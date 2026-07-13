La Universidad de Alicante mejora la movilidad en el campus con nueva señalización y más plazas de aparcamiento

La Universidad de Alicante ha completado una actuación integral para mejorar la movilidad, la seguridad vial y el aprovechamiento de los espacios de estacionamiento en el campus de San Vicente del Raspeig con la mejora de la señalización vial y la movilidad y la ampliación de plazas de aparcamiento.

Las intervenciones, impulsadas por el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, han permitido renovar la señalización del vial perimetral, reabrir la conexión entre los aparcamientos 2 y 3 y crear más de 40 nuevas plazas para automóviles y 25 para motocicletas junto al edificio de Institutos Universitarios II.

Renovación de la señalización y mejora de la circulación

La renovación de la señalización ha supuesto la revisión completa de los más de tres kilómetros del vial perimetral, con la retirada de señales redundantes, deterioradas o contradictorias y la instalación de un centenar de nuevas señales. La actuación mejora la legibilidad de la información para los conductores, refuerza la seguridad de peatones y ciclistas y facilita una circulación más ordenada dentro del campus.

Entre las mejoras realizadas destaca la sustitución de la señalización de acceso desde la calle Vicente Savall y la incorporación de nuevas indicaciones sobre limitación de velocidad, pasos de peatones y ciclistas, bandas reductoras y regulación de accesos. También se ha reorganizado la señalización en los puntos con mayor concentración de elementos para reducir la carga visual y favorecer una conducción más segura.

La actuación se completa con la reapertura del vial interior que comunica los aparcamientos 2 y 3, una conexión que permanecía cerrada desde hacía aproximadamente dos años. Antes de su apertura se han instalado seis bandas reductoras de velocidad para compatibilizar la mejora de la circulación con las condiciones de seguridad que requiere un entorno universitario con un elevado tránsito peatonal.

Más plazas de aparcamiento sin ampliar la superficie

Paralelamente, la Universidad ha optimizado el aparcamiento situado junto al edificio de Institutos Universitarios II mediante una nueva distribución de la señalización horizontal y una reorganización de los espacios existentes. Esta actuación ha permitido habilitar más de 40 nuevas plazas para automóviles y más de 25 para motocicletas sin necesidad de ampliar la superficie destinada al estacionamiento.

El vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, destaca que estas actuaciones responden al compromiso de la Universidad con el mantenimiento y la mejora continua de las infraestructuras del campus.

La Universidad de Alicante mejora la movilidad y la seguridad vial del campus con nueva señalización y más plazas de aparcamiento. / INFORMACIÓN

«La Universidad de Alicante es reconocida por la calidad de sus jardines y de sus espacios abiertos, pero seguir siendo un campus de referencia exige cuidar también todo aquello que hace posible su funcionamiento diario», ha indicado el vicerrector, quien ha considerado que «el mantenimiento no siempre es la actuación más visible, pero es imprescindible para conservar las instalaciones en las mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y servicio a la comunidad universitaria».La Universidad de Alicante ha completado una actuación integral para mejorar la movilidad, la seguridad vial y el aprovechamiento de los espacios de estacionamiento en el campus de San Vicente del Raspeig con la mejora de la señalización vial y la movilidad y la ampliación de plazas de aparcamiento.

Las intervenciones, impulsadas por el Vicerrectorado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, han permitido renovar la señalización del vial perimetral, reabrir la conexión entre los aparcamientos 2 y 3 y crear más de 40 nuevas plazas para automóviles y 25 para motocicletas junto al edificio de Institutos Universitarios II.

Renovación de la señalización y mejora de la circulación

La renovación de la señalización ha supuesto la revisión completa de los más de tres kilómetros del vial perimetral, con la retirada de señales redundantes, deterioradas o contradictorias y la instalación de un centenar de nuevas señales. La actuación mejora la legibilidad de la información para los conductores, refuerza la seguridad de peatones y ciclistas y facilita una circulación más ordenada dentro del campus.

Entre las mejoras realizadas destaca la sustitución de la señalización de acceso desde la calle Vicente Savall y la incorporación de nuevas indicaciones sobre limitación de velocidad, pasos de peatones y ciclistas, bandas reductoras y regulación de accesos. También se ha reorganizado la señalización en los puntos con mayor concentración de elementos para reducir la carga visual y favorecer una conducción más segura.

La actuación se completa con la reapertura del vial interior que comunica los aparcamientos 2 y 3, una conexión que permanecía cerrada desde hacía aproximadamente dos años. Antes de su apertura se han instalado seis bandas reductoras de velocidad para compatibilizar la mejora de la circulación con las condiciones de seguridad que requiere un entorno universitario con un elevado tránsito peatonal.

Más plazas de aparcamiento sin ampliar la superficie

Paralelamente, la Universidad ha optimizado el aparcamiento situado junto al edificio de Institutos Universitarios II mediante una nueva distribución de la señalización horizontal y una reorganización de los espacios existentes. Esta actuación ha permitido habilitar más de 40 nuevas plazas para automóviles y más de 25 para motocicletas sin necesidad de ampliar la superficie destinada al estacionamiento.

El vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, destaca que estas actuaciones responden al compromiso de la Universidad con el mantenimiento y la mejora continua de las infraestructuras del campus.

«La Universidad de Alicante es reconocida por la calidad de sus jardines y de sus espacios abiertos, pero seguir siendo un campus de referencia exige cuidar también todo aquello que hace posible su funcionamiento diario», ha indicado el vicerrector, quien ha considerado que «el mantenimiento no siempre es la actuación más visible, pero es imprescindible para conservar las instalaciones en las mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y servicio a la comunidad universitaria».