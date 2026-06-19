La UA expulsará hasta tres años a los alumnos por acoso, novatadas o por plagiar trabajos

La Universidad de Alicante (UA) ha aprobado un nuevo Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado que actualiza las normas de convivencia y establece con mayor precisión qué conductas podrán ser sancionadas y qué castigos se aplicarán en cada caso. Como casos más extremos, podrá expulsar hasta tres años por acoso, novatadas o fraude académico grave

La nueva normativa, aprobada por el Consejo de Gobierno esta semana, sustituye definitivamente un marco disciplinario heredado de mediados del siglo pasado y adapta las sanciones a la actual Ley de Convivencia Universitaria. Uno de los aspectos más destacados del reglamento es la redefinición de las faltas leves, graves y muy graves, con una graduación más detallada de las conductas sancionables.

Según el vicerrector de Estudiantes, Raúl Ruiz, se han incorporado infracciones de menor entidad para evitar que determinados comportamientos reprobables queden sin respuesta disciplinaria. Además, la norma aclara conceptos que tradicionalmente habían generado dificultades interpretativas, como las conductas vejatorias, el acoso, la violencia grave o las situaciones de discriminación, dotando de mayor seguridad jurídica a los procedimientos.

Un dispositivo de radiofrecuencia empleado en la UA para detectar móviles encendidos y otros aparatos electrónicos en los exámenes / Héctor Fuentes

Acoso, novatadas y suplantaciones

Las infracciones consideradas muy graves incluyen las novatadas y cualquier conducta vejatoria que suponga un grave menoscabo de la dignidad de una persona, así como el acoso, la violencia física o psicológica, el acoso sexual o por razón de sexo y los comportamientos discriminatorios.

También se castigarán como muy graves la falsificación o destrucción de documentos académicos, la manipulación de datos en los sistemas informáticos de la universidad, el plagio en Trabajos Fin de Grado, Trabajos Fin de Máster o tesis doctorales, la suplantación de identidad en actividades universitarias o el incumplimiento de normas sanitarias que pongan en riesgo a la comunidad universitaria.

Las sanciones para este tipo de conductas podrán llegar a la expulsión de la Universidad de Alicante durante un periodo de entre dos meses y tres años, además de la pérdida parcial de derechos de matrícula.

IA para hacer trampas será falta grave

Entre las faltas graves figura el fraude académico. El reglamento detalla expresamente que copiar en un examen mediante chuletas, dispositivos electrónicos o herramientas de inteligencia artificial,con el objetivo de falsear los resultados académicos constituirá una infracción sancionable. También se castigará copiar de otros estudiantes, facilitar la copia o plagiar trabajos académicos.

La normativa incorpora además conductas relacionadas con el desarrollo de las pruebas de evaluación, como negarse a entregar un examen, incumplir las instrucciones del profesorado durante una prueba o negarse a abandonar el aula tras ser detectada una actividad fraudulenta.

Las faltas graves podrán comportar la expulsión de la universidad durante un máximo de un mes o la pérdida de la convocatoria ordinaria de la asignatura en la que se cometió la infracción.

Estudiantes en un pasillo de la UA. / PILAR CORTES

Conductas menores y reparación del daño

La UA ha incorporado nuevas faltas leves para evitar vacíos disciplinarios. Entre ellas figuran acceder a instalaciones sin autorización, utilizar incorrectamente los servicios universitarios o realizar actos que deterioren bienes de la institución sin que alcancen la gravedad suficiente para ser considerados infracciones graves. En estos casos, la sanción prevista será una amonestación privada por parte del Rectorado.

Como novedad, el reglamento contempla que algunas faltas graves puedan resolverse mediante medidas educativas o restaurativas en sustitución de las sanciones tradicionales. Estas podrán consistir en la participación en actividades formativas, culturales, deportivas o de servicio a la comunidad universitaria, siempre que exista reconocimiento de responsabilidad y conformidad de las personas afectadas.

La universidad también mantiene la mediación como vía preferente para resolver conflictos, aunque quedan excluidos de este mecanismo los casos relacionados con violencia, fraude académico o daños al patrimonio universitario.