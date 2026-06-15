La UA lanza la primera edición de los Premios de Investigación Joven “UAInvestiga”

La Universidad de Alicante (UA) presenta la primera convocatoria de los Premios de Investigación Joven “UAInvestiga” 2026, una iniciativa destinada a reconocer y promocionar la actividad investigadora del personal que haya alcanzado logros relevantes en sus respectivas disciplinas de investigación.

"Con estos premios queremos visibilizar el talento investigador joven, así como poner en valor trayectorias y contribuciones científicas que ya están teniendo un impacto relevante”, detalla el vicerrector de Investigación, Juan Mora.

En este sentido, añade Mora, "nuestro compromiso es acompañar al personal investigador desde las primeras etapas de su carrera, generar referentes y estimular la excelencia de la investigación que se realiza en la universidad".

La convocatoria pone el foco en la calidad, relevancia e influencia de las contribuciones científicas. Por ello, se valoran aspectos como la trayectoria investigadora, la capacidad de liderazgo, la captación de fondos, la formación de personal investigador y la influencia de las publicaciones científicas.

Modalidades

Los Premios UA de Investigación Joven contemplan tres modalidades: trayectoria científica, mayor impacto y mejor trabajo científico. Para cada modalidad se concederán galardones en siete grandes disciplinas: Ciencias Experimentales, Ciencias de la Salud, Empresa y Sociedad, Derecho, Educación, Humanidades e Ingeniería y Arquitectura.

El Premio UAInvestiga a la mejor trayectoria científica reconoce a la persona investigadora que haya desarrollado la trayectoria científica más destacada en su área, atendiendo conjuntamente a criterios relacionados con su actividad investigadora, su capacidad de liderazgo y de captación de fondos, y su contribución a la formación de personal investigador.

El Premio UAInvestiga al mayor impacto está dedicado a las aportaciones científicas que hayan alcanzado una gran repercusión. Se contemplan factores como el número de coautores y se comparará con autores de su misma disciplina científica.

Y, por último, el Premio UAInvestiga al mejor trabajo científico reconoce su influencia en la literatura científica, teniendo en cuenta factores disciplinares y temporales.

En esta primera edición, en las modalidades de trayectoria e impacto, optan a los galardones las personas investigadoras nacidas con posterioridad al 1 de enero de 1984 que tengan una vinculación con la UA como personal docente e investigador (PDI) o personal investigador (PI), y que desarrollen una actividad investigadora de excelencia con reconocimiento internacional. En el caso de la última modalidad, el año de publicación del trabajo debe ser 2024.

Cabe destacar que la participación no requiere de la presentación de solicitudes, ya que la UA realiza de oficio el proceso de evaluación a partir de los datos institucionales disponibles. Esta medida pretende facilitar la participación y garantizar una valoración objetiva y equitativa de las candidaturas.

Los Premios UA de Investigación Joven “UAInvestiga” 2026 consisten en un reconocimiento institucional mediante un certificado acreditativo y un plan de promoción y difusión con el fin de acercar a la sociedad el conocimiento científico.

La convocatoria se enmarca en el compromiso de la UA con los principios de la Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) y con los valores promovidos por el reconocimiento europeo HR Excellence in Research. Así, estos premios pretenden visibilizar, reconocer e incentivar la labor investigadora del personal joven, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de excelencia científica y de apoyo al talento emergente de la universidad.