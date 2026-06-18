La Universidad de Alicante vuelve a estar entre las 900 mejores del mundo

La Universidad de Alicante (UA) ha consolidado su presencia entre las 900 mejores del mundo, según el QS World University Rankings 2027, una de las clasificaciones internacionales de referencia para evaluar la calidad y el impacto de las instituciones de educación superior. Con este resultado publicado hoy, la UA mantiene su presencia entre las mejores universidades del mundo por sexto año consecutivo y se posiciona, también, en el puesto vigesimotercero del conjunto de universidades españolas incluidas en el ranking.

En el contexto nacional, la Universidad de Alicante camparte posición con la Universidad Rovira i Virgili dentro del sistema universitario español. El ranking nacional lo lidera la Universitat de Barcelona, seguida por la Complutense de Madrid y la Autónoma de Barcelona. En el entorno regional, la UA se mantiene por delante de instituciones como las universidades Miguel Hernández de Elche, Universitat Jaume I de Castellón, Universidad de Murcia y Universidad de Castilla-La Mancha, y queda detrás únicamente de las instituciones académicas de València y Politècnica de València.

Según detalla Francisco Torres Alfosea, vicerrector de Estudios y Calidad de la Universidad de Alicante, “la presencia consistente de la UA en rankings de prestigio internacional a lo largo del tiempo es un gran valor a resaltar de la institución, sobre todo, teniendo en cuenta el hecho de que nuestro presupuesto está muy por debajo del de otras universidades”.

En el ranking QS, el 30 % de la nota procede de la reputación académica, a partir de una encuesta que rellenan los especialistas de un total de 7.000 universidades. Otro 15 % del resultado procede de la reputación de la institución entre los empleadores. En este sentido, el vicerrector concreta que “casi la mitad de los puntos provienen tanto de la reputación entre académicos y empleadores, que consideran que sus trabajadores están bien formados si proceden de la Universidad de Alicante”. “Eso aporta una mayor valía a la institución y nos anima a seguir trabajando para mejorar la calidad de nuestra formación y los resultados de nuestra investigación”, subraya.

La nueva edición del ranking QS, elaborada por la consultora británica QS Quacquarelli Symonds, incorpora diez nuevas universidades españolas y eleva hasta 48 el número total de instituciones del país presentes entre las 1.500 mejores del mundo. España se consolida así como uno de los países que más universidades aporta a la clasificación internacional, solo por detrás de China y Alemania en número de nuevas incorporaciones.

Vistas de la UA / Alex Dominguez

Los primeros

El ranking está encabezado a nivel mundial por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), seguido por el Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford, mientras que la Universidad de Barcelona, la española mejor posicionada, ocupa el puesto 165 del mundo. Los resultados del QS World University Rankings evalúan aspectos como la reputación académica, la reputación entre empleadores, el impacto de la investigación, la internacionalización, la sostenibilidad o la empleabilidad de los titulados.

La posición alcanzada por la Universidad de Alicante se suma a otros reconocimientos recientes obtenidos por la institución en clasificaciones internacionales, como su presencia en siete disciplinas del QS World University Rankings by Subject de 2026, reflejo de la consolidación de su actividad docente, investigadora y de transferencia de conocimiento de la principal institución académica de la provincia de Alicante.