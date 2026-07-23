Transmisión FM para personas sordas, sillas plegables en las salas del museo de la UA y materiales de lectura fácil: La Universidad de Alicante y Veolia impulsan la accesibilidad en la cultura

La Universidad de Alicante (UA) y Veolia han renovado su convenio para impulsar la accesibilidad de la programación cultural universitaria. La firma del acuerdo, que contempla una aportación anual de 12.000 euros destinada a desarrollar este tipo de iniciativas, tuvo lugar este miércoles en el despacho rectoral del campus de San Vicente del Raspeig. El convenio, firmado por la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y el director de Veolia en la Comunitat Valenciana, Jordi Azorín, establece una línea de colaboración orientada a eliminar barreras físicas y de comunicación en distintos espacios culturales universitarios y promover actividades adaptadas para personas con diversidades funcionales o intelectuales.

Entre las actuaciones previstas figura la mejora de la accesibilidad en instalaciones como el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), el paraninfo y otros espacios universitarios, además de la incorporación de recursos que faciliten la participación de todos los públicos en la programación cultural. En este sentido, la Universidad impulsará iniciativas que integren servicios como la interpretación en lengua de signos, el subtitulado de representaciones teatrales y otras adaptaciones que permitan garantizar el acceso a la cultura en condiciones de igualdad. Este convenio “es uno de los más bonitos e interesantes que tenemos porque, mediante esta colaboración, conseguimos implementar acciones que llegan directamente a la gente y resuelve cuestiones que les importan como la accesibilidad total a la cultura”, ha manifestado.

Navarro ha indicado que “estamos muy agradecidos a Veolia por el convenio". "Ser más accesibles y promocionar la cultura forma parte de nuestra manera de ser y actuar”, ha incidido. El director territorial de Veolia en la Comunitat Valenciana, Jordi Azorín, ha comentado que “con la renovación de este convenio queremos volver a poner de manifiesto el compromiso de nuestra empresa con la universidad, la educación, la formación y el talento”. “Hay que incidir en que apostamos conjuntamente por facilitar la accesibilidad de las personas a la cultura, con una inversión que va directamente vinculada a la puesta en marcha de herramientas que permiten el acceso universal a los espacios físicos y a las actividades que lleva a cabo la Universidad en esta materia”, ha señalado. “Para Veolia es muy importante crear y mantener alianzas con instituciones como la UA, que nos permiten avanzar en acción social y sostenibilidad, pilares básicos de nuestra filosofía como empresa", ha añadido.

Actuaciones previstas

Las actuaciones previstas en el nuevo convenio dan continuidad al trabajo desarrollado por la Universidad de Alicante durante más de un lustro para mejorar la accesibilidad a su programación cultural. Entre las iniciativas impulsadas destacan la instalación en el paraninfo de un sistema de transmisión FM para personas con discapacidad auditiva, la incorporación de sillas plegables en las salas del Museo de la Universidad de Alicante (MUA) y el desarrollo de materiales en lectura fácil, pictogramas y recursos adaptados para diversas exposiciones. Además, se revisaron y ampliaron las traducciones de contenidos expositivos al inglés y al alemán, accesibles mediante códigos QR. Otras son la renovación de la señalética accesible del MUA con tecnología braille y NFC, la creación de experiencias multisensoriales y de recursos táctiles para personas con discapacidad visual y la incorporación de servicios de interpretación en lengua de signos y actividades de sensibilización sobre accesibilidad universal.

En el último año, las acciones emprendidas gracias al acuerdo se centraron en la accesibilidad lingüística, con receptores de interpretación simultánea por infrarrojos, y la accesibilidad museística, con la instalación de peanas y vitrinas en el MUA más accesibles en altura y espacio para poder acercar sillas de ruedas.

Junto a los firmantes, participaron del acto el director de Relaciones y Proyectos Institucionales, Juan Llopis, y la vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Catalina Iliescu, por parte de la UA, y Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Veolia en la Comunitat Valenciana.