Conoce todos los grados de la UA para el curso 2026-2027

FACULTAD DE DERECHO

Criminología

Plazas: 240

Descripción: Este grado forma profesionales que cubren la necesidad social de prevención y control de la delincuencia y de seguridad con un conocimiento global de las áreas relacionadas con el hecho criminal y la conducta desviada, les capacita para el ejercicio profesional en el ámbito del sistema de justicia penal y de la seguridad pública y privada y desarrolla habilidades y destrezas criminológicas, psicosociales, jurídicas y científicas.

Derecho

Plazas: 240

Descripción: El propósito fundamental de esta titulación es formar profesionales en el ámbito del Derecho. Persigue una formación generalista en la disciplina, con vistas a la preparación de expertos que puedan asumir una amplia variedad de perfiles profesionales, reflejando, a su vez, a través de los itinerarios de optativas del último curso el carácter versátil del título.

Gestión y Administración Pública

Plazas: 50

Descripción: El objetivo de este grado es la formación de un empleado público especializado en las tareas de gestión jurídica-administrativa y financiera. Las exigencias constitucionales de eficacia y servicio a los intereses generales demandan, junto a la descentralización estatal, unas Administraciones modernas y ágiles que faciliten el acceso a los servicios públicos a la ciudadanía.

Relaciones Internacionales

Plazas: 50

Descripción: La formación propuesta para este grado busca el equilibrio entre la formación teórica y la práctica, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias con el objeto de formar profesionales con una base científica sólida y un marcado carácter interdisciplinar e internacional, de manera que quienes se gradúen sean competentes para desempeñar funciones de las relaciones internacionales y agenda de temas clave en el marco global, asesoramiento en la toma de decisiones y labores de mediación, negociación, cooperación y ayuda, entre otras.

Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Plazas: 120

Descripción: Estudios que se imparten tanto en la UA como en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Elda (EURLE). Garantizan la adquisición de los conocimientos necesarios para comprender la complejidad y el carácter dinámico e interrelacional del trabajo atendiendo de forma integrada a sus perspectivas jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y económica con la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en sus diversos ámbitos profesionales de actuación.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Enfermería

Plazas: 200

Descripción: Este grado tiene el reconocimiento de la mayor calidad a nivel internacional dentro de su área. Su objetivo es formar profesionales competentes en el cuidado por medio de la ciencia, la investigación y el humanismo. Dispone de salas de simulación clínica/asistencial al más alto nivel, así como numerosos convenios de prácticas con los centros sanitarios y sociosanitarios de la provincia de Alicante.

Medicina

Plazas: 86

Descripción: El grado en Medicina ofrece una formación integral que asegura la graduación de profesionales con los conocimientos científicos necesarios para realizar actividades de promoción y mantenimiento de la salud, tanto individual como colectiva, de prevención de las enfermedades, de su diagnóstico y tratamiento y de rehabilitación de las personas con problemas de salud.

Logopedia

Plazas: 70

Descripción:

El objetivo del recientemente implantado grado en Logopedia es formar profesionales de la salud con los conocimientos científicos necesarios para la evaluación, detección, prevención, diagnóstico, recuperación, y tratamiento de las alteraciones y trastornos del lenguaje, el habla, la fonación, la audición y la comunicación humana.

Nutrición Humana y Dietética

Plazas: 100

Descripción: Este título de gran aceptación en la actualidad forma al alumnado en cuestiones como valores profesionales, actitudes y comportamientos; habilidades de comunicación y de manejo de la información; conocer y aplicar las ciencias de los alimentos, de la nutrición y de la salud; conocer los fundamentos de la salud pública y la nutrición comunitaria; adquirir capacidad de gestión y asesoría legal y científica, de gestión de la calidad y restauración colectiva y de análisis crítico e investigación.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

Plazas: 100

Descripción: Grado dinámico de alto contenido práctico que ofrece salidas en diferentes ámbitos profesionales de la actividad física y deportiva. Abarca campos como la formación científica; diseñar, implementar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad relativos a la actividad física y el deporte y desarrollo de habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y liderazgo, entre otros.

Maestro Educación Infantil

Plazas: 360

Descripción: Enfocado a la docencia para alumnos de 0 a 6 años. El objetivo fundamental del título es formar maestros en Educación Infantil capaces de contribuir al desarrollo integral de niños y niñas teniendo en cuenta su contexto familiar y sociocultural y que, en consecuencia, sepan dar respuesta a las necesidades del alumnado. Estos estudios contemplan un relevante número de créditos de prácticas en los centros escolares. Oferta un grupo con sede en el Campus de Alcoy de la UA.

