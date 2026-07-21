El Ministerio del Interior incorpora a AlertCops una tecnología de la Universidad de Alicante para buscar desaparecidos en zonas sin cobertura

La Universidad de Alicante (UA) ha transferido a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior el uso de una tecnología destinada a facilitar la localización de personas desaparecidas en zonas sin cobertura de telefonía móvil.

La solución ha sido desarrollada por José Ángel Berná, profesor del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la UA, y permite convertir los teléfonos Android en una baliza de emergencia capaz de emitir una señal wifi de socorro a varios kilómetros de distancia. La señal incluye tanto un mensaje de petición de ayuda como las coordenadas GPS del lugar en el que se encuentra el teléfono, lo que permite acotar con mayor rapidez la zona de búsqueda.

Servicio Rescate integrado en app AlertCops. / AlertCops

Desde la Universidad de Alicante señalan que el aumento de las actividades recreativas en entornos naturales ha provocado un incremento de los casos de personas accidentadas o desorientadas en lugares de difícil acceso. En muchos de estos espacios no existe cobertura móvil, lo que impide contactar con el teléfono de emergencias 112.

“En estas situaciones, el tiempo de localización de las personas es crítico para su supervivencia y, en la actualidad, tras la denuncia de desaparición de una persona, se inicia un rastreo por parte de numerosos efectivos de rescate que puede durar varios días, y en ocasiones con desenlace fatal”, explica Berná.

Una nueva función dentro de AlertCops

La tecnología ya se ha incorporado a AlertCops, la aplicación de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior, a través de una nueva funcionalidad denominada ‘Servicio Rescate’. Cuando un teléfono inteligente no dispone de cobertura de telefonía móvil, la aplicación activa la emisión de una señal wifi de emergencia que puede ser detectada por dispositivos diseñados específicamente para esta función.

Estos equipos son de bajo coste y peso y pueden instalarse en chalecos, drones o arneses para perros de búsqueda. Además, están disponibles para los grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil. Según la UA, estos dispositivos permiten localizar un teléfono inteligente en áreas de decenas de kilómetros cuadrados en un tiempo muy reducido, lo que facilita una intervención más rápida y una mejor utilización de los recursos disponibles.

Berná recuerda que los dispositivos iPhone, desde el modelo 14, ya incorporan sistemas de comunicación por satélite para emergencias, mientras que su implantación en teléfonos Android sigue siendo limitada y depende tanto del fabricante como del operador de telefonía móvil. La solución desarrollada por la Universidad de Alicante busca cubrir precisamente esa carencia y mejorar las operaciones de búsqueda de personas desaparecidas en zonas sin cobertura.

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La tecnología diseñada por José Ángel Berná para emitir señales de socorro y facilitar la localización exacta de personas en áreas sin señal móvil fue premiada en la Competición Europea de Navegación por Satélite de 2017.