La UA consolida su proyección internacional con una destacada presencia en ránquines académicos

En un contexto global en el que la educación superior se encuentra cada vez más interconectada y sometida a dinámicas de evaluación comparativa de su actividad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento, la Universidad de Alicante (UA) continúa con la consolidación de su posicionamiento como una de las instituciones académicas de referencia tanto en el ámbito nacional como internacional. Su presencia constante en los principales ránquines mundiales no solo evidencia la solidez de su docencia y de su investigación, sino que también proyecta una imagen de calidad reconocida más allá de sus fronteras.

En este sentido, la institución académica alicantina se posiciona con consistencia en múltiples clasificaciones internacionales, tanto en ránquines globales como en evaluaciones específicas por áreas de conocimiento. Este reconocimiento externo se sustenta en una combinación de factores como la calidad de la investigación, la internacionalización, la transferencia del conocimiento y la empleabilidad de sus egresados, entre otros.

Aunque el fenómeno de los ránquines universitarios requiere de una lectura crítica y contextualizada, dado que se construyen a partir de indicadores que no siempre reflejan de manera completa la diversidad y singularidad de las instituciones, lo cierto es que estos instrumentos se han convertido en un escaparate global que contribuye a reforzar la visibilidad y el prestigio de las universidades.

«La información de los ránquines debe interpretarse siempre con cautela, entendiendo sus limitaciones metodológicas y el contexto en el que se elaboran. Sin embargo, nuestra presencia en ellos es un indicador claro de que la Universidad de Alicante está haciendo bien las cosas en muchos ámbitos clave», señala Francisco Torres Alfosea, vicerrector de Estudios y Calidad de la UA.

Posicionamiento destacado en el ranking de Shanghái

Uno de los indicadores más reconocidos a nivel internacional es el Academic Ranking of World Universities (ARWU), conocido como ranking de Shanghái. Esta clasificación analiza más de 4.000 universidades de todo el mundo y selecciona las 1.000 mejores mediante la evaluación de aspectos como la producción científica, la calidad del profesorado o la obtención de premios internacionales.

En su última edición, la Universidad de Alicante se sitúa en la franja 601-700 a nivel mundial y ocupa, además, posiciones destacadas dentro del sistema universitario español al situarse entre la 15ª y la 19ª posición. Este resultado adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que la UA no dispone de algunos de los factores que más ponderan en este ranking, como la presencia de premios Nobel entre su profesorado o entre sus egresados. «Estar presentes en el ranking de Shanghái y hacerlo, además, con varias disciplinas entre las mejores del mundo, es un logro muy significativo para una universidad de nuestro tamaño y características», subraya Torres Alfosea.

Precisamente, este análisis por áreas revela fortalezas especialmente notables para la UA. La disciplina de Gestión Turística y Hotelera alcanza la posición 45ª a nivel mundial, lo que la sitúa entre las mejores del planeta en un ámbito estrechamente vinculado al entorno económico y social de la provincia de Alicante. Del mismo modo, la Química se posiciona entre las 201-300 mejores universidades del mundo, mientras que Ecología e Ingeniería Química se sitúan ambas en la franja 301-400. Por su parte, el área de Economía logra una destacada presencia entre las 401-500 primeras posiciones. «Estos resultados reflejan no solo la calidad de nuestros grupos de investigación, sino también la conexión entre nuestra oferta académica y las necesidades del entorno económico y social», añade el vicerrector.

Reconocimiento global en el QS World University Rankings

Otro de los referentes internacionales es el QS World University Rankings, que evalúa universidades en función de indicadores como la reputación académica, la valoración de los empleadores, la internacionalización o el impacto investigador. En la edición de 2026, la Universidad de Alicante se sitúa en el rango 781-790 a nivel mundial, lo que consolida su presencia entre las mejores instituciones del panorama internacional.

Más allá de la clasificación global, la UA destaca también en el análisis por áreas de este ranking, donde logra posicionarse en ocho disciplinas. Entre ellas, Enfermería alcanza posiciones destacadas, en la franja de los puestos 151 a 225 del mundo, lo que evidencia la calidad de su formación y su reconocimiento profesional. Las Ciencias Ambientales, en la 351-400, y la Ingeniería Química, en la 401-450, refuerzan la proyección científica de la institución en ámbitos clave para el desarrollo sostenible, mientras que Economía y Econometría, así como Química, se sitúan entre las 451-500 mejores del mundo.

La Universidad de Alicante también aparece reconocida en el ámbito de Artes y Humanidades, entre los puestos 501 y 550, así como en las áreas de Medicina, Informática y Sistemas de Información, que completan la representación de la UA en este ranking. Cabe señalar de especial manera la presencia de Medicina en esta clasificación «cuando todavía no ha finalizado la primera promoción de estos estudios en su regreso a Alicante, lo que demuestra la solvencia docente e investigadora de la UA en este campo ya antes de la impartición del grado», apunta Torres Alfosea, a lo que añade que «QS pone el foco en aspectos como la reputación y la empleabilidad, y ahí la Universidad de Alicante demuestra una evolución muy positiva, especialmente en áreas con fuerte impacto social».