Maestro Educación Primaria

Plazas: 440

Descripción: Grado enfocado a la docencia con alumnos de 6 a 12 años. El objetivo fundamental del título es formar maestros en Educación Primaria capaces de desenvolverse en diferentes contextos (rural y urbano, multicultural y monocultural, regional, nacional e internacional, etc.); capaces de adaptarse a los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y educativos; que dominen las distintas materias y su relación interdisciplinar; críticos, con iniciativa, capaces de reflexionar sobre su práctica y comprometidos con su profesión. Contempla un relevante número de créditos de prácticas en centros escolares.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ADE

Plazas: 370

Descripción: El objetivo fundamental del grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) es formar profesionales capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones productivas a desarrollar en el ámbito global de la organización o en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, comercialización, administración o contabilidad.

Economía

Plazas: 125

Descripción: El grado en Economía forma profesionales capaces de desempeñar tareas de gestión, asesoramiento y evaluación en los asuntos económicos en general, tanto en el ámbito privado como en el público. Una alta reputación internacional de la actividad investigadora de su profesorado lo avala. Ofrece prácticas en empresas y visitas internacionales.

Marketing

Plazas: 75

Descripción: Gradodiseñado para formar profesionales cualificados, versátiles e indispensables en la gestión diaria de las empresas e instituciones. Proporciona las destrezas interdisciplinares necesarias para desarrollar funciones dentro de las áreas de dirección de marketing, investigación de mercados o para iniciar un negocio propio que permiten evaluar las implicaciones de la toma de decisiones en las organizaciones a través de indicadores económicos, de mercado, de competencia y financieros.

Publicidad y Relaciones Públicas

Plazas: 240

Descripción: Titulación cuyo núcleo central es la comunicación y la innovación es un valor esencial: Forma en ciencias sociales, humanidades, ciencia y tecnología, procesos y estructuras de la comunicación y la información para proporcionar una competencia contextual básica de orden transdisciplinar. Incorpora en las clases las herramientas y recursos más novedosos, tales como un plató de televisión, cámaras de última generación y ordenadores específicos para la edición gráfica y audiovisual.

Sociología

Plazas: 60

Descripción: Sociología forma profesionales con un conocimiento global en las áreas relacionadas con el conocimiento científico de las sociedades y con capacidad para dirigir el desarrollo de proyectos de investigación social, intervención social y políticas públicas, y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución.

Trabajo Social

Plazas: 160

Descripción: Este título de la UA está considerado el mejor de España. Forma profesionales de la intervención social con una comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento humano que les capaciten para la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, la constitución de una sociedad cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social. El programa académico incluye 1.200 horas de prácticas externas de carácter obligatorio.

FACULTAD DE CIENCIAS

Biología

Plazas: 160

Descripción: El título proporciona adecuados conocimientos de morfología, sistemática, estructura, función e interacción de los seres vivos y análisis relacionados con éstos, tanto desde el punto de vista docente e investigador como de la utilización aplicada de estos conocimientos.

Ciencias del Mar

Plazas: 60

Descripción: Los objetivos de la formación universitaria en Ciencias del Mar son la capacitación de profesionales para realizar investigaciones en los diferentes campos de las ciencias marinas; asesorar en materias como recursos marinos, temas generales y de impacto medioambientales y formar, a su vez, a científicos y técnicos de la materia.

Física

Plazas: 50

Descripción: Este título proporciona una formación matemática sólida que permite al graduado abordar los problemas profesionales utilizando las herramientas matemáticas adecuadas mediante la teoría, el uso del ordenador aplicado al estudio y resolución de problemas físicos. Las asignaturas de laboratorio incluidas en el grado permiten al estudiante familiarizarse con la instrumentación y los métodos experimentales más usados.

Gastronomía y Artes Culinarias

Plazas: 75

Descripción: Este novedoso grado apuesta por la formación integral de profesionales con conocimientos para comprender y ejercer en cualquier actividad y situación profesional relacionada con las ciencias gastronómicas desde una perspectiva global, científica, tecnológica, social, cultural, sanitaria y de gestión empresarial incluyendo, dentro de los elementos básicos para ejercer la profesión, el conocimiento de los principios éticos, las responsabilidades legales y las repercusiones de sus actuaciones.

