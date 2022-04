Conocer de forma práctica el funcionamiento de la tecnología Blockchain. Plantear los problemas o retos que pueden generar una compraventa de un bien digital o token no fungible. Y aprender qué son y cómo funcionan los NFTs y las criptomonedas de forma práctica. Estos han sido los objetivos de la formación especializada que el abogado Salvador Reyes, y profesor de Derecho en el CEU de Elche, ha impartido a sus alumnos. Durante dos semanas, trabajaron en la puesta en venta de una fotografía realizada por ellos mismos, convertida en un token o activo digital, en concreto un NFT (Token no Fungible).

¿Por qué has programado, diseñado y ejecutado esta iniciativa con alumnos de 1º de Derecho y no esperar a que tengan más conocimientos?

Considero que es muy importante que desde el «nacimiento» de un jurista se le eduque con el aprendizaje de la tecnología. Cuanto más joven es el alumno de Derecho, más fácil es interrelacionar ambos campos del conocimiento. Y, la verdad, es que me ha sorprendido gratamente el entusiasmo y la implicación de los alumnos. A través de esta iniciativa, y creando a los alumnos la necesidad de vender un NFT, han aprendido los elementos del contrato. Asimismo, las cuestiones que puede plantear una compraventa, y una serie de conceptos jurídicos que aún no habían empezado a estudiar. Creo que es muy importante aplicar metodologías de «learning by doing»

Los criptoactivos, las criptomonedas, los NFT, etc, son términos cada vez más comunes en la sociedad. ¿Qué importancia tiene para un futuro profesional del Derecho conocer y formarse en este ámbito?

Este tipo de aplicaciones de la tecnología blockchain están teniendo un importante impacto en todos los sectores de la sociedad. Como en su día lo fue internet, hoy Blockchain es una de las tecnologías que está cambiando la forma de relacionarnos. Esta realidad genera, a su vez, importantes retos y problemáticas que los juristas debemos resolver. Desde la validez jurídica de las transacciones que se realizan con estos activos digitales, a la tributación de estas transacciones. También la regulación aplicable y un sinfín de cuestiones para las que es imprescindible conocer la materia.

¿Por qué habéis decidido desarrollar el proyecto con tokens y no con criptomonedas?

Realmente los alumnos han manejado ambos activos digitales. El NFT, en este caso una fotografía digital, era el bien que poníamos a la venta. Pero el precio de venta lo fijamos en una criptomoneda, concretamente Ether. Para esto tuvimos que aprender cómo se adquirían estas criptomonedas. Tuvimos que abrir un monedero digital (wallet) donde recibir el precio de la venta y generar un Smart Contract o contrato inteligente para la transacción. La actividad fue muy completa.

Hay expertos que advierten de que el uso de estos activos para realizar pagos o adquirir bienes y servicios, conlleva ciertos peligros.

Todos los avances tecnológicos al principio generan riesgos e inquietudes que con el tiempo suelen ir resolviéndose. La tecnología Blockchain, que es el origen de las criptomonedas, ofrece unas ventajas que superan con creces algunos usos indebidos que puedan realizarse con ella. Pero es cierto que las transacciones con criptomonedas tienen riesgos que hay que conocer. El principal problema es, salvo en algún caso excepcional, que las criptomonedas no son consideradas como moneda de curso legal.

Lo cual puede dotar a estas transacciones de una importante inseguridad jurídica. Por otro lado, las entidades que custodian y comercializan estas criptomonedas en muchas ocasiones no se encuentran localizadas en España y en algunos casos ni siquiera es posible determinar su localización. Por ello, la resolución de cualquier conflicto puede ser muy difícil y quedar fuera de la competencia de las autoridades de nuestro país. También se están produciendo casos de robos, estafas o pérdidas de estas criptomonedas. Por eso es muy importante conocer el funcionamiento de este tipo de activos para evitar ser víctima de estos riesgos.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, asegura que «no suponen un riesgo para la estabilidad financiera en este momento». ¿Puede suponerlo más adelante?

