«El metaverso lo va a cambiar todo y tendrá un impacto enorme sobre nuestra salud». De esta forma arranca la sesión formativa que Federico Juárez, experto en e-learning y nuevas tecnologías en la Educación, imparte al alumnado de Enfermería de la CEU UCH en Elche. Y es que con la decisión de Mark Zuckerberg de cambiar el nombre a su empresa (Facebook por Meta), «el concepto metaverso ha empezado a suscitar tanto interés como controversia». Y con ella surgen varios interrogantes, apunta este experto. ¿Qué impacto tendrá todo esto sobre nuestra salud física y mental? ¿Se podrán tratar enfermedades en el metaverso? ¿Habrá enfermedades nuevas por culpa del metaverso?

Según Juárez, no nos enfrentamos a un concepto nuevo, ya que se inicia con la novela «Snow Crash», de Neal Stephenson. Y aunque ha habido varios intentos intentos fallidos de crear espacios virtuales paralelos o complementarios a nuestra realidad, como Second Life en 2003, no ha sido hasta ahora cuando «estamos tecnológicamente preparados para mudarnos a estos entornos convirtiéndonos en avatares». En este sentido, diversos informes de las principales consultoras del mundo (Deloitte, PwC, Gartner, Accenture) coinciden en que el metaverso es una de las tendencias que va a causar mayor disrupción en los próximos 10 años. «Y, cómo no, en la salud».

Por ello, no es de extrañar que surjan preguntas sobre cómo va a cambiar el metaverso nuestra forma de relacionarnos con el mundo. «¿Qué impacto tendrá todo esto sobre nuestra salud física y mental? ¿Se podrán tratar enfermedades en el metaverso? ¿Habrá enfermedades nuevas por culpa del metaverso? ¿Generará adicción? ¿Provocará más aislamiento social? Y, lo que es más inquietante para muchos: puesto que en realidad el metaverso será una extensión de nuestra realidad, pero creada por ordenadores, ¿se podrá hackear nuestra mente en el metaverso?», adelanta Juárez.

Aplicación en el mundo de la Salud

Para Juárez, senior innovation developer de la CEU UCH, y experto en transformación digital, parece que ahora la historia puede ser diferente. «La combinación entre la inteligencia artificial, la web semántica, la calidad de los procesadores gráficos, el 5g, y la descentralización que ofrece la blockchain, ha hecho que las principales empresas tecnológicas del mundo estén invirtiendo miles de millones de dólares en tecnologías como VR, XR, AR o DR».

Pese a que existan más interrogantes que respuestas y muchas más dudas que certidumbres, «la inversión sin precedentes de miles de empresas apunta a cambios significativos». De ahí que ya haya casos de uso y aplicaciones de VR-XR-AR que se están usando con éxito en el ámbito de la salud. «Por ejemplo. Con aplicaciones como Spatial, cualquiera puede crear de forma gratuita su propio espacio en el metaverso, invitar a otras personas, interactuar con ellas, escanear un espacio (una habitación) y construir una réplica en una sala virtual, etc. Es decir, que replicar cualquier aparato o dispositivo en 3d y explicar su funcionamiento a un paciente que no puede desplazarse al hospital, está al alcance de cualquiera», advierte Juárez.

Pero no sólo eso. También es evidente que los sistemas de inteligencia artificial mejoran los resultados que obtienen los humanos en el triaje de pacientes. Y que asistentes como «Replika» se estén usando para dar apoyo emocional a pacientes. «Hasta tal punto», señala Juárez, «que ya hay gobiernos que usan humanoides para responder a dudas sobre temas como salud mental, rehabilitación cardiaca o COVID».

A todo esto, apuntala el experto, habría que añadir que el metaverso funcionará sobre la blockchain. Y esto supone un nuevo ecosistema para interaccionar a todos los niveles: relaciones, compras, viajes, seguridad, entretenimiento, enseñanza-aprendizaje, etc. «Por tanto, lo difícil es imaginar en qué sector no va a tener impacto». De momento, profesoras como Inés González, que introduce al alumnado de Enfermería del CEU en Elche en la Enfermería Clínica, ya lo utiliza como una herramienta más en la formación de los futuros profesionales sanitarios.