Geología

Plazas: 50

Descripción: El estudio de la Tierra. Este grado proporciona conocimientos básicos, destrezas y habilidades relativos a la Geología y a otras ciencias afines que capacitan a la inserción profesional con una base sólida y equilibrada de conocimientos geológicos teóricos y prácticos mediante una amplia formación científico-técnica.

Matemáticas

Plazas: 50

Descripción: Este grado hace compatible el estudio de una carrera vocacional con un amplio y creciente abanico de salidas profesionales y una alta tasa de empleabilidad. Capacita para la formulación matemática, análisis, resolución y tratamiento informático de problemas que aparezcan en diversos campos de las ciencias básicas, ciencias sociales y de la vida, ingeniería, finanzas y consultoría, entre otras.

Óptica y Optometría

Plazas: 70

Descripción: La profesión de óptico-optometrista, para la que forma este grado, tiene un perfil fundamentalmente sanitario que desarrolla actuaciones dirigidas a la detección de los defectos de la refracción ocular, a la utilización de técnicas de reeducación, prevención e higiene visual y a la adaptación de ayudas ópticas, entre otras. Además, ofrece una incorporación casi inmediata al mercado laboral.

Química

Plazas: 70

Descripción: El estudiante adquiere con este grado un perfil científico-tecnológico, con un conocimiento global en las áreas relacionadas con la Química que le capacita para su integración en el mercado laboral con el fin último de contribuir a lograr el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, la mínima generación de contaminantes mediante el compromiso ético con los derechos humanos y la sostenibilidad del medio ambiente.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Fundamentos de la Arquitectura

Plazas: 120

Descripción: Estudiar Fundamentos de la Arquitectura en la UA aporta una sólida educación con proyección internacional al ofrecer la posibilidad de estudiar en inglés sus asignaturas integradas. Una vez cursado el grado, permite el acceso al máster habilitante para ejercer profesionalmente la Arquitectura.

Ingeniería Aeroespacial

Plazas: 50

Descripción:

Entre las competencias que el estudiantado adquirirá con este título de reciente implantación en la UA se encuentran las capacidades para llevar a cabo actividades de proyección, de dirección técnica y de peritación de las infraestructuras aeroportuarias y de redactar informes, realizar dictámenes y asesorar técnicamente en las tareas relativas a la Ingeniería Técnica Aeronáutica. Presenta la mención de Aeropuertos y Transporte Aéreo, que no se imparte en ninguna universidad de la Comunitat Valenciana.

Ingeniería Biomédica

Plazas: 60

Descripción: Prepara profesionales con una formación amplia y sólida para dirigir y realizar las tareas de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan problemas relacionados con la Ingeniería Biomédica y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el ámbito de la salud.

Ingeniería Civil

Plazas: 75

Descripción: Ofrece una formación adecuada de perfil europeo y carácter generalista sobre las bases teórico-técnicas y las tecnologías propias del sector de la Construcción civil, del Transporte y de la Hidrología, enmarcada en una capacidad de mejora continua y de transmisión del conocimiento.

Ingeniería Informática

Plazas: 190

Descripción: Este grado, que presenta la máxima empleabilidad entre sus egresados, ofrece una amplia formación teórica y práctica que capacita para dirigir y realizar tareas de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan problemas de cualquier ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Plazas: 60

Descripción: Ingeniería en Inteligencia Artificial forma estudiantes capaces de crear soluciones completas basadas en IA usando los métodos, tecnologías, herramientas, infraestructuras y plataformas necesarias para su desarrollo e implantación, de forma que aporten valor añadido en muy diferentes ámbitos como el industrial, agrónomo, turístico, de la salud, financiero, de transportes, de la construcción o del entretenimiento, entre otros.

Ingeniería Multimedia

Plazas: 95

Descripción: Ubicado entre las ingenierías tradicionales y la informática, este grado forma profesionales del sector de las TIC que son capaces de dirigir nuevos proyectos del ámbito de la multimedia tanto en el sector del ocio y entretenimiento digital como en el de la gestión de contenidos para su difusión en redes de información.

Ingeniería Química

Plazas: 60

Descripción: Con más de 20 años en la UA, este grado forma profesionales capaces de aplicar el método científico y los principios de la ingeniería y la economía para formular y resolver problemas complejos relacionados con el diseño de productos y procesos en los que la materia experimenta cambios de morfología, composición o contenido energético respetando los términos de calidad, seguridad, economía, uso racional y eficiente de los recursos naturales y conservación del medio ambiente.

