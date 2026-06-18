Tomates contra bacterias, IA para personas ciegas y fachadas inteligentes: los proyectos más innovadores de la UA en 2026

Productos biológicos para reducir el uso de fitosanitarios; tomates que se desechan y se reutilizan para matar bacterias, hongos y virus; fachadas de edificios inteligentes que generan energía o soluciones para ayudar a personas ciegas a mejorar su autonomía gracias a la inteligencia artificial. Son algunos de los mejores proyectos innovadores que se han cosechado este curso en la Universidad de Alicante (UA) y que se han alzado con un premio.

La institución académica, junto a la Fundación Parque Científico, ha reconocido a quince investigaciones promovidas en el campus con una dotación global superior a los 50.000 euros. Los galardones, entregados en el marco del programa "UA Emprende", incluyen los Premios Impulso, los Premios ua:Emprende Santander X Spain Awards y los BIKE-HEI Innovation & Entrepreneurship Award 2026, convocatorias a las que se presentaron más de setenta iniciativas.

En esta decimoquinta edición, en la modalidad Spinoff se hizo entrega de un premio de 10.000 euros, a "ChitoCarbs", promovida por los investigadores Raquel López Núñez, Luis Vicente López Llorca, Federico López Moya, María Ángeles Lillo Ródenas, María del Carmen Román Martínez y Elena Georgiana Tane. Este proyecto desarrolla bioinsumos (microorganismos, extractos de plantas o materia orgánica) avanzados con liberación controlada que mejoran el control biológico y reducen el uso de fitosanitarios. Se trata de una tecnología protegida, validada y escalable para una agricultura sostenible.

En esta misma categoría, pero con 8.000 euros, también se reconoció a "Greenpact", que valoriza el descarte de tomate para obtener ingredientes antimicrobianos naturales destinados a formulaciones desinfectantes para superficies alimentarias. Forman parte del equipo promotor las investigadoras Arantzazu Valdés García y Ángela Lozano Noblejas.

En la modalidad Startup, fue premiada "Sundow Solar Energy", un sistema de lamas solares inteligentes que convierte fachadas en generadores de energía, combinando producción fotovoltaica, eficiencia térmica y aprovechamiento de superficies urbanas infrautilizadas, presentado por Daniel García Vigara, Carlos Martínez Albert e Iván Alted Martínez. El segundo recayó en "Viva Modules", de Luis Ivorra Recuenco, Guillem Domenech e Irene Sogor. Esta iniciativa convierte edificios en redes IoT de regulación climática. Utiliza paneles vegetales de bajo peso y cero plagas para reducir islas de calor, capturar datos y crear verdaderas ciudades inteligentes. Cada una de las iniciativas recibieron 4.000 euros de gratificación.

Parte de los premiados en los Premios Impulso de la UA / INFORMACIÓN

Literatura científica, neuroventas y arrecifes artificiales

El Vicerrectorado de Transformación Digital de la UA acordó otorgar un premio de 1.500 euros al proyecto innovador PARSR, una aplicación que convierte literatura científica en datasets o conjunto de datos estructurados y listos para IA (inteligencia artificial), permitiendo que equipos transformen semanas de búsqueda manual en horas de optimización industrial directa. Forman parte del equipo promotor Ana de Souza Bossler, Inés Oliver Ramírez y Rubén García Correcher.

El Premio Accesibilidad del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, también dotado con 1.500 euros, recayó en Lumo, de David Ferrández Candela. Se trata de una solución diseñada para devolver autonomía a personas con ceguera o discapacidad visual guiándolas hacia objetos mediante IA y vibración. Funciona 100 % sin internet, garantizando privacidad y latencia cero.

La Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de la Provincia de Alicante (Aepa) concedió el Premio Emprendimiento Femenino, de 1.000 euros, al proyecto PharmEutectics, integrado por Remedios Ramón Dangla, Gabriela Guillena Townley, María Luis Di Gioia, Diego J. Ramón Dangla y Alejandro Cores Rodríguez, que transforma la producción de fármacos sustituyendo disolventes tóxicos por procesos sostenibles que reducen costes un 58 % y eliminan residuos peligrosos.

