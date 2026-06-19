Los alumnos de la provincia de Alicante tropiezan en Valenciano, pero son los mejores de la Comunidad en Castellano e Historia

La asignatura de Valenciano ha vuelto a atragantársele al alumnado de la provincia de Alicante en la Selectividad, a diferencia de lo ocurrido en Castellano e Historia, materias en las que ha obtenido algunos de los mejores resultados de toda la Comunidad Valenciana.

La nota media de la lengua cooficial volvió a caer en la última convocatoria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), celebradas entre el 2 y el 4 de junio, al igual que el porcentaje de estudiantes que superaron el examen. En la Universidad de Alicante (UA), aprobó el 63,81 % del alumnado, por debajo del 67 % registrado en 2025. La nota media también descendió de 5,6 a 5,4, situándose en niveles similares a los del conjunto de la Comunidad Valenciana, según las estadísticas de la Conselleria de Educación.

En la Universidad Miguel Hernández (UMH), los resultados fueron mejores, con un 74,07 % de aprobados y una nota media de 5,9. Sin embargo, también empeoraron respecto al año anterior, cuando superó la prueba el 76,2 % de los estudiantes y la media alcanzó el 6,0. No obstante, la comparación entre ambos distritos universitarios presenta una particularidad: en la UMH se examinan alrededor de 300 alumnos menos de Valenciano debido a la presencia de municipios castellanohablantes en su ámbito territorial, cuyos estudiantes pueden solicitar la exención de esta prueba.

PAU 2026: arranca la Selectividad en Alicante con normalidad pese a la huelga educativa / Pilar Cortés

Frente a estos resultados, los alumnos examinados en la Universidad de Alicante destacaron en Lengua y Literatura Castellana al lograr el mejor resultado de toda la Comunidad Valenciana, con un 86,31 % de aprobados y una nota media de 6,59, por delante de la UMH (84,13 %) y del resto de universidades públicas valencianas.

En la UA, el porcentaje de aprobados en Castellano fue cinco puntos más que en 2025, cuando superó la materia el 81 % del alumnado. La nota media también mejoró ligeramente, pasando de 6,4 a 6,5. Cabe recordar que el pasado curso fue el primero en el que desaparecieron las flexibilidades implantadas durante la pandemia, un cambio que provocó una caída generalizada de las calificaciones tras cinco años en los que los estudiantes pudieron examinarse de una parte más reducida del temario.

Por el contrario, los alumnos de la Universidad Miguel Hernández no han logrado revertir la tendencia descendente en esta materia. El porcentaje de aprobados cayó del 87 % al 84,13 %, mientras que la nota media descendió de 6,7 a 6,4, prácticamente al mismo nivel que la obtenida en Alicante.

Historia, la asignatura que más mejora

La materia que ha experimentado una evolución más positiva este año ha sido Historia de España. En la Universidad de Alicante, el porcentaje de aprobados alcanzó el 75,76 %, muy por encima del 62 % registrado en 2025. La nota media también mejoró de forma notable, pasando de 5,5 a 6,1.

La evolución fue similar en la UMH, donde aprobaron el 78,67 % de los estudiantes, frente al 65,4 % del curso anterior. La nota media pasó de 5,8 a 6,5, consolidando una mejora cercana a un punto.

De hecho, los alumnos examinados en la Miguel Hernández obtuvieron en Historia de España los mejores resultados de las cinco universidades valencianas en las materias comunes. Además, este distrito universitario registró la tasa de aptos más elevada de la Comunidad Valenciana, con un 95,91 %, así como la mejor nota media de Bachillerato (7,816) y de acceso a la universidad (7,297).

Alumnos antes del segundo examen de Filosofía en el arranque de la Selectividad en la UMH de Elche / AXEL ALVAREZ