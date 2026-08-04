Santi García Cremades, profesor de la UMH, explica por qué el eclipse total del 12 de agosto es tan especial: "Un momento único"

El 12 de agosto de 2026 España vivirá uno de esos fenómenos que no se repiten muchas veces en una vida. Un eclipse solar total cruzará parte del país durante el atardecer y convertirá el cielo en el gran protagonista del día. Pero más allá de la expectación, hay una idea que resume bien la rareza del momento: no basta con que haya un eclipse total en la Tierra, lo realmente extraordinario es que pase justo por donde uno puede verlo.

El profesor de la Universidad Miguel Hernández (UMH) Santi García Cremades lo ha explicado en una publicación divulgativa en Instagram, donde ha puesto números a la oportunidad que tendrá España en 2026. “El 12 de agosto de 2026 tenemos una cita con el cielo”, señala el matemático, que ha convertido el fenómeno en una lección visual sobre astronomía, probabilidad y seguridad.

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La rareza de estar en el lugar exacto

Según explica García Cremades, “un eclipse total ocurre en algún lugar de la Tierra aproximadamente cada año y medio”. Es decir, no son fenómenos imposibles ni únicos en el planeta. La clave está en otra parte: que la sombra de la Luna pase exactamente por el punto en el que se encuentra el observador.

“Lo extraordinario es que la sombra pase justo por donde estás tú”, resume el profesor. Y ahí entra la parte matemática del asunto. En su publicación, García Cremades plantea dos formas de estimar esa rareza: una histórica y otra geométrica. Ambas llegan a un resultado muy parecido.

La franja de totalidad, es decir, la zona desde la que el eclipse se ve completo, ocupa alrededor del 0,47% del planeta. Dicho de forma más sencilla, equivale aproximadamente a uno de cada 200 lugares.

Ese dato ayuda a entender por qué el eclipse de 2026 ha generado tanta expectación. No se trata solo de mirar al cielo, sino de estar dentro de una franja muy concreta del mapa en el momento adecuado.

El eclipse del horizonte

El fenómeno tendrá además una particularidad añadida: se producirá al atardecer. En una de las imágenes divulgativas, García Cremades lo define como “el eclipse del horizonte”, porque la totalidad cruzará España de oeste a este con el Sol bajo.

Según recoge su explicación, la franja de totalidad atravesará el norte de España y continuará hacia Baleares. En lugares como A Coruña, Burgos o Palma, la altura del Sol será muy baja, lo que convierte el horizonte en un elemento clave.

Por eso el profesor insiste en una recomendación práctica: “Toca buscar un buen horizonte, reunir a la familia o a los amigos y disfrutarlo con seguridad”. En otras palabras, no bastará con mirar hacia arriba. Para verlo bien, habrá que evitar obstáculos como edificios, montañas o nubes.

Cuidado con las gafas: no vale cualquier cosa

Uno de los puntos más importantes de la publicación es la seguridad. García Cremades lanza una advertencia clara: nada de improvisar con métodos caseros. “Nada de radiografías ni gafas de sol”, recuerda.

Para observar el eclipse, solo deben utilizarse gafas certificadas que cumplan la norma EN ISO 12312-2:2015. Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras que sean, no sirven para mirar directamente al Sol. Tampoco radiografías, cristales ahumados ni otros filtros no homologados.

El profesor también subraya otro detalle importante: un eclipse al 99% no es lo mismo que uno al 100%. Mientras quede visible una pequeña parte del Sol, se sigue estando ante un eclipse parcial y las gafas continúan siendo obligatorias. Solo durante los segundos de totalidad completa, dentro de la franja adecuada, puede retirarse la protección, y debe volver a colocarse en cuanto reaparece el primer punto de Sol.

La “coincidencia más bonita” del Sistema Solar

La publicación de García Cremades también explica por qué los eclipses totales son posibles. El Sol es aproximadamente 400 veces más grande que la Luna, pero también está unas 400 veces más lejos. Esa coincidencia hace que, vistos desde la Tierra, ambos discos parezcan casi del mismo tamaño.

Cuando la Luna parece ligeramente mayor que el Sol, puede cubrirlo por completo y se produce un eclipse total. Si parece algo menor, el resultado es un eclipse anular, con el conocido anillo de luz alrededor.

El matemático lo plantea como una mezcla de ciencia y belleza: “Las matemáticas no le quitan magia al eclipse: le ponen números a nuestra suerte”. Una frase que resume bien el enfoque de la publicación: explicar por qué el fenómeno es raro sin quitarle emoción.

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Una cita para preparar con tiempo

El eclipse total de 2026 todavía queda lejos en el calendario, pero la recomendación es clara: conviene planificarlo con antelación. Buscar un lugar con buen horizonte, comprobar si se está dentro o fuera de la franja de totalidad y adquirir gafas homologadas serán pasos clave para disfrutarlo sin riesgos.

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El 12 de agosto de 2026 no será simplemente una tarde más de verano. Para quienes puedan colocarse en el punto adecuado, será una de esas ocasiones en las que el cielo cambia por completo durante unos segundos. Como resume Santi García Cremades, será una cita con el cielo, pero también con una de las casualidades más extraordinarias del Sistema Solar.