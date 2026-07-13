Entran en vigor los Estatutos de la Universidad de Alicante

Los Estatutos de la Universidad de Alicante entraron en vigor el pasado viernes, tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decreto 105/2026, de 3 de julio, del Consell, con lo que se dispone ya del nuevo marco normativo adaptado a la Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario, cuyo mandato obligaba a las universidades públicas a actualizar sus estatutos.

El nuevo marco normativo contiene regulaciones que son directamente aplicables, junto a otras que precisarán de cambios en las normas actuales, que se harán por los órganos competentes con arreglo a los plazos que marcan los nuevos Estatutos. Entre ellas, las referidas a la composición y elección de los órganos de gobierno y representación.

El secretario general de la UA, Josep Ochoa, ha agradecido “la colaboración de toda la comunidad universitaria en el procedimiento de elaboración de los estatutos” y espera contar con ella también “ahora para afrontar los retos de adecuación normativa que será necesario iniciar en los próximos meses”.

Finalmente ha recordado que, “tanto la Secretaría General, como el servicio jurídico, están al servicio de la comunidad universitaria para facilitar la resolución de las dudas que este proceso de reformas y adecuación pueda implicar”.