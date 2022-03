Otra vez hay guerra en este mundo. Otra vez hay muertos, sangre, vísceras, llantos y refugiados, otra vez la vieja serpiente del mal levanta su cabeza. Volvemos a ver a las mujeres y los niños desplazados intentando cruzar fronteras, mientras a los hombres se les pone un fusil en la mano y se les manda de nuevo a combatir y morir. Así es la guerra, el mayor mal que conoce el hombre.

Pero dejando claro la absoluta repulsa ante la guerra, tengo la obligación, otra vez, como historiador, de no dejarme arrastrar por el coro mediático que estamos viviendo, de mantener la cabeza fría y de tratar de narrar algo, un poco más complejo, que la versión unilateral que nos dan en Occidente.

Siempre que empieza una guerra hay que preguntarse, ¿cuáles son sus motivos? Ciertamente un dirigente puede ser un genio del mal, pero incluso los genios del mal se mueven por motivaciones e intereses. Según el relato para consumo de los occidentales, Putin, un nuevo señor del odio, un Hitler del siglo XXI, pretende imponer su dominio sobre la pacífica tierra de Ucrania, que nada ha hecho para merecerlo. Y todos decimos amén.

Pero la verdad, como la historia, casi nunca es tan sencilla. En realidad, la guerra de Ucrania empezó hace muchos años, para ser correctos antes de la caía de la U.R.S.S. Fue en el año 1989, cuando el muro de Berlín fue reducido a escombros, que los dirigentes más preclaros del partido comunista soviético y los de occidente, entendieron que la URSS estaba condenada. A partir de ese momento, y hasta la definitiva disolución de la misma en 1991, los contactos, casi todos secretos, entre las élites de esos partidos comunistas y Occidente, incluyeron una serie de acuerdos estratégicos.

Está bien, la URSS, nuestro imperio, va a desaparecer pero la OTAN, la mayor alianza militar del mundo, no puede expandirse hasta nosotros (acuerdos Baker-Gorbachov de 1990). En el juego de dos pistoleros apuntándose frente a frente que era la guerra fría, uno asumía bajar el arma, pero a cambio de que el otro la bajase también. De hecho, tanto fue así que tras la disolución de la U.R.S.S. se firmó en el pacto de asistencia militar entre Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etc… Fundamentalmente se trataba de controlar el arsenal militar nuclear, pues por aquel entonces la tercera potencia mundial en ojivas nucleares era… ¡Ucrania! Con casi 3000. La desmilitarización de Ucrania, su unión al tratado de no proliferación de armas nucleares, etc. fueron esenciales para que Rusia aceptase su independencia.

Tras el colapso de la U.R.S.S. y su debacle económica, Europa y EEUU empezaron a hacer lo que mejor saben hacer, comprar al otro. Se han invertido miles de millones de dólares en campañas publicitarias a favor de Occidente, las principales agencias de noticias, diarios, etc. desde Kiev hasta su frontera occidental están en manos de magnates occidentales (muchos de ellos franceses, alemanes, judíos, etc.) como ocurre en Polonia y los países bálticos. La misma política de deshacer Yugoslavia que llevamos a cabo en los 90, se ha aplicado a todos los ex satélites soviéticos para atraerlos a la órbita occidental. Algunos países como Polonia lo aceptaron de buen grado, a otros se los ha ido ablandando con el tiempo.

Ahora Ucrania valora si entrar o no en la UE y en OTAN. Cuando un país va a tomar una decisión así, de facto es EEUU quien decide quién entra y quién no en la OTAN, se encargan informes de inteligencia que evalúan las posibles respuestas de aliados y enemigos a unas pocas semanas vista, a unos cuantos meses, a un año, tres y 5. De todos los informes de inteligencia que Joe Biden recibió ante su deseo de seguir destruyendo la influencia rusa en Europa oriental, ¿cuál de ellos le afirmó que Rusia dejaría pasar la inclusión de Ucrania en la OTAN, su remilitarización nuclear, y su incorporación definitiva a Occidente? ¿Se ha convertido, finalmente, la CIA en la mayor agencia de mundial de tontos por metro cuadrado? ¿O hizo caso omiso Biden, como buen demócrata, en su deseo militarista de dominio mundial? Biden… Kemala u Obama, cuyos altos funcionarios copan la administración del decadente anciano que preside los EEUU.

