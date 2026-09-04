ENAE Business School: formación de referencia con reconocimiento internacional

ENAE Business School es una escuela de negocios con sede en el sureste y casi cuatro décadas de trayectoria en la formación de directivos y profesionales. Vinculada históricamente al tejido empresarial de la Región de Murcia y Alicante, su expansión fuera de sus fronteras es una realidad, situándose hoy como una de las instituciones de referencia para quienes buscan una formación de posgrado orientada a la práctica y la empleabilidad.

Ese posicionamiento está respaldado por su presencia en el ranking QS y su calificación de 5 estrellas, un sello que certifica la excelencia académica, la empleabilidadde sus egresados y la calidad de su claustro docente. Esta doble distinción sitúa a ENAE entre las instituciones que combinan rigor académico con una orientación práctica hacia las necesidades reales de las empresas.

Más de una decena de programas

La propuesta formativa de ENAE para el próximo curso reúne más de una decena de programas de máster incorporando la inteligencia artificial en cada una de las áreas, además de cursos especializados en IA o liderazgo. Algunos de sus programas de referencia son:

Executive MBA — 6ª posición en España y entre los 200 mejores del mundo según QS—, el programa insignia de la escuela, dirigido a directivos y profesionales con experiencia que buscan una visión integral del negocio: estrategia, finanzas, operaciones y liderazgo, con foco en la toma de decisiones en entornos complejos.

según QS—, el programa insignia de la escuela, dirigido a directivos y profesionales con experiencia que buscan una visión integral del negocio: con foco en la toma de decisiones en entornos complejos. Máster en Finanzas, Fintech y Control Estratégico responde a un sector financiero en plena transformación tecnológica . El programa combina los fundamentos del análisis financiero y el control de gestión con las herramientas digitales que están redefiniendo la industria, desde blockchain hasta soluciones de pago digital.

. El programa combina los fundamentos del con las herramientas digitales que están redefiniendo la industria, desde blockchain hasta soluciones de pago digital. Máster en Recursos Humanos, IA y Talento Digital aborda uno de los cambios más profundos que atraviesan las organizaciones: la incorporación de la inteligencia artificial a la gestión de personas. El programa prepara a los futuros responsables de RRHH para liderar procesos de selección , formación y retencióndetalento apoyados en tecnología, sin perder de vista la dimensión humana de la gestión.

para liderar procesos de , y apoyados en tecnología, sin perder de vista la dimensión humana de la gestión. Máster en Asesoría Fiscal forma especialistas capaces de moverse con soltura en un marco normativo cada vez más exigente, combinando la actualización constante en materia tributaria con casos prácticos de asesoramiento a empresas y particulares. Incluye prácticas en empresa aseguradas y algunos profesores del claustro trabajan en la Agencia Tributaria.

Los cuatro programas comparten los rasgos que distinguen la metodología de ENAE: profesorado formado por profesionales en activo, un enfoque eminentemente práctico y una red de contactos empresariales que facilita la proyección laboral de sus alumnos desde el primer momento.

Las plazas con beca para estos másteres son limitadas y la demanda crece cada curso. La convocatoria continúa abierta, puedes encontrar más información en su web oficial.