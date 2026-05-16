Todos los másteres de la Universidad de Alicante para el curso 2026/2027

ARTES Y HUMANIDADES

Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio

Plazas: 30

Descripción: Este máster tiene como objetivo formar investigadores y profesionales en el ámbito de la Arqueología en un marco histórico, interdisciplinar y diacrónico. Forma en materias vinculadas a la gestión del patrimonio histórico y arqueológico.

Desarrollo local e innovación territorial

Plazas: 20

Descripción: Permite conocer desde un enfoque integrado y sostenible las diferentes herramientas e instrumentos para fomentar el emprendimiento territorial y los procesos de innovación con una amplia especialización para trabajar como técnicos tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas.

Español e inglés como segundas lenguas/Lenguas Extranjeras

Plazas: 35

Descripción: Forma para la investigación y la enseñanza de dos lenguas con alta demanda en el extranjero y en España. Cuenta por ello con un alto índice de empleabilidad en tareas relacionadas con las materias de la titulación.

Estudios Ingleses Avanzados

Plazas: 25

Descripción: Proporciona una amplia formación teórica, analítica y práctica que profundiza en el conocimiento especializado en la lengua, la literatura y los estudios culturales en lengua inglesa y en la formación de investigadores.

Estudios Literarios

Plazas: 20

Descripción: Dirigido a licenciados o graduados en Letras y Humanidades y a profesores de Enseñanza Secundaria que deseen profundizar en sus conocimientos sobre el hecho literario, vinculándolo además con otros campos del saber y aplicándolo a contextos y épocas diversos.

Historia de la Ciencia y Comunicación Científica

Plazas: 7

Descripción: Forma a investigadores y expertos en historia de la ciencia y en comunicación científica. Profundiza en dos especialidades: una académica, orientada al doctorado y a la investigación, y otra profesional, dirigida a museos y medios de comunicación científica.

Historia de la Europa Contemporánea: Identidades e Integración

Plazas: 20

Descripción: Aborda desde distintas perspectivas la historia contemporánea de Europa y de la integración europea. Combina materias que permiten analizar este proceso desde una óptica multidisciplinar y comparada.

Historia del Mundo mediterráneo y sus regiones. De la Prehistoria a la Edad Media

Plazas: 20

Descripción: Este máster forma para la investigación y la enseñanza en la Historia del mundo mediterráneo desde la Prehistoria a la Edad Media, desde una perspectiva transversal, abordando las cuestiones centrales en la configuración histórica de las sociedades mediterráneas. Ofrece respuestas a los retos interpretativos de los orígenes y evolución de las grandes civilizaciones de la Historia.

Historia e Identidades en el Mediterráneo Occidental (S. XV-XIX)

Plazas: 15

Descripción: Forma especialistas en la evolución histórica y en la configuración de las identidades del Mediterráneo Occidental en la Edad Moderna. Ofrece perspectivas para la comprensión histórica de los desafíos a que se enfrenta esta zona.

Inglés y español para fines específicos

Plazas: 20

Descripción: Forma en teorías lingüísticas avanzadas y métodos de investigación novedosos en la lingüística aplicada a las lenguas de especialidad, en inglés y español, y en cinco contextos: derecho, forense, economía, turismo y medicina. Cuenta con profesorado internacional, convenios de intercambio, prácticas remuneradas y amplias salidas profesionales.

Planificación y Gestión de Riesgos Naturales

Plazas: 20

Descripción: El perfil de especialización del máster tiene como objeto introducir al alumnado en la investigación de los riesgos naturales, en sus más variadas vertientes y, por tanto, con perspectiva integradora.

Traducción Institucional

Plazas: 60

Descripción: Dirigido especialmente a graduados o licenciados en Traducción e Interpretación, Filología, Derecho, Económicas u otras ciencias afines, así como a profesionales de la traducción institucional que deseen renovar su perfil.

CIENCIAS

Biomedicina

Plazas: 20

Descripción: Este máster se dirige hacia la adquisición de competencias fundamentalmente investigadoras, vinculadas al aprendizaje de conocimientos avanzados y al dominio de técnicas y habilidades de vanguardia, algunas de ellas de naturaleza interdisciplinar.

Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad

Plazas: 20

Descripción: Posgrado que forma profesionales en el ámbito de la investigación, orientada hacia la salud y hacia el desarrollo de procesos y productos basados en seres vivos que contribuyan a la sostenibilidad en el empleo de los recursos naturales.

Cálculo y Modelización Científica

Plazas: 25

Descripción: Ofrece formación de calidad en Física y Matemática Avanzada, con un perfil orientado hacia el Cálculo y la Modelización Científica, a alumnado que haya cursado grados de los ámbitos de conocimiento de Matemáticas y Estadística y de Física y Astronomía.

Ciencia de Materiales

Plazas: 20

Descripción: Posgrado planteado para ofrecer una formación especializada y avanzada en un área científica de gran impacto fundamental y técnico como es la de los materiales y, dentro de la misma, la de los nanomateriales.

Conservación de la Biodiversidad y Restauración del Medio Marino y Terrestre

Plazas: 25

Descripción: Este máster ofrece formación teórico-práctica avanzada en el ámbito del medio ambiente para desarrollar y aplicar técnicas y procedimientos preventivos y correctores de procesos que alteran tanto la biodiversidad como los ecosistemas y permite la adquisición de conocimientos necesarios y habilidades profesionales para la investigación competitiva en ámbitos de su conservación y restauración.

Electroquímica. Ciencia y Tecnología

Plazas: 25

Descripción: Posgrado que proporciona las bases para el desarrollo de la investigación en la realización de una tesis doctoral y capacita para realizar actividades de I+D+i en centros tecnológicos y empresas de los sectores que necesitan de la electroquímica.

Gestión Pesquera Sostenible

Plazas: 25

Descripción: Máster de dos años (120 ECTS) multidisciplinar impartido por profesorado y profesionales del sector de la gestión pesquera, con marcado carácter internacional. Los objetivos formativos abarcan diversas perspectivas: la biología, la economía, la sociología y el derecho.

Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua

Plazas: 20

Descripción: Este posgrado lleva más de 25 años formando profesionales en el campo del tratamiento del agua y su gestión. Impartido por profesorado del Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la UA y por profesionales de las principales empresas del sector.

Materiales avanzados

Plazas: 4 en la UA (interuniversitario)

Descripción: Forma al alumnado para que sea capaz de enfrentarse al estudio de materiales con funcionalidades avanzadas, incluyendo, entre otros, grafeno y otros materiales 2D, materiales inteligentes y materiales nanoestructurados.

Nanociencia y Nanotecnología Molecular

Plazas: 10

Descripción: Máster interuniversitario destinado a formar a estudiantes en el campo de la Nanociencia y Nanotecnología con el fin de iniciar actividad investigadora que conduzca a la realización de una tesis doctoral. Sus conocimientos se inscriben en las áreas de química, física, ingenierías, ciencia de materiales, bioquímica, farmacia y medicina.

Paleontología Aplicada

Plazas: 5

Descripción: Formación en áreas como prospecciones petrolíferas, minería y otros recursos geológicos, utilidad en ingeniería de obra civil, en estudios de impacto ambiental y cambio climático y aplicación en arqueología, en palinología forense y en palinología médica, entre otras.

Química Ambiental y Sostenible

Plazas: 20

Descripción: Este máster forma titulados dotados de comprensión de mecanismos que influyen en el medio ambiente y del compromiso ético necesario para contribuir a su conservación con conocimientos y habilidades relacionados con sostenibilidad desde el punto de vista de la química.

Química Médica

Plazas: 20

Descripción: Forma profesionales en el ámbito de la investigación en Química Médica. Especialización dirigida a adquirir competencias esencialmente investigadoras, vinculadas al aprendizaje de conocimientos avanzados y del dominio de técnicas y habilidades de vanguardia.

CIENCIAS DE LA SALUD

Emergencias y Catástrofes

Plazas: 30

Descripción: Dirigido a titulaciones oficiales de Enfermería y Medicina, este posgrado ofrece una perspectiva de trabajo en equipos multidisciplinares de alto rendimiento en liderazgo, compromiso, coordinación y desarrollo asistencial con una planificación de las enseñanzas de alto nivel.

Envejecimiento activo y Salud

Plazas: 20

Descripción: Ofrece un programa para la formación de especialistas para el servicio de las personas mayores que aporta conocimientos avanzados en envejecimiento activo desde una perspectiva de salud, capacitados para diseñar y gestionar iniciativas de envejecimiento activo y saludable. Este máster tiene un carácter profesionalizante y también da acceso a programas de doctorado.

