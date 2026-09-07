Desde escuchar el cerebro de un gusano hasta viajar por el sistema solar: la UA prepara más de 80 experiencias para vivir la ciencia

Experimentar con la actividad eléctrica generada por las neuronas de una lombriz, descubrir cómo actúan los medicamentos, viajar por el sistema solar, investigar un delito, construir un robot, poner a prueba los conocimientos sobre geopolítica y finanzas o escribir en papiro son algunas de las experiencias que propone la Universidad de Alicante (UA) para la European Researchers’ Night-Nit de la Investigació (ERN-Nit) 2026.

La gran fiesta de la ciencia y la divulgación, que este año amplía su programación hasta reunir más de 80 actividades, tendrá lugar el próximo viernes 25 de septiembre en dos amplios espacios temporales. Previa inscripción y en horario de mañana, de 11 a 14 horas, el campus de la UA se abre a centros de educación secundaria, bachillerato y FP. A partir de las 18 horas, el evento será de libre acceso para todos los públicos. La programación propone un recorrido por algunas de las investigaciones más diversas que se realizan en la UA pensadas para que personas de todas las edades puedan acercarse a la ciencia de una manera participativa y divertida.

Experiencias inmersivas

Desde su primera edición, celebrada en 2018, “la ERN-Nit ha ido creciendo año tras año gracias a la colaboración de personal de todos los centros de la UA hasta llegar a esta edición que presenta propuestas de todas las áreas y formatos. Desde las ciencias hasta las letras, con especial relevancia de nuevas actividades que introducen talleres, experiencias inmersivas y juegos relacionados con la geografía, la sociología, la ingeniería civil, el derecho, deportes y la economía”, según ha detallado María Jesús Pastor Llorca, la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la UA, tras una reunión celebrada hoy en la sala multimedia del edificio de Rectorado con parte del personal investigador que participa en esta edición.

Con más de medio centenar de estands ubicados en la zona central del campus, alrededor del Aulario II, la Escuela Politécnica Superior, el Hangar, Torre de Control y el edificio de Rectorado, los visitantes podrán realizar talleres, experimentos y juegos de química, física, matemáticas, biología, psicología, geografía, biodiversidad y cambio climático, geología, realidad virtual y robótica, ciencias de la salud y envejecimiento, óptica, investigación criminal, astronomía, literatura, cultura árabe, historia, filosofía, filología inglesa, derecho, conflictos territoriales, migraciones, arquitectura, urbanismo, sociología, farmacología, didáctica, ciencias del deporte o arte, entre muchas otras actividades.

Imágenes de archivo ERN-Nit 2025 / INFORMACIÓN

Monopoly

Además, se incluyen propuestas para comprender cómo funciona el sistema electoral, experiencias sobre educación financiera con un “Monopoly”, para descubrir cómo la sociología analiza situaciones sociales mediante role playing, perspectiva de género en la arquitectura o comunicación y arqueología inclusiva.

Por otro lado, habrá diferentes espacios expositivos como el proyecto “Arte con ciencia: los sonidos de las piedras”, unos 100 cómics científicos, la visita al sistema solar con planetas hinchables, una muestra interactiva de instrumentos meteorológicos, observaciones de insectos y plantas, la exposición “Escritoras del mundo por la paz y la reconciliación: Un viaje literario” y “Geógrafas y Ciencia”, con la biografía y aportaciones al mundo académico y a la sociedad de las primeras geógrafas.

Telescopios

Al anochecer, en la parte posterior de la Torre de Control, los asistentes podrán observar el universo mediante telescopios, con especial hincapié en la Luna, los planetas y el paso de satélites.

Más allá del campus, el Instituto Universitario Biodiversidad-CIBIO y el Museo de la Biodiversidad , ubicado en Ibi, ofrecen “ Ciencia a oscuras en el Museo: la otra cara de la biodiversidad ”, una visita guiada a sus instalaciones que acaba en un taller divulgativo de observación de insectos y un concurso entre el personal asistente. La Estación Científica Font Roja Natura , situada en Alcoy, presenta la actividad “ Curiosidades y avances científicos en la Font Roja: afrontando retos futuros y conociendo mejor la flora y fauna de nuestro parque ” con charlas, concursos y proyección de cortos en horario de 17 a 20:30 horas.