No creo que lleguemos a ver ese escenario. Hubo una preocupación importante por las principales autoridades monetarias cuando Facebook anunció el lanzamiento de su criptomoneda, entonces llamada Libra. El riesgo de que sus casi 3500 millones de usuarios comenzaran a utilizar esta criptomoneda custodiada por la propia empresa en lugar de por bancos centrales alarmó a estas autoridades, y puso el foco en la necesidad de regular este tipo de iniciativas. Hoy en día este proyecto ha sido abandonado por los problemas legales que la compañía norteamericana ha tenido para lanzarlo. La mayoría de países están estudiando lanzar su propia moneda digital estable que a diferencia de las criptomonedas tendrían el respaldo del Banco Central y no llevaría aparejada la alta volatilidad e inseguridad jurídica que pueden conllevar las criptomonedas tradicionales.

¿Por qué es importante una regulación sobre estos activos digitales y cuándo crees que se podrá implementar?

La regulación siempre da seguridad jurídica, y por eso es importante que nos dotemos de normas que regulen este tipo de activos. Se dice que el año 2022 será el año de la regulación de este tipo de materias a nivel global. En Europa se ha publicado recientemente la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937, también conocida como MICA. Es el primer borrador sobre regulación de criptoactivos en la zona euro. Se prevé que pueda ser aprobado en el primer semestre de 2023 y entrar en vigor en 2024. No obstante, en España se están preparando algunas normas que podrían adelantarse a la regulación europea. El pasado mes de enero se publicó Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión. Y en los próximos meses veremos nueva normativa de diversos ámbitos regulando la materia.

¿Es recomendable invertir en estos activos digitales? En España algunas fuentes aseguran que casi 4,5 millones de personas han invertido en este mercado...

Nunca me atrevería a dar consejos de inversión. No es mi especialidad. En mi opinión estos activos digitales no fueron pensados para invertir o especular con ellos, sino para mejorar la forma en la que realizamos las transacciones con el dinero tradicional. Sin embargo, en los países desarrollados existe una fiebre especulativa con este tipo de criptomonedas. En algunos casos no tienen mucho sentido, pues se invierte en monedas virtuales que no tienen ningún proyecto detrás, ni ninguna aplicación real. Hemos detectado que existe una gran cantidad de publicidad que incita a la inversión masiva de este tipo de productos, prometiendo incalculables beneficios. Y esto sí es un riesgo. Como en cualquier inversión los usuarios tienen que saber que pueden perder todo su dinero. Mi consejo siempre es que antes de invertir se formen sobre la materia de forma adecuada y después puedan decidir libremente si invertir o no y en qué invertir. Existen unas 7.000 criptomonedas, así que hay donde elegir.

Inmersión práctica en las criptomonedas

Para los alumnos Alberto Bertrán de Sayas y Mariela Rodríguez Galli, la experiencia de esta iniciativa docente ha superado sus expectativas. «Nos ha permitido adquirir nuevos conocimientos. Y hablar de temas de los cuales escuchamos hablar a diario en los informativos y periódicos, pero de los que, sin embargo, no tenemos amplios conocimientos», asegura Mariela. Algo en lo que coincide Alberto. «Siempre es positivo aprender sobre nuevos ámbitos que aparecen en el Derecho. Y más sabiendo que cada vez más estamos sumergidos en un mundo tecnológico, lo que puede ser muy apasionante a la par que complejo. Todavía hay mucha gente que no controla a la perfección la tecnología».

Su opinión sobre este tipo de activos digitales y del mercado que existe en torno a él refleja la importancia de esta formación. Para Alberto «resulta increíble como, por ejemplo, se pueden hacer contratos automáticos. Muchos piensan que el Derecho a veces queda algo anticuado u obsoleto. Sin embargo, este es un ejemplo de que no es así, el Derecho evoluciona como cualquier otra materia».

Y apostilla Mariela: «En las dos últimas décadas, la tecnología se ha impregnado en nuestras vidas. Y se han adquirido cada vez más conocimientos sobre la tecnología, su uso, sus beneficios, sus inconvenientes. Y, sobre todo, sus lagunas, que pueden ser aprovechadas muchas veces para perjudicar a otros».