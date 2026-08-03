La UA "abre" en agosto por obras en varias facultades y en el futuro laboratorio de Robótica Espacial

La Universidad de Alicante aprovechará la menor actividad en el campus durante el mes de agosto para acelerar la ejecución de las principales obras en marcha, acometer actuaciones especializadas en edificios de investigación y continuar con los trabajos de reparación y conservación de las instalaciones universitarias.

El vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, ha indicado que “agosto concentra una parte muy importante del trabajo técnico del campus”. Además de las grandes reformas, según ha detallado, “se realizan revisiones eléctricas, tratamientos preventivos de la red de agua y numerosas tareas de mantenimiento que son esenciales para comenzar el nuevo curso con las instalaciones en las mejores condiciones posibles"

"La UA estará este verano abierta por obras, pero también abierta para mejorarla. Estamos coordinando actuaciones de distinta escala para reducir su impacto sobre la actividad universitaria y conseguir que cada inversión tenga una repercusión directa en la calidad, la seguridad y el bienestar de quienes estudian y trabajan en la universidad", ha destacado Ivorra.

Brazos robóticos realizarán simulaciones en un entorno seguro que garantice su correcto funcionamiento

Nuevos usos

Entre las intervenciones que seguirán avanzando este verano destaca la primera fase de la reforma integral del edificio de Ciencias III, un proyecto que adaptará el inmueble a nuevos usos y a las exigencias normativas actuales y que tiene una inversión de 1,97 millones de euros.

También continuará la reforma de la Facultad de Derecho, centrada en la renovación de los aseos y la sustitución parcial de las carpinterías exteriores de las aulas. Con estos trabajos se modernizarán las instalaciones afectadas por la obsolescencia, se mejorarán las condiciones de uso y se incrementará la eficiencia energética del edificio, todo ello con un coste de 430.706 euros.

Otra de las grandes actuaciones en marcha es la reforma interior del edificio de Filosofía y Letras I, con un presupuesto de 224.061 euros. El proyecto incorpora una nueva salida de emergencia y reorganiza la distribución de las aulas para reforzar la seguridad en caso de evacuación y adaptar los espacios docentes a las necesidades actuales.

A estas actuaciones se suma la reciente reparación de la cubierta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, una intervención destinada a resolver los problemas de filtraciones y humedades. Además, permitirá optimizar la evacuación de aguas pluviales, reforzar el aislamiento térmico y mejorar las condiciones de seguridad para futuras tareas de mantenimiento. El coste de estas obras es de 612.239 euros.

Durante agosto continuarán también las obras de emergencia en las cubiertas de Ciencias IV, el Pabellón de Biotecnología y el Pabellón 10. Los trabajos permitirán conservar la imagen exterior de estos edificios de origen militar, incorporando al mismo tiempo soluciones constructivas actuales que mejorarán su impermeabilización, seguridad y confort térmico. La previsión es que esta actuación concluya en septiembre. La inversión de estas reparaciones es de 2,4 millones de euros.

Reforma en la facultad de Filosofía y Letras de la UA / INFORMACIÓN

Actuaciones especializadas

El verano servirá también para completar dos actuaciones estratégicas vinculadas a los Servicios Técnicos de Investigación.

La primera corresponde al laboratorio de seguridad biológica de nivel 2, ubicado en el edificio Polivalente II. Con un importe de 46.188 euros, la reforma adaptará el espacio a los requisitos reglamentarios necesarios para este tipo de instalaciones e incluirá mejoras en ventilación, climatización, electricidad y baja tensión.

La segunda actuación consistirá en acondicionar un espacio del edificio de los Servicios Técnicos de Investigación para albergar un microscopio electrónico de transmisión de alta resolución (HRTEM).

La adecuación de ambos laboratorios resulta imprescindible para instalar equipamiento científico de alta precisión, que requiere unas condiciones muy estrictas de estabilidad, suministro eléctrico y control ambiental.

Experimentación

Esta semana comenzará también la adecuación del futuro Laboratorio de Robótica Espacial, situado en el área de experimentación científica de la UA. La intervención, con una cuantía de 38.343 euros, permitirá instalar los brazos robóticos con los que se realizarán distintas simulaciones en un entorno seguro que garantice su correcto funcionamiento y maniobrabilidad.

Ese mismo periodo arrancará la construcción de nuevos aseos en la segunda planta de la Biblioteca General, una actuación muy demandada por la comunidad universitaria y seleccionada en los Presupuestos Participativos de 2025. El coste será de 40.000 euros.

Aunque la planta dispone de alrededor de 900 puestos de lectura, actualmente no cuenta con aseos ni con un punto de agua. Se trata de una intervención de dimensiones reducidas, pero que ha requerido la redacción y supervisión previa de un proyecto técnico antes de poder iniciar las obras.

Mejoras en el Servicio de Alumnado También comenzará la reforma del Servicio de Información al Alumnado, situado en la planta baja del Aulario II, uno de los principales puntos de atención para estudiantes y visitantes. La actuación reorganizará el espacio para ofrecer una atención más accesible, optimizar la superficie disponible y renovar la imagen del servicio. Los trabajos incluyen la redistribución de tabiquería y falsos techos, la reorganización de las instalaciones eléctricas y de datos, el acondicionamiento de 17 puestos de trabajo, el tendido de nuevo cableado de red, la instalación de ocho paneles LED y mejoras en climatización, pintura y acabados. El plazo previsto de ejecución es de un mes.

Asimismo, está prevista una pequeña reforma en el edificio del Servicio de Prevención y Promoción de la Salud para trasladar allí los servicios universitarios de optometría y nutrición.

Esta actuación permitirá concentrar en un mismo edificio los distintos servicios de la Unidad de Salud, favoreciendo la coordinación entre profesionales e integrando de forma más eficaz el asesoramiento óptico y nutricional en los programas de promoción de la salud y en los reconocimientos médicos vinculados a la vigilancia de la salud laboral.

Durante este verano avanza la reforma del edificio de Económicas / INFORMACIÓN

Iluminación

Las tareas habituales de mantenimiento incluirán también la mejora de la iluminación exterior en distintos puntos del campus, otra de las actuaciones elegidas en los Presupuestos Participativos de 2025.

Entre las zonas previstas figuran el acceso desde la parada del TRAM, junto al edificio de Politécnica I, y el recorrido situado entre el hangar histórico y el Rectorado.

Estas intervenciones reforzarán la visibilidad en recorridos peatonales especialmente transitados a primera y última hora del día, mejorarán la percepción de seguridad y corregirán zonas donde la iluminación resulta actualmente insuficiente.