Voy a hacer notar dos hechos que a mí me parecen decisivos sobre todo esto que estamos viviendo de Ucrania: en primer lugar, pido a quien me lea que vea un mapa de la extensión de la OTAN en 1990, cuando los acuerdos de la URSS que prometimos respetar, y que mire un mapa de los países que forman hoy parte de la OTAN. Es decir, desde que hemos rodeado a Rusia de bases militares y misiles apuntándoles al corazón aprovechando la debilidad rusa tras la disolución de la URSS: nosotros somos los agresores. Hemos llenado desde el mar báltico hasta el negro de fortalezas miliares ¿y Rusia tiene que aceptarlo? En la geopolítica estratégica, EEUU lleva años queriendo asegurarse que Rusia no volverá a ser un enemigo capaz de disputarle la hegemonía mundial nunca más, destruyéndola desde dentro con sus envenenadas recetas económicas que arrasaron Rusia en los 90 y desde fuera rodeándola de bases y misiles, ¿y el agresor es Rusia?

Pero más importante quizás que esto, es lo que está pasando a nivel mediático. Nosotros, los europeos, los occidentales, somos infinitamente superiores a Rusia y su dictadura, dónde va a parar, somos tan superiores que la ínclita Ursula von der Leyden salió hace una semana a decirnos que por primera vez, desde no se sabe cuánto, nos van a censurar la información a todos los europeos. Que esto de que Rusia pueda dar su versión a través de sus agencias de noticias se ha acabado, y que por tanto, ni Rusia Today ni Sputkit, ni ninguna otra agencia de noticias rusa puede emitir en Europa occidental. Increíblemente los europeos, empezando por los periodistas y los medios de comunicación que tanto critican y se rasgan las vestiduras cuando Maduro o cualquier otro dictador hace lo propio, no sólo han callado ante esta canallada ¡sino que para colmo lo celebran con gozo!

Esto ha puesto por primera vez en la historia a la humanidad occidental ante la existencia de un único relato sobre la realidad. Ante la imposibilidad de estar físicamente presentes en Rusia y Ucrania y saber qué está pasando y qué se está decidiendo en Washington y Bruselas, la única posibilidad que tenemos los ciudadanos de informarnos es el contraste de informaciones y ahora “legalmente” según Ursula, ya no es posible.

Estamos viendo unos niveles de intoxicación de la opinión pública como no recuerdo nunca: no recuerdo ni remotamente unos deseos de ayuda e indignaciones tan potentes cuando USA atacó Iraq en una guerra en la que se habla de un balance de muertos ¡de casi 1 millón! O cuando la ONU, la cruz Roja y el prístino Obama antes de Obama, Kofi Anan, diseñaron el más repugnante sistema de robo con extorsión y muerte al pueblo iraquí conocido como el programa “petróleo por alimentos”. O cuando Israel masacra a los palestinos, o Francia arrasó la Libia de Gadafi, a la que ha dejado enfangada en una terrible guerra civil, etc. ¿Cómo puede estar la gente tan segura “de las atrocidades” y matanzas del ejército ruso si no hay balance de muertos? Por no hablar del golpe de estado disuasorio que le dimos a los aliados de Putin hace unas semanas en Kazajistán para intentar que no pudiera operar en Ucrania (eso significa que la inteligencia americana sabía de sobra que Rusia iba a intervenir en Ucrania ante la situación en la que le habíamos puesto).

En la batalla por el poder mundial y el control de la población que se está librando desde hace tiempo entre EEUU y China, USA necesita controlar a la población occidental de manera monolítica (esto lo han logrado con las respuestas a la pandemia y ahora con el terrible control mediático que estamos viendo en esta guerra) y al resto del mundo como lugar de estacionamiento de sus bases y de recursos para su economía, y eso es lo que estamos viendo, también en este caso, en la guerra de Ucrania.

Soy, por tanto, tristemente incapaz de creer nada de lo que nos cuenta la prensa occidental.

