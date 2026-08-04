La UA estará presente en la Universitat Catalana d’Estiu con actividades académicas, exposiciones y propuestas culturales

La Universidad de Alicante estará presente en la 58.ª Edición de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), que se celebrará en Prada de Conflent del 16 al 23 de agosto. La institución alicantina participará un año más a través del Servicio de Lenguas, el Museo de la Universidad de Alicante (MUA), el Voluntariado Lingüístico y profesorado de la UA, con una programación que incluye propuestas académicas, exposiciones, proyecciones y actividades culturales y lúdicas.

La participación de la UA en la UCE también tiene una dimensión vinculada al alumnado universitario. El Servicio de Lenguas difunde la Universitat Catalana d’Estiu entre el estudiantado, especialmente entre las personas integrantes del Voluntariado Lingüístico, con el objetivo de facilitar la participación en este encuentro universitario que, desde hace décadas, reúne a estudiantes, profesorado y participantes de todo el territorio catalanohablante.

Visita guiada

En el ámbito expositivo, el Liceo Renouvier de Prada acogerá, entre el 16 y el 23 de agosto, dos muestras del catálogo de exposiciones itinerantes del Museo de la Universidad de Alicante. Una de ellas es «Álbumes ilustrados infantiles. Lecturas gourmet para los más pequeños», una selección realizada por el catedrático de la UA Dari Escandell. La segunda es «El compromiso artístico de Joan Commeleran», una exposición comisariada por el profesor de la Universidad de Alicante J. M. Santacreu, que también ofrecerá una visita guiada a la muestra el 21 de agosto

La programación académica contará también con varias aportaciones de la Universidad de Alicante. En el curso de Música, el Servicio de Lenguas ha propuesto tres sesiones alrededor de «El joc de pilota en la música contemporània», en las cuales se abordará la presencia de la pelota en las canciones y en el imaginario gráfico de diferentes artistas. Las sesiones serán a cargo de Ricard Sentandreu, de la Universitat de València, y David Garcia Sirvent, de la Universidad de Alicante.

Cartel de la Universitat Catalana d'Estiu / INFORMACIÓN

Pensamiento

En el curso de Pensamiento, «Estratègies de resistència i recuperació lingüística», participará Marina Macià Pérez, técnica del Servicio de Lenguas de la UA. Por su parte, el profesor J. M. Santacreu intervendrá en el curso de Historia con una sesión sobre «La memòria de l’exili republicà a Alacant», en cuyo marco se proyectará el documental Castigats, del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante.

La participación de la UA incluye también varias actividades culturales y lúdicas. El Voluntariado Lingüístico organizará el tradicional Trivial Musical, una actividad que se celebra en la penúltima noche de la UCE y que reúne cerca de un centenar de personas de diferentes edades alrededor de la música y la cultura popular. En relación con el curso de Música y la temática de la pelota, también se hará un taller de elaboración de chapas con versos de canciones y referencias a este deporte, con artistas y grupos como Malifeta, Auxili y Esther, entre otros.

Tío Cuc

Otra de las noches de la programación se proyectará el documental «El Tio Cuc. La veu del poble", dirigido por Jaume R. Lloret y estrenado recientemente en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

La Universitat Catalana d’Estiu ofrece durante una semana un espacio de formación e intercambio universitario con cursos de disciplinas diversas, como por ejemplo Derecho, Literatura, Medicina, Economía, Natura, Pensamiento, Lengua o Música, impartidos por profesorado especialista de las universidades de la Red Vives. La oferta se completa con actividades culturales, conciertos y propuestas de ocio en un entorno que permite combinar la formación académica con el contacto con la natura y la convivencia entre estudiantes y participantes de todo el territorio catalanohablante.

El estudiantado universitario dispone, además, de diferentes opciones de ayuda para sufragar los gastos de participación en la UCE, entre las cuales se encuentran las ayudas que ofrece la Universidad de Alicante a través del Servicio de Movilidad y las ayudas DRAC de la Red Vives de Universidades.