Investigación en Ciencias de la Salud

Plazas: 20

Descripción: El contenido de las materias de este máster sigue la estructura del método científico, iniciándose con la pregunta de investigación y finalizando con la comunicación de los resultados científicos. Trata materias como el establecimiento de mecanismos de evaluación de resultados en salud, el análisis de políticas, estrategias y planes en la salud pública o la adquisición de la dimensión cultural de los cuidados.

Nutrición y Alimentación

Plazas: 25

Descripción: El perfil de ingreso de este máster se corresponde con titulaciones del ámbito de la nutrición y alimentación, y dentro de éstas, los graduados en Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. También otros titulados en otras Ciencias de la Salud y experimentales.

Optometría Avanzada y Salud Visual

Plazas: 15

Descripción: Proporciona a los titulados en Óptica y Optometría la posibilidad de completar su formación ampliando sus conocimientos y desarrollando habilidades que le permitan una mejor integración en el mundo laboral.

Salud Pública

Plazas: 40

Descripción: Forma profesionales de y para la Salud Pública, para afrontar problemas de salud y promover y restaurar la salud de las personas con acciones colectivas, servicios sanitarios y provisión de servicios de protección, prevención y promoción de la salud.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Abogacía y Procura

Plazas: 110

Descripción: Ofrece formación profesional de calidad a futuros abogados como colaboradores relevantes de la Administración de Justicia para la garantía del ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. También facilita la futura inserción profesional mediante el conocimiento del marco jurídico y el entorno real del ejercicio profesional de la Abogacía y la Procura.

Administración y Dirección de Empresas

Plazas: 40

Descripción: Pretende dotar al alumnado de una visión global del mundo empresarial y que desarrolle un dominio teórico-práctico de las herramientas y métodos necesarios para desenvolverse en un entorno incierto, complejo, dinámico y globalizado.

Comunicación digital

Plazas: 35

Descripción: El máster en Comunicación Digital pretende formar profesionales que diseñen y ejecuten planes de comunicación y sepan proponer campañas de publicidad online con una visión global, integrada, estratégica, analítica y ética. También incorpora competencias en habilidades de gestión e investigación en comunicación.

Comunicación e Industrias Creativas

Plazas: 35

Descripción: Posgrado para capacitar profesionales competentes en la comunicación integral, estratégica y responsable que genera valor y contribuye a la creación de intangibles, en organizaciones o en iniciativas de emprendimiento en las Industrias Creativas.

Cooperación al Desarrollo

Plazas: 20

Descripción: Formación especializada en cooperación al desarrollo, con perspectiva profesional e investigadora, desde criterios de sostenibilidad y con una visión multidisciplinar, para desarrollar capacidades críticas y promover habilidades específicas que permitan su desempeño en distintos niveles.

Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad

Plazas: 30

Descripción: Dar una formación avanzada, de carácter especializado, teórica y práctica, sistemática, completa e interdisciplinar en materia de Derecho Ambiental, susceptible de ser aprovechada en distintos ámbitos jurídicos.

Derecho de Daños

Plazas: 40

Descripción: Máster oficial ofertado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante y caracterizado por el estudio especializado interdisciplinar de la materia (civil, mercantil, laboral, administrativo y procesal).

Dirección y Planificación del Turismo

Plazas: 30

Descripción: Tiene como finalidad la formación de profesionales e investigadores de alto nivel para la dirección y planificación de empresas, actividades e instituciones turísticas. Cuenta en su plan de estudios con prácticas curriculares.

Economía Aplicada

Plazas: 15

Descripción: Máster de orientación investigadora cuyo objetivo es preparar a los alumnos para el análisis económico moderno. Sus principales salidas son la investigación y docencia universitaria, así como la elaboración de informes económicos.

Economía con Ciencia de Datos

Plazas: 25

Descripción: La creciente disponibilidad de datos y la adopción generalizada de herramientas analíticas en todos los sectores económicos han creado la necesidad de personas capaces de extraer conocimientos de los datos para respaldar la toma de decisiones informada.

