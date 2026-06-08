La Universidad de Alicante redefine uno de los grandes hallazgos arqueológicos del Mediterráneo occidental

Lo que durante más de tres décadas fue considerado un vestigio de época romana ha resultado ser una pieza clave para comprender las redes comerciales y militares del Mediterráneo bajomedieval. Una investigación dirigida desde la Universidad de Alicante (UA) ha permitido reinterpretar uno de los conjuntos de armamento más singulares hallados en aguas españolas: los 43 cascos descubiertos en 1990 en el yacimiento subacuático de Piedras de la Barbada, frente a la costa de Benicarló.

El estudio, publicado en la revista científica Antiquity, de la Cambridge University Press, ha sido desarrollado por un equipo internacional coordinado desde la UA y encabezado por Manuel Frallicciardi, doctorando en cotutela entre la Universidad de Alicante y la Universidad de Salerno. Los resultados sitúan el origen de estas piezas entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, desmontando la atribución romana que había acompañado al hallazgo desde su recuperación.

La historia comenzó de forma fortuita cuando unos pescadores extrajeron accidentalmente con sus redes dos grandes bloques metálicos compactados por la corrosión marina. En su interior se ocultaba un conjunto excepcional de yelmos de hierro. La concentración de 43 ejemplares es lo que queda de un cargamento potencialmente mucho mayor, pero tal número convierte este hallazgo en el mayor lote de cascos medievales conocido hasta la fecha en el Mediterráneo occidental.

Según explica Raimon Graells, profesor de la UA, codirector del proyecto doctoral de Frallicciardi y uno de los autores del trabajo, la magnitud del conjunto trasciende el interés puramente arqueológico. “Estamos ante una evidencia directa del comercio de armamento a gran escala. Este descubrimiento revela una red de intercambios y comunicaciones mucho más compleja de lo que se pensaba hasta ahora”, señala.

La investigación apunta además a una circulación de armas entre la costa de la Comunitat Valenciana y los grandes centros comerciales del norte de Italia, como Génova, una de las mayores potencias mercantiles de la época. La presencia de un cargamento tan numeroso sugiere que el transporte de equipamiento militar formaba parte de circuitos comerciales perfectamente estructurados que conectaban distintos territorios mediterráneos.

Metodología de la UA

Uno de los aspectos más innovadores del trabajo ha sido la aplicación de una metodología desarrollada en la Universidad de Alicante. Aunque este sistema de análisis se utiliza habitualmente en estudios arqueológicos, nunca se había empleado para examinar armamento medieval de estas características. Gracias a este enfoque y a las dataciones por radiocarbono realizadas sobre restos textiles conservados en el interior de varios cascos, los investigadores pudieron establecer una cronología mucho más precisa.

Frallicciardi recuerda que la identificación inicial planteó numerosas dificultades. “Al principio era complicado situarlos en una época concreta porque presentaban rasgos que recordaban tanto a modelos tardorromanos como a posibles ejemplares medievales inspirados en la tradición clásica”, explica. La sorpresa llegó cuando los análisis científicos confirmaron que la tipología no encajaba con ninguna de las catalogadas hasta ahora.

“Cuando inicié la investigación me resultó increíble comprobar que prácticamente no existían paralelos conocidos”, señala el doctorando. La búsqueda de referencias le llevó a localizar algunas representaciones iconográficas semejantes en Inglaterra durante el siglo XIV, aunque sin equivalencias exactas. Los resultados del carbono 14 terminaron confirmando que se trataba de una forma de casco poco documentada y perteneciente a una etapa de transición tecnológica que no tuvo continuidad posterior.

Los especialistas consideran que todas las piezas formaban parte de una única remesa cuando llegaron al fondo marino. La hipótesis más probable es que el lote estuviera embalado y fuese transportado por vía marítima cuando ocurrió algún incidente durante las operaciones de carga o descarga. El conjunto apareció a apenas seis metros de profundidad, junto a una zona utilizada como embarcadero.

Para Graells, la hipótesis apunta a que una parte del cargamento quedó atrapada bajo la arena y no se pudo recuperar en aquel momento. Ese accidente fortuito permitió que el paquete permaneciera oculto durante siglos, enterrado en la arena.

La conservación excepcional de los cascos ha sido posible gracias a la acción combinada de concreciones marinas y sedimentos. En algunos ejemplares, estos depósitos sellaron los tejidos que recubrían el interior, creando microambientes estables que protegieron materiales orgánicos normalmente destinados a desaparecer con el paso del tiempo. Precisamente esos fragmentos textiles fueron fundamentales para reconstruir la historia del conjunto.

Los investigadores sitúan el hundimiento en un periodo especialmente convulso para el Mediterráneo occidental. La expansión de la piratería islámica en las costas valencianas de mediados del siglo XIV, junto con la creciente militarización del litoral, generó una elevada demanda de equipamiento defensivo. En ese contexto, el cargamento podría haber estado destinado a milicias locales, tropas del Reino de Valencia o compañías armadas encargadas de proteger la frontera marítima.