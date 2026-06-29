El XIV Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA presenta un programa de visitas temáticas guiadas al yacimiento previas a las representaciones teatrales

Con motivo de la celebración de la 14.ª edición del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia de la Universidad de Alicante (UA), que tendrá lugar del 1 al 10 de julio de 2026 en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, en Elche, el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante (INAPH) ha programado una serie de visitas temáticas al yacimiento que se realizarán previamente a las representaciones teatrales.

En estas visitas guiadas se darán a conocer las últimas novedades de la investigación realizada en el marco de los proyectos del programa propio del Vicerrectorado de Investigación de la UA, así como los trabajos de recuperación del complejo termal occidental de la mano del Museo Arqueológico Provincial (MARQ) de la Diputación de Alicante.

Los recorridos estarán conducidos por personal investigador y especialistas vinculados a las distintas áreas y se desarrollarán en cuatro sesiones, los días 2, 7, 9 y 10 de julio, con distintos títulos y temáticas. Con una duración aproximada de 30 minutos, todos tendrán lugar a las 19:45 horas y partirán desde el Centro de Interpretación La Alcudia —a la entrada del sitio arqueológico—. Para realizar las visitas, es imprescindible presentar la entrada a la función teatral de ese día y se recomienda la reserva previa, ya que los grupos tienen límite de aforo. Las reservas están disponibles en el teléfono 966 611 506, en horario de 10 a 14 horas, hasta el día antes de la representación.

En concreto, el jueves 2 de julio se desarrollará “Te enseñamos las últimas novedades sobre la ciudad íbera”, del proyecto “Damas y Héroes”. El martes 7 de julio será turno de “Conoce las termas orientales”, del proyecto “Astero. Termas orientales”. El jueves 9 de julio tendrá lugar “De visita por las termas occidentales”, del proyecto del Museo Arqueológico Provincial (MARQ) de la Diputación de Alicante. Finalmente, el viernes 10 de julio se desarrollará el itinerario “Vivir en Ilici: haz un viaje en el tiempo desde hoy hasta las raíces íberas”, del proyecto “Domus. Vivir en Ilici”.

En el mismo sentido, cabe señalar que se han programado distintas presentaciones literarias, también en el marco del Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA, que completan el programa cultural paralelo a las representaciones dramáticas. En concreto, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, por iniciativa del Vicerrectorado de Investigación, presentará las novedades de su colección teatral “Casa de Comèdies”. El programa incluirá dos actos en el centro de interpretación del yacimiento arqueológico.

El primero tendrá lugar el 3 de julio y estará dedicado a la serie AGON, centrada en tragedia y comedia clásica, con la presentación de los volúmenes Lisístrata y Áyax, acompañada de intervenciones de especialistas y de una lectura dramatizada a cargo del Aula de Teatro de la UA.

La segunda cita se celebrará el 8 de julio y estará dedicada a la serie AKADEMOS, con la presentación de las obras Titelles, en edición bilingüe, y Tres segles de teatre barceloní. Esta sesión combinará las intervenciones de los autores y expertos participantes con una representación de teatro de títeres y la proyección de un audiovisual relacionado con los contenidos de las publicaciones. Ambos actos, que tendrán lugar a las 20 horas, concluirán con un encuentro entre autores y público para la firma de ejemplares.

Paralelamente al festival y a las visitas guiadas, los asistentes tendrán a su disposición un servicio de restauración a cargo del Restaurante Cambra de Elche.

Teatro de la Enseñanza

El XIV Festival de Teatro Clásico de La Alcudia-UA abre su programación del 1 al 3 de julio con el bloque dedicado al Teatro de la Enseñanza, una propuesta que reafirma el compromiso del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria de la Universidad de Alicante (UA) con la formación, la creación escénica y la difusión de los grandes textos teatrales desde el ámbito educativo. El festival reunirá en el yacimiento arqueológico ilicitano tres montajes protagonizados por grupos universitarios y de enseñanza secundaria antes de dar paso, la semana siguiente, a la programación profesional, con cuatro sesiones.

La inauguración, el miércoles 1 de julio, correrá a cargo del Taller de Teatro de la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante (UPUA), que estrenará Las suplicantes, de Esquilo, bajo la dirección de Begoña Tenés. Del acto de inauguración, que tendrá lugar previamente a la representación, participarán la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, que estará acompañada por el diputado de Cultura de la Diputación de Alicante, Juan de Dios Navarro, y la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz Nortes.

La programación continuará el jueves 2 de julio con Hamlet, de William Shakespeare, interpretada por la Compañía de Teatro de la Universidad Miguel Hernández de Elche, dirigida por Adán Rodríguez. El bloque educativo concluirá el viernes 3 de julio con Hécuba, de Eurípides, representada por el grupo La Vaca Eléctrica, del IES Las Fuentes de Villena. La obra llega al festival tras alzarse con el primer premio del IX Certamen Escolar de Teatro Grecolatino de la Universidad de Alicante.

Las tres representaciones tendrán lugar a las 22 horas en el yacimiento arqueológico de La Alcudia, con apertura de puertas a las 20 horas.

Tras el bloque de Teatro de la Enseñanza, el festival continuará del 7 al 10 de julio, siempre a las 22 horas, con cuatro producciones profesionales a cargo de las compañías Las Niñas de Cádiz, CRIT Companyia de Teatre, Guayominí Producciones y Miramedia Universe, que representarán La Reina Brava, L’increïble assassinat d’Ausiàs March, Hamlet y En mitad de tanto fuego, respectivamente.

Mapa del Yacimiento Arqueológico de La Alcudia.

Esta completa programación, que vuelve a convertir el yacimiento arqueológico de La Alcudia en uno de los principales escenarios estivales para la representación del teatro clásico, ofrece entradas a la venta por 10 euros para el bloque de Teatro de la Enseñanza y 20 euros para las compañías profesionales.