Estudios Políticos, Económicos y Sociales Contemporáneos de América Latina

Plazas: 20

Descripción: Ofrece formación especializada en el conocimiento de las instituciones y procesos políticos, económicos y sociales latinoamericanos, muestra las diferentes corrientes teóricas que interpretan este contexto y desarrolla pautas de reflexión sobre las realidades de América Latina.

Gestión Administrativa

Plazas: 25

Descripción: Tiene por objetivo promover el acceso a la profesión de gestor administrativo sin necesidad de superar la prueba de aptitud y dotar a los titulados de herramientas eficaces para el desempeño de la actividad.

Innovación social y Dinámicas de cambio

Plazas: 20

Descripción: Mejora la capacitación profesional e investigadora para el diseño y ejecución de proyectos de innovación social, tanto en el contexto empresarial como en la mejora de la administración pública y del tercer sector. Incrementa las posibilidades de inserción laboral aunando la perspectiva creativa con la responsabilidad social.

Investigación Criminal y Ciencias Forenses

Plazas: 25

Descripción: Dirigido a ofrecer formación especializada en la investigación de delitos complejos y en el uso y aplicación de las principales técnicas forenses empleadas en dicha investigación.

Investigación Educativa

Plazas: 50

Descripción: Máster con un perfil esencialmente investigador cuyo objetivo es obtener una formación avanzada en el campo interdisciplinar educativo y en la investigación de las didácticas específicas, ofreciendo múltiples posibilidades de avance para la proyección profesional.

Prevención de la Violencia de Género e Intervención desde un Enfoque Interdisciplinar

Plazas: 25

Descripción: Este máster de nueva creación plantea una formación específica en violencia de género, su atención y prevención desde una perspectiva multidisciplinar y multisectorial que integra la formación para el desarrollo de competencias relacionadas con esta temática en sectores como servicios sociales, sanidad, educación, asesoramiento y atención legal, entre otros.

Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas

Plazas: 500

Descripción: La Universidad de Alicante ofrece la posibilidad de cursar este máster, uno de los más importantes del panorama nacional. El objetivo es que se adquieran las competencias necesarias para ejercer la profesión docente según los criterios más aceptados. Alberga 19 itinerarios distintos en el Plan de Estudios, con lo que se consigue una gran adaptación a las necesidades y las prácticas del alumnado.

Sistema de Justicia Penal

Plazas: 50

Descripción: Otorga formación especializada e integral a los graduados en Derecho, Criminología, Psicología, Sociología, Ciencias Políticas y otras ciencias sociales relacionadas con la criminalidad en las distintas disciplinas configuradoras del sistema de justicia penal.

Trabajo Social en el Ámbito Sanitario

Plazas: 7

Descripción: El Trabajo Social es una parte esencial de las estructuras del bienestar de las sociedades democráticas contemporáneas. Este máster amplía el conocimiento de la salud desde una perspectiva biopsicosocial, sus indicadores en la población, aproxima a la epidemiología y a las políticas y modelos de Salud Pública y da a conocer los sistemas de gestión y calidad en el Trabajo Social en el ámbito sanitario.

Turismo Cultural

Plazas: 20

Descripción: Comprender los elementos y factores del turismo cultural, analizar sus manifestaciones, actividades y proyectos, redactar diagnósticos y estrategias para desarrollar productos y actividades culturales en destinos turísticos o manejar las fuentes de información relacionadas con el turismo cultural son algunas de las principales competencias que proporciona este máster.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Arquitectura

Plazas: 60

Descripción: El Máster en Arquitectura de la Universidad de Alicante no solo habilita para ejercer la profesión, sino que además propone una inmersión en la cultura arquitectónica contemporánea y en las tecnologías avanzadas para el proyecto.

Automática y Robótica

Plazas: 25

Descripción: Este máster propone al alumnado una serie de conocimientos especializados en el estudio, la investigación y el análisis de la robótica y la automatización, dos campos relacionados que presentan un amplio abanico de posibilidades de futuro.

Ciberseguridad

Plazas: 20

Descripción: El máster en Ciberseguridad ofrece una formación especializada de alto nivel con el objetivo de mejorar las competencias específicas en el ámbito profesional de la seguridad informática. Los estudiantes adquieren los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar y ejecutar proyectos de seguridad informática tanto en organismos públicos como privados.

