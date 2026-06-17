Furor por estudiar después de los cincuenta: la UA clausura un curso de récord con 1.840 estudiantes

Furor por estudiar después de los cincuenta años. La Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA) ha despedido un curso académico de récord con 1.840 alumnos matriculados, la cifra más alta de su historia.

La entidad ha celebrado este miércoles su acto de clausura con alumnado, profesorado, personal y representantes institucionales en torno a un mensaje compartido: la necesidad de seguir aprendiendo para comprender y afrontar los cambios que caracterizan el momento histórico actual. Una idea especialmente presente en la intervención del padrino de la promoción, Manuel Desantes Real, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante, quien invitó a los asistentes a contemplar el presente como un "auténtico cambio de era".

Alumnos de la Universidad Permanente de la UA / INFORMACIÓN

Desantes destacó que las personas mayores poseen una capacidad singular para interpretar las transformaciones de nuestro tiempo desde la experiencia acumulada y defendió la importancia de mantener una actitud abierta al conocimiento y a la adaptación permanente. Lejos de percibir los cambios como una amenaza, animó al alumnado a aprovechar las oportunidades que ofrece una época excepcional desde el punto de vista tecnológico, científico y social, recordando que somos afortunados por poder vivirla y participar activamente en ella.

Por su parte, la directora de la UPUA, Marián Alesón Carbonell, realizó balance de un curso que ha vuelto a poner de manifiesto la fortaleza del programa y de una oferta integrada por 133 asignaturas impartidas por 155 docentes. Junto a la actividad académica, la directora destacó el impulso de los programas de voluntariado, las iniciativas culturales y de creación, los proyectos intergeneracionales, la dimensión internacional de la UPUA y las acciones de innovación educativa desarrolladas durante el curso.

El padrino de la promoción, padrino de la promoción, Manuel Desantes Real, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante / RAFA PASTOR GUTIÉRREZ

25 aniversario

Durante el acto también intervino el presidente de la Asociación de Alumnado de la Universidad Permanente (AUPUA), Rafael Arenillas Antón, quien recordó que la asociación ha cumplido este curso su vigesimoquinto aniversario. En su intervención repasó las principales actividades desarrolladas a lo largo del curso y destacó el papel que la entidad desempeña como espacio de participación, convivencia y compromiso para el alumnado.

Cerró el acto la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas, Rosabel Roig Vila, poniendo el acento en el trabajo colectivo que hace posible el crecimiento constante de la Universidad Permanente y expresando su reconocimiento al profesorado, al personal técnico y administrativo, a las personas colaboradoras y al alumnado. Asimismo, destacó la capacidad de la UPUA para adaptarse a las necesidades de una comunidad cada vez más numerosa y diversa, manteniendo su compromiso con una formación de calidad y con el envejecimiento activo.

Alumnos de la Universidad Permanente de la UA / INFORMACIÓN

La parte más emotiva de la jornada tuvo lugar con la entrega de becas y diplomas a las 22 mujeres y hombres que este año completaron los 72 créditos del programa. El acto puso así el broche final a un curso que ha combinado formación, participación, innovación y compromiso social, reafirmando la vocación de la Universidad Permanente de seguir siendo un espacio de aprendizaje, encuentro y crecimiento personal para quienes entienden que nunca es tarde para continuar descubriendo, compartiendo y construyendo conocimiento.