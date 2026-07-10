Universidad Europea en Alicante: formación sanitaria conectada con la realidad profesional

La Universidad Europea ha consolidado su campus de Alicante como uno de los proyectos universitarios más especializados en Ciencias de la Salud de la provincia. Desde su llegada a la ciudad, la institución ha apostado por una oferta académica estrechamente vinculada a las necesidades del sector sanitario, combinando innovación educativa, internacionalización y una fuerte conexión con el entorno profesional.

La oferta de grados del campus se centra en titulaciones con una elevada demanda social y laboral. Los estudiantes pueden cursar los grados en Enfermería , Fisioterapia , Psicología y Odontología , estos dos últimos impartidos tanto en español como en inglés, reforzando así la proyección internacional del centro. Estas titulaciones están diseñadas para formar profesionales capaces de desenvolverse en entornos asistenciales cada vez más complejos y tecnificados.

En el ámbito del posgrado, la Universidad Europea ha desarrollado programas orientados a la especialización avanzada en salud. Entre ellos destacan el Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y el Máster Universitario en Urgencias, Emergencias y Críticos en Enfermería , dos programas que responden a la creciente necesidad de profesionales altamente cualificados en áreas clave del sistema sanitario. La consolidación de estas titulaciones se refleja en las promociones de egresados que cada año completan su formación en el campus alicantino.

Uno de los principales elementos diferenciales de la Universidad Europea es su modelo académico basado en el aprendizaje experiencial . La metodología combina una sólida formación teórica con actividades prácticas , resolución de casos reales y entrenamiento en entornos simulados equipados con tecnología de última generación. Dentro de esta apuesta destaca el desarrollo de un hospital simulado, concebido para recrear situaciones clínicas reales y permitir que los estudiantes entrenen procedimientos, tomen decisiones asistenciales y trabajen en equipo en un entorno seguro antes de enfrentarse a la práctica profesional. Este enfoque favorece la adquisición de competencias técnicas y habilidades transversales muy valoradas por los empleadores del sector sanitario.

La metodología combina una sólida formación teórica con actividades prácticas. / INFORMACIÓN

La relación con el sector salud de Alicante constituye otro de los grandes pilares del proyecto. La universidad mantiene una estrecha colaboración con instituciones sanitarias, profesionales y organismos del territorio, facilitando la realización de prácticas y el contacto directo con la realidad asistencial. A ello se suma la futura Clínica Universitaria Odontológica, donde los estudiantes podrán completar parte de su formación en un entorno real con pacientes, al tiempo que se presta un servicio de valor para la comunidad.

Con esta combinación de formación especializada, innovación docente y estrecha vinculación con el tejido sanitario, la Universidad Europea en Alicante aspira a convertirse en un referente de la educación superior en Ciencias de la Salud, contribuyendo al desarrollo de talento y al fortalecimiento del ecosistema sanitario de la provincia.