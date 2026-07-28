Ana Isabel Sabater consigue el “sobresaliente” en su tesis doctoral centrada en las relaciones entre sexualidad, salud y bienestar

“Sexualidad y salutogénesis: explorando las relaciones entre sexualidad, salud y bienestar” es el título de la tesis doctoral que defendió la semana pasada en la Universidad de Alicante Ana Isabel Sabater, que a criterio unánime del tribunal consiguió la calificación de “sobresaliente”, y a la espera de que en próximas fechas se le pueda añadir el “cum laude”, distinción académica que identifica el nivel de rendimiento máximo con el que se ha obtenido el doctorado.

La tesis de Ana Isabel Sabater, colaboradora de INFORMACIÓN, ha sido dirigida por Carlos Álvarez-Dardet, catedrático de la Universidad Alicante del departamento de enfermería comunitaria, medicina preventiva y salud pública e historia de la ciencia, y Jorge Marcos, que es profesor titular de psicología de la salud, también de la Universidad de Alicante.

Los miembros del tribunal fueron Ángel Gasch, profesor titular del departamento de Fisiatria y Enfermería de la Universidad de Zaragoza; Cristina González, profesora titular del departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA, y Gracia Maroto, que es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública, adscrita al centro de investigación biomédica en red de epidemiología y salud pública.

Siguiendo durante varios años una línea de investigación novedosa, basada en planificación, políticas y promoción y comunicación de la salud, la ya doctora en Ciencias de la Salud Ana Isabel Sabater arrancó tras su exposición los aplausos del tribunal y catedráticos, profesores y familiares que se integraron entre el público.

Ana Isabel Sabater durante la exposición de su tesis doctoral. / INFORMACIÓN

Lo habitual en estas defensas académicas es que los miembros del tribunal valoren el trabajo realizado, la exposición con proyección de la tesis incluida, y maticen alguna cuestión que la mejore.

Lo que ya no es tan habitual es que quienes te examinen acaben suscribiendo una frase que, en sí, ya era una sentencia que augura un futuro prometedor de la nueva doctora: “Hoy hemos aprendido, con los aportes de conocimientos de valor y peso producto de una investigación rigurosa que aporta resultados sólidos y contundentes”.

La tesis fue considerada “un ejemplo de activismo académico”, conseguido por un rigor metodológico de enfoque integrador, que demuestra que “no existe un único modelo de realidad social vinculada a la felicidad”.

Ana Isabel Sabater incide en su trabajo en aquellos aspectos en los que falla la sociedad actual, “lo que no está”, para vincular la sexualidad como fuente de salud. “Hay que hablar de sexualidades, y no de sexualidad”, insistió la nueva doctora.

El tribunal animó a Ana Isabel Sabater a continuar en su investigación, “partiendo de la idea de que no existe una manera ‘correcta’ y ‘única’ de vivir la sexualidad, que es muy diversa”. En definitiva, que los académicos consideran que la tesis es “el punto de inicio, y no el final” de una novedosa línea de investigación sobre la sexualidad.

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Las conclusiones del trabajo se basan en buen parte en cientos de entrevistas celebradas con personas de todas las tendencias sexuales y grupos con diversas discapacidades físicas e intelectuales.