Ingeniería Robótica

Plazas: 60

Descripción: La Universidad de Alicante, pionera en España en formar graduados en Ingeniería Robótica, ofrece con este grado una formación amplia y sólida que prepara para realizar labores de ingeniería en las tareas propias de todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos relacionados con la robótica aplicando el conocimiento científico y los métodos y técnicas propios de la ingeniería.

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación

Plazas: 80

Descripción: Este gradoprepara profesionales polivalentes, flexibles, creativos y competitivos con capacidad para concebir y diseñar sistemas de audio, vídeo y telecomunicación para colaborar con profesionales de tecnologías afines y capaces de tomar decisiones tecnológicas de acuerdo con criterios de coste, calidad seguridad, tiempo y respeto a los principios propios de la profesión.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Español: Lengua y Literaturas

Plazas: 55

Descripción: Un experimentado equipo docente con prestigio internacional forma en las disciplinas de lengua española y de literatura española e hispanoamericana. El titulado en Español sabrá combinar el espíritu de innovación y de evolución del conocimiento con una vocación académica y humanística que fomenta la reflexión sobre la condición humana a través del tiempo y del espacio con capacidad de pensar con claridad, con imaginación y sentido crítico.

Estudios Árabes e Islámicos

Plazas: 50

Descripción: Este grado proporciona al alumnado una formación lingüística en árabe y un conocimiento específico de la civilización árabe e islámica que se relaciona con ella, como la producción literaria, la realidad religiosa, geográfica, histórica y humana, sus instituciones o su vida cotidiana.

Estudios Franceses

Plazas: 50

Descripción: Esta titulación de la UA, la única en la Comunitat Valenciana, forma profesionales de perfil lingüístico, cultural y literario con un conocimiento global de todas las áreas relacionadas con los Estudios Franceses y Francófonos y con capacidad para desarrollar funciones en diferentes ámbitos profesionales como la docencia e investigación, los departamentos de exportación e importación de diferentes empresas, las instituciones y administraciones públicas de ámbito europeo o los sectores editorial y de la comunicación, entre otros.

Estudios Ingleses

Plazas: 125

Descripción: El graduado en Estudios Ingleses posee una elevada capacidad de expresión y comprensión de la lengua inglesa y un conocimiento global de la realidad lingüística, histórica, cultural y literaria de los países de habla inglesa.

Filologia Catalana

Places: 50

Descripció: Aprendre per a ensenyar el que és nostre. Aquest grau forma professionals polivalents amb vessants docents, investigadors i també amb competències diverses relacionades amb el món de la comunicació, les tecnologies de la informació i les comunicacions i les funcions noves que la societat actual exigeix en l'àmbit de la filologia. A més, és un grau que està adquirint una àmplia ocupació.

Geografía y Ordenación del Territorio

Plazas: 50

Descripción: Los objetivos de este grado atienden a la evolución reciente de la disciplina en el contexto internacional, a las crecientes demandas sociales de cuestiones relacionadas con el conocimiento, la investigación, la ordenación y la gestión del territorio a distintas escalas y, en relación con todo ello, a las exigencias del mercado laboral.

Historia

Plazas: 125

Descripción: Esta titulación proporciona un conocimiento racional y crítico de las sociedades humanas en el pasado para comprender y explicar el presente, así como dominar el manejo de las fuentes y las herramientas instrumentales y teóricas propias de la disciplina para crear un conocimiento global de todas las áreas de conocimiento de carácter histórico.

Humanidades

Plazas: 50

Descripción: El grado en Humanidades tiene como objeto de estudio el ser humano en sus múltiples facetas, como la intelectual, la sociocultural o la artística, y proporciona una formación humanística, multidisciplinar y polivalente, dotada de una amplia base metodológica que capacita para gestionar, difundir y comunicar la cultura y permite el acceso a trabajos cualificados en diversos ámbitos profesionales.

Traducción e Interpretación de Alemán

Plazas: 50

Descripción: Al igual que los grados en Traducción e Interpretación de Francés e Inglés, forma profesionales de la comunicación multilingüe con un conocimiento global en las áreas relacionadas con los estudios de traducción que les capacita para realizar traducciones de calidad en diferentes registros y de campos temáticos diversos y para adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución.