Además, la UA obtiene resultados destacados en clasificaciones complementarias del QS, como el ranking Top Under 50 (dirigido a universidades con menos de 50 años de historia), donde se sitúa entre las posiciones 101 y 150, o el ranking europeo, en el que alcanza el puesto 266. Particularmente relevante es la posición de la UA en el QS Sustainability Rankings 2026, donde logra una sólida posición global con el puesto 426, con resultados significativos en gobernanza, la 211ª, e impacto ambiental, situada en la 323ª posición. «Estos datos reflejan nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con un modelo de universidad responsable, sostenible y alineada con los retos globales», destaca el vicerrector.

Evaluación integral en el Times Higher Education

El Times Higher Education (THE) World University Ranking constituye otro de los principales referentes internacionales con la evaluación de más de 1.500 instituciones a partir de trece indicadores relacionados con la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización.

En la edición de 2026, la Universidad de Alicante se sitúa en la franja 1001-1200 a nivel global. Además, el análisis por áreas permite identificar ámbitos de especial fortaleza, en los que destaca el área de Derecho, que se posiciona entre las 251-300 mejores del mundo, así como Artes y Humanidades, entre las 301-400, y Educación, entre las 401-500, lo que pone de manifiesto la calidad de la docencia y la investigación en estos campos. Otras áreas como Ciencias Sociales, Negocios y Economía o Ingeniería también figuran en el ranking, lo que suma una presencia amplia y diversificada. «THE ofrece una visión muy completa de la actividad universitaria y que obtengamos presencia en múltiples áreas demuestra la transversalidad de nuestra calidad investigadora y de nuestra oferta académica», explica Torres Alfosea.

En la clasificación de universidades jóvenes del mismo organismo, la UA alcanza la posición 251-300 del mundo, hecho que la refuerza como una institución dinámica y en crecimiento.

Al igual que sucede con el ranking QS, el THE también evalúa el grado de alineación de las universidades con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas con su clasificación THE Impact Rankings. En la edición de 2025, la Universidad de Alicante se sitúa en la franja 401-600 a nivel global. Además, entre los resultados más destacados por áreas figuran de Energía Asequible y No contaminante, de Producción y Consumo responsables y de Paz, Justicia e Instituciones sólidas, las tres situadas en la franja 101-200 para la UA, lo que evidencia un compromiso activo con la sostenibilidad y la transparencia. Los ámbitos como Agua limpia y Saneamiento y Reducción de las Desigualdades sitúan a la institución alicantina en las franjas 201-300 y 301-400, respectivamente.

Finalmente, el vicerrector sostiene que «la combinación de presencia continuada en los principales ránquines, la transversalidad de nuestros resultados, la eficiencia en el uso de los recursos y nuestra capacidad de adaptación dentro de un marco estructural exigente configuran una imagen muy sólida de la Universidad de Alicante». «Todo ello refuerza nuestra proyección internacional y confirma que estamos ante una institución pública de calidad, comprometida con la excelencia y con un impacto real en su entorno», concluye.

Francisco Torres: «La institución responde de forma consistente a criterios muy exigentes en el ámbito internacional»

Pese a los buenos resultados obtenidos, desde la Universidad de Alicante (UA) se insiste en la necesidad de interpretar los ránquines con cautela y evitar una visión reduccionista de la calidad universitaria. La diversidad de metodologías, indicadores y objetivos hace que las comparaciones entre instituciones no siempre sean homogéneas, por lo que resulta imprescindible complementar estos datos con análisis más específicos y contextualizados.

«La calidad de una universidad no puede medirse únicamente a través de ránquines. Tiene que ver con su capacidad para transformar su entorno, generar conocimiento relevante y formar profesionales comprometidos», comenta Francisco Torres Alfosea, vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad de Alicante.

En este sentido, la UA continúa trabajando en el fortalecimiento de sus áreas estratégicas y apostando por la innovación docente, la excelencia investigadora y la internacionalización como pilares fundamentales de su desarrollo. Su consolidación en los ránquines internacionales no es, por tanto, un fin en sí mismo, sino el reflejo de un proyecto académico sólido, comprometido con la sociedad y orientado a afrontar los retos del futuro con garantías.

En este contexto, Torres Alfosea subraya que «la presencia constante de la Universidad de Alicante en los tres principales ránquines internacionales —Shanghái, QS y Times Higher Education— constituye un aval sólido y contrastado de nuestra calidad académica y científica. No se trata de una aparición puntual, sino de una presencia sostenida en el tiempo, lo que indica que la institución responde de forma consistente a criterios muy diversos y exigentes en el ámbito internacional».

