran con el proyecto Alumni y, en especial, anunció el nuevo apoyo de un alumni UA, que quiere permanecer en el anonimato, gracias al cual se podrán crear este año las Becas Red Alicante, “para que el talento permanezca en nuestras aulas y nadie abandone los estudios por motivos económicos”, tal y como subrayó Ruiz, y destacó el férreo sentimiento de pertenencia de toda la comunidad Alumni UA.

Al término de la entrega de las distinciones a los alumni, de la mano de los decanos y decanas de la UA, dio comienzo un pequeño homenaje sorpresa para despedir a la profesora Ana Laguna, tras años liderando el proyecto Alumni UA e iniciar una merecida jubilación.

El ex rector de la UA, Andrés Pedreño, con quien fuera vicerrectora Ana Laguna, entre los muchos cargos que ha desempeñado en la UA, subió al atril para dedicarle unas sentidas palabras de agradecimiento y para afirmar que “Ana siempre ha sido una brújula ética, de una honestidad sin límites y un cable seguro al que aferrarse siempre”. Ana Laguna, profundamente emocionada, dedicó unas palabras entrecortadas de agradecimiento a los presentes, entre los que se encontraban su familia, amigos, académicos, compañeros y comunidad UA, en un auditorio que le dedicó un caluroso aplauso.