Traducción e Interpretación de Francés

Plazas: 60

Descripción: Al igual que los grados en Traducción e Interpretación de Alemán e Inglés, forma profesionales de la comunicación multilingüe con un conocimiento global en las áreas relacionadas con los estudios de traducción que les capacita para realizar traducciones de calidad en diferentes registros y de campos temáticos diversos y para adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución.

Traducción e Interpretación de Inglés

Plazas: 70

Descripción: Al igual que los grados en Traducción e Interpretación de Alemán y Francés, forma profesionales de la comunicación multilingüe con un conocimiento global en las áreas relacionadas con los estudios de traducción que les capacita para realizar traducciones de calidad en diferentes registros y de campos temáticos diversos y para adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución.

Turismo

Plazas: 80

Descripción: Este título, que presenta una gran aceptación, crea profesionales en el ámbito del Turismo con una formación generalista en la disciplina y de carácter transversal, como corresponde al sentido del turismo, en el que participan diversas disciplinas científico-sociales, con vistas a la preparación de expertos que puedan asumir una amplia variedad de perfiles profesionales.

DOBLES GRADOS

Física + Matemáticas (Fismat)

Plazas: 30

Descripción: Este doble grado de nueva implantación consolida en un grupo propio los estudios simultáneos de los grados en Física y en Matemáticas. El alumnado egresado de este doble grado presentará una alta cualificación en materias puras y de gran demanda en el mercado laboral actual.

Derecho + ADE (DADE)

Plazas: 130

Descripción: Este doble grado ofrece una atractiva formación para operadores jurídicos y económicos del mercado laboral que permite simultanear ambas titulaciones y obtener ambos grados. El perfil del alumnado de estos estudios simultáneos hace que la inserción laboral sea muy satisfactoria.

Derecho + Criminología (DECRIM)

Plazas: 70

Descripción: Permite simultanear ambas titulaciones y obtener los dos títulos de grado en solo 5 cursos. Resulta ideal para alumnado que desee obtener una formación integral jurídico-criminológica. Presenta un importante valor añadido: amplía la proyección profesional de los egresados.

Derecho + Relaciones Internacionales (DERRI)

Plazas: 60

Descripción: Los estudios del doble grado en Derecho y en Relaciones Internacionales (DERRI) se presentan como una oferta destinada a aquellos alumnos que deseen obtener una formación integral jurídica e internacional. La gran aceptación social de ambos grados conforma un doble grado que ofrece una gran perspectiva de futuro.

Turismo + ADE (TADE)

Plazas: 100

Descripción: La Universidad de Alicante fue pionera en la implantación de la doble titulación de Turismo+ADE (TADE). La docencia de este prestigioso y demandado doble grado se ha organizado para ser finalizado en cinco cursos académicos y aporta al alumnado una amplia empleabilidad.

Ingeniería Informática + ADE (I2ADE)

Plazas: 50

Descripción: Destinado a estudiantes con interés en obtener una titulación en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como en la administración y dirección de empresas. Está programado para ser finalizado en cinco cursos académicos. La combinación de ambos grados proporciona al egresado un perfil de gran especialización muy demandado laboralmente.

Dobles grados en estudios simultáneos

Descripción: La Universidad de Alicante oferta un conjunto de programas de grados en estudios simultáneos mediante el reconocimiento de créditos. A diferencia de los dobles grados de itinerario único, en este caso el alumnado se matricula en uno de los dos grados y responde a su nota de corte, número de plazas, grupos e itinerario de estudios, pero la universidad le ofrece la combinación con un segundo itinerario de asignaturas del segundo grado que, al terminar ambos, proporciona los dos títulos de grado. En concreto, los dobles grados mediante reconocimiento de créditos se ofertan entre las distintas filologías, entre Maestro en Educación Primaria y Humanidades o Filología Catalana, entre los grados en ADE y Economía o Marketing y entre los grados en Física y Matemáticas.

Dobles grados internacionales

Descripción: Cursar determinados grados ofrece la posibilidad de realizar un doble grado internacional con universidades estadounidenses como Northern Arizona University (Arizona), en Ingeniería Informática, y Northwestern State University (Luisiana) y University of North Florida (Florida), para ADE, TADE e I2ADE. También, con la brasileña Universidade do Vale do Itajaí (Univali) existen acuerdos para Publicidad y Relaciones Públicas, Ingeniería Civil, Fundamentos de la Arquitectura, Ciencias del Mar, Nutrición Humana y Dietética, Derecho, Enfermería y Gastronomía y Artes Culinarias, además del doble grado en Trabajo Social con la Universidad Andrés Bello de Chile.