En relación con la diversidad de clasificaciones y áreas en las que la UA obtiene resultados destacados, el vicerrector destaca que «uno de los elementos más relevantes es que nuestra buena posición no se limita a un ámbito concreto, sino que se extiende a múltiples disciplinas y a ránquines con metodologías muy diferentes. Esto demuestra que la calidad de la Universidad de Alicante es transversal, tanto en investigación como en docencia, algo especialmente complejo de alcanzar frente a modelos universitarios más especializados o centrados en áreas muy concretas del conocimiento».

Asimismo, Torres pone el foco en la eficiencia institucional como uno de los factores diferenciales. «Si analizamos la relación entre nuestro presupuesto y las posiciones que ocupamos en el contexto internacional, los resultados son especialmente positivos. Competimos con universidades que disponen de recursos muy superiores, lo que pone de manifiesto que la Universidad de Alicante es una institución solvente, eficiente y capaz de maximizar el rendimiento de los recursos públicos», detalla.

En esta línea, el vicerrector también destaca el mérito del sistema universitario público español al manifestar que «estos logros adquieren aún más valor si tenemos en cuenta que trabajamos con una estructura de plantilla menos flexible que las de las universidades de los países que copan las primeras posiciones en los ránquines, como EE. UU., China o el Reino Unido. Aun así, la Universidad de Alicante, y en conjunto la universidad pública española, consigue situarse en posiciones muy competitivas a nivel internacional».

Especialización con másteres de calidad contrastada

La Universidad de Alicante (UA) ha incrementado notablemente la oferta formativa de grados y másteres en los últimos cinco años, con la implantación de más de una decena nuevos títulos, cuatro de ellos grados, como son Logopedia, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería Aeroespacial, Medicina, además del doble grado en Física y Matemáticas (Fismat) y varios másteres, como los dedicados a Economía con Ciencia de Datos, a Estudios Económicos, Políticos y Sociales Contemporáneos de América Latina o el de Prevención de la Violencia de Género e Intervención desde un Enfoque Interdisciplinar, entre otras novedades.

La institución oferta 66 títulos de máster universitarios y 32 programas de doctorado. / .

En el curso 2026-2027, la principal institución académica de la provincia de Alicante oferta un total de 47 títulos de grado, 6 dobles grados, 12 dobles grados internacionales, 66 títulos de máster universitario, 4 dobles másteres internacionales y 32 programas de doctorado. Desde el Vicerrectorado de Estudios y Calidad de la UA asumen el reto de consolidar esta oferta amplia, generalista y actual y asegurar ante la comunidad universitaria y la sociedad en general que todos los estudios de la institución tienen la máxima calidad académica y proporcionan los conocimientos necesarios para el desempeño profesional posterior.

En concreto, la oferta de másteres universitarios se compone de 66 títulos y, del mismo modo, existen programas de doble máster internacional con universidades francesas, en París y Lyon, con la Universidad de Shanghái, en China, y la alemana del Sarre. En concreto, las posibilidades ofertadas se enmarcan en acuerdos internacionales para los másteres en Inglés y Español para Fines Específicos con la East China University of Political Science and Law de Shanghái (China) y para el máster en Traducción Institucional con las universidades Jean Moulin de Lyon (Francia), Gustave Eiffel de París (Francia) y Universidad del Sarre (Alemania).

Además de las importantes novedades presentadas en los últimos años, la oferta formativa de la Universidad de Alicante mantiene una amplia diversidad, ya que se presenta repartida en todas las ramas del conocimiento en las que se distribuyen las titulaciones superiores. Tanto los grados como los másteres que oferta la institución tratan de disciplinas novedosas relacionadas tanto con los estudios sociales como con las ciencias experimentales y las nuevas tecnologías, pero no descuida otros estudios que responden a las demandas más clásicas o tradicionales como Derecho, Económicas, Magisterio, Biología, Informática, Química o Historia, entre otras, que continúan siendo un pilar fundamental de la oferta.

Del mismo modo, se puede decir, respecto a la oferta de másteres, que existen dos tipos esenciales: los habilitantes y los de investigación, aunque ambos permiten el acceso a programas de doctorado. La enseñanza de másteres, por su propia definición, es especializada y todos los posgrados, por su relación directa con títulos de grado, cumplen con la función esencial de la consecución de créditos especializados que dan acceso a un doctorado, la parte inicial a emprender una carrera investigadora.

Además de las distintas posibilidades de internacionalización con la oferta de dobles másteres internacionales, también existe la posibilidad de cursar en estudios simultáneos (programa separado pero similar al de una doble titulación) los másteres en Abogacía y Procura y en Derecho de Daños, con lo que se conseguiría la titulación de los dos posgrados.

Y todo esto, respaldado por los resultados positivos en los principales ránquines internacionales, así como por las reacreditaciones favorables de estudios y centros por las agencias de calidad, que demuestran la calidad docente e investigadora de la institución. Toda la oferta de grados y dobles grados e información sobre campus, instalaciones, becas y preinscripción se puede consultar en la página web www.ua.es.