El Premio Jovempa fue para NodeGuard AI, de Daniel Esteban Robles, un proyecto de ciberseguridad descentralizada que detecta y neutraliza ataques en tiempo real mediante IA, garantizando continuidad y privacidad total, destinado para industrias 4.0 y "Smart Cities".

Galardonados con los Premios Impulso de la UA, 2026 / INFORMACIÓN

En la categoría de "Santander X Spain Awards 2026" se concedieron tres premios de 4.000 euros en la modalidad Startup y otros tres premios de 2.000 euros en la modalidad Proyectos Emprendedores. En la primera modalidad, se seleccionó a Aibla Intelligence, que desarrolla inteligencia artificial especializada en neuroventas, disciplina comercial que aplica los conocimientos de la neurociencia y la psicología para entender cómo el cerebro humano toma decisiones de compra, enfocadas a recuperar ventas perdidas y mejorar la conversión comercial. Está liderada por Noemí Alonso Marroquín, José Ignacio Gras y Alberto Juan Busquiel.

También fue premiada NEST BioControl SL, formada por Rubén Pascual Flores, Mauro Martín Barreiro y Cristina Verdú Aparicio, que desarrolla tecnología de control biológico de plagas eficaz, medible y escalable para la agricultura mediterránea. Su modelo descentraliza la biofábrica mediante laboratorios, unidades móviles en finca y una plataforma que permite producir y liberar insectos beneficiosos “kilómetro cero”.

Completa la lista GCON Water Process Technologies SL, promovida por José Antonio Gil Llinares, Andrés Fullana Fon, Daniel Prats Rico y Manuel Rodríguez Pastor, que desarrolla soluciones de regeneración de agua a bajo coste basadas en tecnología de biorreactores de membrana, destacando por su bajo mantenimiento, facilidad de operación y coste asequible.

En la segunda modalidad, los premiados fueron Lignikok, proyecto que propone una solución innovadora de economía circular al transformar la cáscara de coco en lignina, un ingrediente cosmético de alto valor. Mediante un proceso de extracción sostenible se obtiene este compuesto con propiedades antioxidantes y fotoprotectoras para el cuidado de la piel. Está promovido por Ana Beltrán, Raquel Sánchez y Mar Todolí.

También fue reconocida TuyTu, iniciativa impulsada por Amir Es Sabanny, centrada en ciberseguridad e inteligencia artificial para proteger la privacidad y dignidad de las personas evitando la creación de imágenes o videos de contenido sexual explícito generados mediante Inteligencia Artificial. Combina innovación tecnológica con impacto social y un enfoque preventivo dirigido a colectivos vulnerables ante la violencia digital, como menores, mujeres y creadores de contenido con alta exposición online.

Finalmente, recibió premio "MERS_oceansolutions", proyecto que trabaja en la creación de arrecifes artificiales mediante electrólisis en agua marina o salobre. Su tecnología genera estructuras que actúan como sumideros de carbono, biofiltros y hábitats para especies marinas. Está promovido por Carlos Antón, Miguel Ángel Climent Llorca, Aitor Forcada Almarcha, Pedro Garcés Terradillos, Vicente Montiel Leguey y Alfonso Ángel Ramos Esplá.

Empresas y start up

Además, logró un reconocimiento, Hydros Power, una start-up que desarrolla soluciones modulares para facilitar el uso del hidrógeno verde en movilidad e industria, impulado por equipo formado por Iván Navalón, Guillermo Megías y Pablo Garzo. La Universidad de Alicante distinguió a varias entidades empresariales por su colaboración sostenida con la institución en ámbitos estratégicos. En esta edición, recibieron el homenaje Inescop y Caja Rural Central. Por su parte, el Premio Impulso 2026 a la Empresa del Año del Parque Científico de Alicante recayó en Transferencia 24, compañía alicantina especializada en la gestión digital de trámites de vehículos.

La rectora Amparo Navarro destacó el crecimiento del ecosistema emprendedor vinculado a la universidad, recordando que actualmente “ya son 27 las empresas de base tecnológica nacidas en la Universidad de Alicante y cerca de 60 las empresas vinculadas a nuestro Parque Científico”.