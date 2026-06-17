La UA formará a jóvenes con discapacidad intelectual y autismo que carecen de acceso a un grado

Muchos jóvenes con discapacidad siguen encontrando barreras en su día a día. A veces escuchan frases como "no puedes" o "aquí no encajas" y cuando acaban la formación reglada en los institutos se encuentran con un limbo para poder continuar con sus estudios.

"Son personas que no tienen acceso a la universidad por sus dificultades, pero que no están para ir a un centro ocupacional", explica Adelaida Lillo Bañuls, la directora de un nuevo programa que ha puesto en marcha la Universidad de Alicante (UA) para formar a chavales de entre 18 a 30 años con discapacidad intelectual leve y autismo de grado 1, durante dos años, con el objetivo de facilitarles una salida laboral.

El acceso será gratuito, al contar con la financiación de la Fundación ONCE y la Unión Europea. Hay una quincena de plazas y el primer curso comenzará en octubre de este año y finalizará en abril de 2027. El plazo de inscripción se abre el próximo viernes 19 de junio y permanecerá abierto hasta el 4 de septiembre.

La iniciativa, llamada Unidiversidad, incluye contenidos relacionados con economía y finanzas para la vida diaria, competencias digitales, comunicación, empleo, vida saludable, deporte, teatro y autonomía personal. Además, el alumnado realizará prácticas en empresas e instituciones de la provincia para mejorar su empleabilidad y facilitar su inclusión laboral y social.

La formación, similar a las que otras instituciones académicas tienen ya en marcha, como la cátedra de Tempe y la Universidad Miguel Hernández, será novedosa en el campus alicantino, aunque previamente se han impulsado otros cursos de menor duración o con una filosofía menos ambiciosa.

Presentación del programa formativo Unidiversidad, este miércoles / INFORMACIÓN

Metodología

La metodología del programa será activa, práctica e inclusiva, adaptada a las necesidades del alumnado. Se trabajará a través de actividades participativas, dinámicas de grupo, aprendizaje cooperativo, simulaciones y experiencias reales relacionadas con la vida cotidiana y el mundo laboral. También se utilizarán apoyos visuales, materiales en lectura fácil y estrategias del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), con diferentes formas de presentar la información y de participar en las actividades.

El programa dará mucha importancia al aprendizaje experiencial, fomentando la autonomía, la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Además, se combinarán las clases teóricas con talleres prácticos, actividades lúdicas y culturales, actividades deportivas y experiencias inclusivas dentro del campus universitario. Entre ellas se incluyen clases inclusivas compartidas con alumnado de grado, intercambios con alumnado internacional, cinefórum, talleres de cocina, teatro y expresión artística, así como jornadas de convivencia con otras universidades. Todo ello busca favorecer la participación social, el sentimiento de pertenencia a la vida universitaria y una mejor inclusión social y laboral del alumnado.

El salón de actos del edificio Germán Bernácer de la Universidad de Alicante ha acogido este miércoles la presentación de “Unidiversidad”. El acto ha contado con las intervenciones de la vicerrectora de Formación Permanente y Lenguas, Rosabel Roig, de Esther Gallego, en representación del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, y de Mar Galindo, en representación del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, junto al equipo que llevará a cabo el desarrollo del programa, integrado por la profesora Adelaida Lillo Bañuls en la dirección y coordinado por la profesora Covadonga Ordóñez García.