La UA llama a sus futuros estudiantes a ser “inflUAncers”

La Universidad de Alicante (UA) ha puesto en marcha una nueva campaña institucional basada en el término “InflUAncer”. En un contexto social con gran protagonismo diario de las redes sociales, la institución académica alicantina presente reforzar su apuesta por el estudiantado y visibilizarlo como el verdadero referente del futuro gracias su formación y el compromiso social que adquirirá como profesional.

“Ser inflUAncer es venir al mundo para cambiarlo”, reza el lema principal de la campaña, acompañado de la pregunta “¿Quieres ser inflUAncer?”. En el concepto se suman las bondades de ser una persona influenciadora positivamente y las siglas de la casa, la UA.

Siguiendo la estela de las campañas de grandes marcas, nos encontramos personajes como el mismísimo Bruce Lee, Michael Jordan, Jane Goodall, Julio Iglesias, Einstein, Margarita Salas, Bob Dylan, Rafa Nadal, Almudena Grandes, Martin Luther King, e, incluso, el entrañable Cañita Brava, que han protagonizado directa o indirectamente, mediante la edición audiovisual, anuncios históricos. Ante este contexto, ¿quién o quiénes serían los nombres ilustres que acompañasen a la marca UA en su imagen? La respuesta está clara: la propia comunidad universitaria, con sus logros y virtudes.

La campaña “InflUAncer”, implantada en distintos formatos y lugares de la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Distintos ámbitos

En esta línea estratégica, la campaña “¿Quieres ser inflUAncer?”, propone distintos mensajes con los que se dan a conocer algunos de los logros, en distintos campos, de la Universidad de Alicante y sus gentes. Por ejemplo, “Ser inflUAncer es descubrir cuerpos celestes más allá de Saturno”, y esta sentencia se explica con que “José David Balseca, astrofísico y doctorando en la UA, halla dos nuevos astros en la órbita de Saturno gracias a un algoritmo creado por él mismo”.

El mismo patrón comunicativo se repite con las frases “Ser inflUAncer es hallar los virus que dominan los océanos del mundo”, “Ser inflUAncer es editar el ADN para curar enfermedades hereditarias”, “Ser inflUAncer es descubrir una ‘capilla sixtina’ prehistórica escondida”, “Ser inflUAncer es hacer historia en el deporte ganando 122 medallas” y “Ser inflUAncer es aplicar la IA para proteger la biodiversidad del planeta”.

La campaña “InflUAncer”, implantada en distintos formatos y lugares de la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Todas estas frases representan con logros destacados como que “investigadores de la UA localizan los 44 virus oceánicos más abundantes, un paso clave para estudiar y prevenir futuras pandemias”, “científicos de la UA arrojan luz en el diagnóstico y tratamiento médico de enfermedades genéticas tras haber identificado una enzima revolucionaria”, “arqueólogos de la UA descubren en la Cova de les Dones (València) uno de los mayores yacimientos de arte rupestre en la península Ibérica”, “deportistas de la UA baten récords consiguiendo más de 100 medallas el pasado curso en los campeonatos autonómicos y nacionales” e “investigadores de la UA desarrollan un método propio basado en inteligencia artificial que identifica tiburones y rayas incluso sin imágenes previas”, respectivamente.