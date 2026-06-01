CONPEDI cita en la UA a expertos internacionales para debatir sobre los desafíos globales del cambio climático
La rectora hizo entrega de un reconocimiento de la UA al profesor Paulo Márcio Cruz, de la Universidade do Vale do Itajaí
El congreso se estructuró en cuatro conferencias generales, nueve paneles temáticos y 26 grupos de trabajo
El XV Encuentro Internacional del Consejo Nacional de Investigación y Estudios de Posgrado en Derecho (CONPEDI), la mayor organización universitaria de posgrado en ciencias jurídicas de Brasil, tuvo lugar la semana pasada en las instalaciones del Paraninfo de la Universidad de Alicante (UA), en un acto presidido por la rectora de la institución académica alicantina, Amparo Navarro.
El campus acogió durante tres jornadas a 400 expertos en Derecho, tanto españoles como brasileños e italianos, en concreto de la Università degli Studi di Perugia, que debatieron sobre el tema central «Medio Ambiente y Sostenibilidad: Perspectivas Globales y Locales en la Agenda 2030».
En la inauguración del congreso participaron Rogério Corrêa, rector de la Universidad do Vale do Itajaí; Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini y Orides Mezzaroba, presidenta y director ejecutivo del CONPEDI, respectivamente, Maurizio Oliverio, profesor de Derecho Público Comparado de la Universidad di Perugia; Paulo Márcio Cruz, profesor titular de la Universidad do Vale do Itajaí; Gabriela Guillena Townley, directora de la Escuela Internacional de Doctorado de la UA; y Jaume Ferrer Lloret, decano de la Facultad de Derecho de la UA, además de la propia rectora.
Durante la inauguración del encuentro, Navarro entregó un reconocimiento de la UA al profesor de Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Paulo Marcio Cruz, por su papel destacado en el fortalecimiento de la cooperación académica internacional, el acercamiento entre la UA y las instituciones brasileñas, su trayectoria dedicada a la investigación jurídica y a la internacionalización de los estudios de posgrado en Derecho.
Congreso
Tras la ceremonia oficial, Maurizio Oliviero, catedrático de Derecho Público Comparado en la Università degli Studi di Perugia (Italia), donde ejerció como rector, ofreció la conferencia inaugural sobre «Inteligencia artificial y constitucionalismo». Posteriormente, Gabriel Real Ferrer, catedrático de Derecho Ambiental y Administrativo en la UA, impartió la ponencia «Una reflexión personal sobre la enseñanza del derecho en el siglo XXI».
En la jornada del jueves, Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UA, ofreció la conferencia «Cambio climático: El gran desafío de la humanidad en el siglo XXI». Por su parte, el viernes fue turno del catedrático de Filosofía del Derecho en la UA Manuel Atienza, que disertó sobre «Sentido común y derecho».
Además de las conferencias, se celebraron paneles temáticos y grupos de trabajo relacionados con desastres naturales, gobernanza climática y sostenibilidad, entre otros, siempre desde la perspectiva del derecho y con expertos de diferentes universidades españolas y brasileñas. El congreso se estructuró en cuatro conferencias generales, nueve paneles temáticos y 26 grupos de trabajo. En las conferencias generales participaron profesores de universidades brasileñas y de un total de ocho universidades españolas como Alicante, Murcia, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela, UDIMA y San Pablo CEU.
Para esta edición, los trabajos fueron presentados en las áreas de Derecho Tributario, Constitucional e Internacional, entre otros. Posteriormente, los trabajos serán publicados en editoriales jurídicas de reconocido prestigio.
El Consejo Nacional de Investigación y Estudios de Posgrado en Derecho (CONPEDI) es la sociedad científica de Derecho de Brasil, organizada a través de una asociación civil con personalidad jurídica de derecho privado y fines no lucrativos que fomenta y promueve los estudios jurídicos y el desarrollo de estudios de posgrado de Derecho en Brasil.
Desde 1989, CONPEDI ha realizado un esfuerzo por internacionalizar su actividad con la celebración congresos en distintos lugares del mundo y, en esta ocasión, la UA ha sido el lugar elegido, ya que le unen fuertes lazos con la institución alicantina, así como con la Università degli Studi di Perugia. De hecho, la Universidad do Vale do Itajaí, la universidad italiana y la alicantina mantienen una colaboración tripartita.
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