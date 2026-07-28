La Universidad de Alicante y Actúa presentan un máster para formar a los profesionales que gestionarán las ciudades del futuro

La recogida de residuos, la limpieza urbana, el mantenimiento de las zonas verdes o la conservación de los espacios públicos forman parte del día a día de cualquier ciudad. Detrás de estos servicios esenciales existe una gestión cada vez más compleja, que requiere profesionales capaces de combinar conocimientos técnicos, económicos y jurídicos con una visión estratégica, sostenible e innovadora.

Para responder a esta necesidad, la Universidad de Alicante y Actúa, empresa perteneciente al Grupo Hozono Global, presentan el nuevo Máster de Formación Permanente en Gestión y Dirección de Servicios Públicos Urbanos, que comenzará a impartirse durante el curso académico 2026-2027.

El director de Servicios del Grupo Hozono Global, Ángel Navarro López; la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, presentaron esta titulación, que nace con el objetivo de preparar a los profesionales que deberán afrontar los principales retos de las ciudades.

El máster se impartirá en el campus de San Vicente del Raspeig y estará vinculado al Instituto Universitario del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. Su dirección académica corresponderá al profesor Borja Montaño, especialista en historia económica, historia ambiental y economía de los recursos naturales.

Universidad y empresa, conectadas con la realidad del sector

Uno de los principales valores de esta nueva formación será la colaboración directa entre el ámbito universitario y el empresarial. La Universidad de Alicante y Actúa participarán tanto en el diseño de los contenidos como en la configuración del equipo docente, formado por profesores universitarios y profesionales con experiencia en la gestión real de servicios urbanos.

Esta combinación permitirá trasladar al aula casos prácticos, experiencias y situaciones habituales en la prestación de servicios públicos. El alumnado podrá conocer no solo los fundamentos de la gestión, sino también cómo se planifica un servicio, cómo se organizan los recursos humanos y materiales, cómo se controla su calidad o cómo se incorporan criterios de sostenibilidad, digitalización e innovación.

El programa tendrá un marcado carácter interdisciplinar y abordará conocimientos relacionados con la gestión pública, la economía, el derecho, la dirección de equipos y la planificación de servicios. El objetivo es ofrecer una visión completa de un sector en el que administraciones públicas y empresas necesitan profesionales cada vez más especializados.

“Este máster nace para cubrir una necesidad real: contar con profesionales altamente formados en la gestión de los servicios públicos”, señaló el director de Actúa, Ángel Navarro López. Para Navarro, la colaboración con la Universidad de Alicante permite acercar la formación a las necesidades actuales del mercado laboral y contribuir a la incorporación de nuevos perfiles al sector.

Nuevas oportunidades profesionales

Los servicios públicos urbanos constituyen un ámbito de actividad estable y con una creciente necesidad de talento cualificado. La modernización de los municipios, la aplicación de nuevas normativas ambientales, la digitalización de los procesos y la búsqueda de modelos de gestión más eficientes están generando nuevas oportunidades profesionales.

El máster está dirigido tanto a titulados universitarios que quieran orientar su carrera hacia este sector como a profesionales de empresas, administraciones y entidades públicas que deseen ampliar sus conocimientos y asumir nuevas responsabilidades.

La formación permitirá desarrollar competencias para participar en la planificación, dirección, supervisión y mejora de servicios urbanos, así como para analizar sus costes, evaluar resultados, coordinar equipos y proponer soluciones adaptadas a las necesidades de cada municipio.

Inscripción

El plazo de inscripción ya está abierto y se puede realizar a través de esta web: https://cfp.ua.es/catalogo-de-estudios-de-formacion-permanente/2026-27/ficha-resumen-2026-27.html?plan=9479