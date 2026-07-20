La Universidad de Alicante abre camino al talento científico de las mujeres africanas

La Universidad de Alicante (UA) desarrolla diferentes iniciativas destinadas a impulsar la formación, la investigación y el liderazgo de mujeres africanas. A la colaboración que mantiene desde 2017 con la Fundación Mujeres por África, a través del programa ‘Learn Africa’, se suma el programa propio de la institución para investigadoras de países del África subsahariana, un proyecto que ya ha permitido realizar estancias de investigación en Alicante a 32 científicas procedentes de siete países africanos.

La colaboración entre la Universidad de Alicante y la Fundación Mujeres por África comenzó en enero de 2017 con la firma de un convenio marco cuyo objetivo es favorecer la formación y el desarrollo académico de mujeres africanas mediante el programa ‘Learn Africa’. Desde entonces, dos investigadoras han desarrollado su trayectoria académica en la institución alicantina.

La primera beneficiaria fue Notemba Silwana, quien cursó el Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología Molecular durante el curso 2017-2018 y posteriormente continuó su formación con estudios de doctorado entre 2018 y 2021.

Más recientemente, la investigadora namibia Kaarina Ndinelago Shilula, procedente de la Namibia University of Science and Technology (NUST), obtuvo una beca Learn Africa en 2022 que le permitió incorporarse al Programa de Doctorado en Conservación y Restauración de Ecosistemas del Departamento de Ecología de la Universidad de Alicante. Su investigación, dirigida por los profesores Fernando Tomás Maestre Gil, Hugo Saiz y Emilio Guirado, ha tenido una destacada proyección internacional.

Durante su doctorado, Shilula realizó una estancia de investigación en el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), en Zaragoza, y posteriormente desarrolló parte de su investigación en la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), en Arabia Saudí. Entre sus logros científicos figura la publicación del primer capítulo de su tesis doctoral, «Drivers of Plant Phenolic Concentration Across Global Drylands», en la revista Journal of Ecology, una de las publicaciones de mayor impacto internacional en el ámbito de la ecología.

La vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social de la Universidad de Alicante, Carmen Vives, destaca que «programas como Learn Africa demuestran que la igualdad de oportunidades y la cooperación internacional son herramientas capaces de transformar vidas y generar conocimiento con impacto global. Facilitar que mujeres africanas puedan desarrollar su talento investigador contribuye no solo a su crecimiento profesional, sino también al fortalecimiento de las instituciones científicas y universitarias de sus países de origen».

Vives subraya además que «la Universidad de Alicante entiende la igualdad desde una perspectiva global, promoviendo iniciativas que eliminan barreras para mujeres que, en muchos contextos, encuentran mayores dificultades para acceder a la formación superior y a la investigación».

Impulso al talento femenino en África subsahariana

El trabajo desarrollado junto a la Fundación Mujeres por África impulsó una reflexión más amplia dentro de la Universidad de Alicante sobre las dificultades que afrontan las investigadoras del África subsahariana para acceder a oportunidades internacionales de formación e investigación.

La vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Rosa María Martínez Espinosa, explica que la cooperación internacional constituye uno de los ejes estratégicos de la Universidad de Alicante y responde al compromiso de la institución como universidad pública con el desarrollo sostenible y la generación de oportunidades más allá de su entorno más cercano.

Tras analizar la escasa oferta de programas dirigidos específicamente a mujeres investigadoras del África subsahariana y las barreras administrativas, económicas y sociales que limitan su movilidad académica, la Universidad organizó en 2022 las jornadas «Retos del liderazgo de las mujeres en instituciones de investigación y educación superior en África Subsahariana». En ellas participaron rectoras, vicerrectoras, investigadoras y jóvenes científicas africanas que contribuyeron a diseñar un futuro programa de ayudas adaptado a sus necesidades.

Mujeres subsaharianas / .

Como resultado de aquel encuentro nació el programa Mujeres Investigadoras de África Subsahariana, impulsado gracias a la colaboración del profesorado de la Universidad de Alicante, la Generalitat Valenciana y los recursos propios de la institución.

Desde su primera convocatoria, publicada en 2023, el programa ha financiado cinco ediciones que han permitido realizar estancias de investigación de entre uno y seis meses a un total de 32 investigadoras procedentes de Benín, Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Kenia, Nigeria y Senegal. Durante su estancia se han incorporado a grupos de investigación consolidados en áreas tan diversas como Ciencias Experimentales, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias de la Salud.

Según explica Martínez Espinosa, las evaluaciones realizadas tras cada convocatoria muestran un elevado grado de satisfacción y ponen de manifiesto tanto la calidad científica de las estancias como el impacto personal que tienen para las investigadoras. Muchas de ellas destacan la posibilidad de acceder a recursos científicos y tecnológicos difíciles de encontrar en sus países y, sobre todo, la oportunidad de dedicar plenamente su tiempo a la investigación, una circunstancia poco habitual debido a las responsabilidades familiares y sociales que asumen en sus lugares de origen.

El programa ha generado ya publicaciones científicas internacionales, nuevas redes de colaboración y proyectos de mayor alcance, como el Erasmus+ Elevate-HER+, orientado al impulso de mujeres senegalesas en disciplinas STEAM. Además, recibió en 2023 un reconocimiento de la asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación.

Como reflexión final, la vicerrectora recuerda unas palabras pronunciadas por una de las investigadoras participantes que, a su juicio, resumen el sentido de esta iniciativa: «Sigan contribuyendo a la formación de mujeres científicas africanas; nuestro continente no puede prescindir de la mitad de su talento».