La Universidad de Jaén nombrará doctora honoris causa a Nuria Oliver, directora de la Fundación Ellis Alicante

La Universidad de Jaén (UJA) investirá como doctora honoris causa a Nuria Oliver, directora y cofundadora de la Fundación Ellis Alicante, en reconocimiento a una trayectoria científica que la ha convertido en una de las investigadoras españolas más influyentes en el ámbito de la inteligencia artificial. La propuesta, impulsada por el Departamento de Telecomunicación, fue aprobada por el Claustro de la universidad el pasado 16 de julio.

Con esta distinción, la UJA reconoce la proyección internacional de Oliver y la relevancia de sus aportaciones en campos como la ciencia de datos, la computación móvil, el big data, el modelado del comportamiento humano y la inteligencia artificial aplicada al bien social, según ha informado la Fundación Ellis Alicante.

"Recibo este reconocimiento con una enorme ilusión y un profundo agradecimiento a la UJA. Lo considero un reconocimiento no solo a mi trayectoria, sino también al trabajo de todas las personas y equipos con los que he tenido la suerte de colaborar a lo largo de mi carrera", ha señalado la investigadora tras conocer la decisión.

Oliver ha querido subrayar el carácter colectivo de la investigación y ha expresado su deseo de que este nombramiento contribuya a dar mayor visibilidad al trabajo que desarrolla Ellis Alicante y al impacto positivo que puede tener una inteligencia artificial desarrollada con criterios éticos y al servicio de la sociedad.

Nuria Oliver recibe de manos del Rey el Premio Nacional de Investigación 2025 Julio Rey Pastor / Europa Press

Al frente de Ellis Alicante

Ingeniera de Telecomunicación y doctora por el MIT Media Lab, Nuria Oliver ha desarrollado buena parte de su carrera en algunas de las principales compañías tecnológicas internacionales, ocupando puestos de investigación y dirección en Microsoft, Telefónica y Vodafone.

Desde 2021 dirige la Fundación Ellis Alicante, la primera unidad española de la red europea Ellis (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), creada para impulsar la investigación de excelencia en inteligencia artificial. Desde Alicante lidera proyectos centrados en el desarrollo de una IA responsable, transparente y centrada en las personas, convirtiendo a la ciudad en uno de los principales polos de investigación en este ámbito en España.

PI STUDIO | FOTO: ÁLEX ZEA

Una de las científicas españolas más reconocidas

El nombramiento como doctora honoris causa se suma a una larga lista de reconocimientos nacionales e internacionales recibidos por Nuria Oliver a lo largo de su carrera.

Entre ellos destacan el MIT TR100 Young Innovator Award (2004), el Premio Nacional de Informática (2016), el Premio Rei Jaume I de Nuevas Tecnologías (2021), el Premio Europeo Hipatia a la Excelencia Científica (2023) y el Premio Nacional de Investigación Julio Rey Pastor en Matemáticas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, concedido en 2025.

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Con este nuevo reconocimiento, la Universidad de Jaén incorpora a su claustro de doctores honoris causa a una de las figuras más destacadas de la investigación española en inteligencia artificial y refuerza el reconocimiento institucional a una científica que ha situado a Alicante en el mapa europeo de la innovación tecnológica.