Ciencia de Datos

Plazas: 20

Descripción: El aprendizaje estadístico, los métodos gráficos bayesianos, machine learning, minería de datos, minería de textos, recolección y visualización de datos, modelado computacional y simulación y optimización son algunas de las principales materias con las que este máster ofrece una visión amplia de la ciencia de los datos y el tratamiento de datos masivos.

Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web

Plazas: 20

Descripción: Este máster presenta una amplia trayectoria con más de una década de formación de excelentes profesionales capaces de desarrollar grandes proyectos software, uno de los sectores punteros en la sociedad actual y las nuevas tecnologías.

Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles

Plazas: 20

Descripción: La actualidad muestra como cada día aparecen nuevos dispositivos. Las aplicaciones son una parte fundamental de este sector y este máster ofrece la posibilidad de alcanzar dominio en el diseño y la creación de estas aplicaciones y su evolución futura.

Ingeniería Biomédica

Plazas: 25

Descripción: Es una formación avanzada de carácter práctico que tiene por objeto fortalecer la especialización en ingeniería que permite al alumnado obtener capacidades para comprender, definir, idear, desarrollar y generar soluciones óptimas a problemas técnicos concretos en el ámbito biomédico.

Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Plazas: 20

Descripción: Puentes, carreteras, puertos, túneles, presas, aeropuertos, sistemas de agua potable y de depuración. Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos las construyen y este máster proporciona formación esencial para ejecutarlas.

Ingeniería de Telecomunicación

Plazas: 20

Descripción: Ofrece un importante paso adelante hacia el puesto de trabajo más cualificado en un sector muy en auge: las telecomunicaciones. Este máster tiene un plan de estudios adaptado a la realidad del mercado que demandan las empresas y que evoluciona al mismo tiempo que lo hacen sus necesidades.

Ingeniería Geológica

Plazas: 20

Descripción: La sismología, los depósitos subterráneos de agua, voladuras, estabilidad de montañas, ingeniería ambiental o los túneles son algunas de las materias principales que aborda este máster.

Ingeniería Informática

Plazas: 20

Descripción: Ofrece al alumnado un dominio de las últimas tendencias en tecnologías de la información y comunicación que le supondrán una capacidad de liderazgo en la dirección tanto departamentos de informática como proyectos tecnológicos punteros.

Ingeniería Química

Plazas: 20

Descripción: Al ingeniero químico se le conoce también como “ingeniero universal” por su visión global del conocimiento científico y técnico, que le convierte en el profesional mejor preparado para afrontar los retos de la actualidad: energía, agua y medioambiente.

Inteligencia Artificial

Plazas: 25

Descripción: La Inteligencia Artificial es un área con gran crecimiento e impacto en la actualidad, por lo que el mercado está solicitando profesionales formados en esta tecnología. En este contexto, nace este máster en la UA para crear profesionales en el desarrollo de sistemas asistentes, visión por computador, robótica, recomendadores y otras aplicaciones.

(Estaba en otra posición y se mueve aquí)

Nuevas Tecnologías y Eficiencia Energética en Edificación

Plazas: 20

Descripción: Este máster de nueva creación proporciona la formación necesaria para abordar las nuevas necesidades demandadas por el sector de la edificación para poder diseñar, ejecutar y evaluar las edificaciones, tanto de nueva construcción como los ya existentes, conforme a las nuevas exigencias en materia de eficiencia energética.

Prevención de Riesgos Laborales

Plazas: 30

Descripción: Capacita para el desempeño de las funciones profesionales que competen al técnico de nivel superior en la materia del programa de estudios en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

Doble Máster en Abogacía y Derecho de Daños

Plazas: 50

Descripción: En formato de estudios simultáneos, esta oferta de posgrado permite al estudiantado obtener dos títulos de máster oficial con los que adquirirá las competencias generales necesarias para el ejercicio de la abogacía y logrará especializarse en materia de Derecho de Daños, rama del saber jurídico de gran proyección profesional que se aborda desde una perspectiva interdisciplinar.

DOBLES MÁSTERES INTERNACIONALES

Plazas: Según programa

Descripción: La Universidad de Alicante mantiene acuerdos internacionales para los másteres en Inglés y Español para Fines Específicos con la East China University of Political Science and Law de Shanghái (China) y para el máster en Traducción Institucional con las universidades Jean Moulin de Lyon (Francia), Gustave Eiffel de París (Francia) y Universidad del Sarre (Alemania).