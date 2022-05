Destacan de él su serenidad en el juego y la fuerza mental para superar situaciones difíciles en el campo de golf y la presión de un campeonato. Hace unos meses se proclamó campeón autonómico universitario en Valencia. Para este estudiante del doble grado en ADE y Marketing en el CEU de Elche, el golf es su pasión. Y no sólo por los éxitos logrados, sino por sus valores. «Es un deporte que representa una serie de valores éticos y deportivos que rara vez se ven en otras disciplinas», asegura.

Para Miguel Ángel esta pasión por el deporte le viene desde que cogió por primera vez unos palos. «Practico el golf desde los 6-7 años, gracias a mi primo Manuel que fue quien me lo descubrió», señala con una sonrisa. Desde entonces ha ido desarrollando una afición que le ha consolidado como un jugador relevante en las categorías inferiores. Y es que el recorrido de este jugador ha estado jalonado de meritorios resultados.

Así, en 2017, quedó tercero en el British Boys, el torneo Sub-18 más importante de Europa y uno de los más prestigiosos del mundo. Unos años después logró el quinto puesto en el Campeonato de Alicante. Y el pasado curso finalizó tercero en el Campeonato Autonómico Universitario. Cuando se le pregunta si estos resultados apuntan a desarrollar una carrera profesional en este deporte, su respuesta es rotunda: «Sí, me gustaría dedicarme al golf cuando acabe los estudios».

Los grandes, como espejo

Mientras tanto, disfruta volviendo a jugar tras el paréntesis de la COVID 19. «Después de estos dos años de pandemia he competido muy poco y volver a ganar fue una sensación muy bonita», reconoce. Además, en un torneo donde se ha reencontrado con muchos amigos de la infancia, «lo que hace revivir antiguos piques», afirma con una sonrisa. Y es que para él, el golf representa una serie de valores éticos y deportivos que, insiste, «rara vez se ven en otros deportes. Por eso es un deporte muy especial y recomendable».

Una disciplina que ha puesto a España como referente en jugadores destacados a nivel internacional. Severiano Ballesteros, Manolo Piñero, José María Olazábal, Miguel Ángel Jiménez, Sergio García y, más recientemente, Jon Rahm han impulsado sobremanera este deporte en nuestro país. ¿Se identifica con alguno de ellos? «Es difícil elegir uno entre todos ellos. Seguramente, Jose María Olazábal sea de todos estos grandes jugadores al que más me pueda asemejar en cuanto a juego», replica.

Compaginar deporte y una carrera universitaria

Siendo un deportista de élite, con una dedicación casi plena a entrenamientos y torneos, y con aspiraciones de una formación universitaria, es importante elegir dónde estudiar. Miguel Ángel lo tenía claro. «Elegí el CEU porque la enseñanza universitaria era la mejor, sin duda. Además, me ofrecieron la posibilidad de poder compaginar deporte y estudios», reconoce sobre su decisión.

Y, ¿cómo se compagina el deporte de alto nivel con la carrera universitaria? «Ciertamente, no es sencillo. Tengo la suerte de estar en una universidad donde todos los profesores me han mostrado su apoyo a la hora de hacerme más llevadera la situación. Y de tener un grupo de amigos que me ayudan cuando los necesito», afirma. Además, destaca el valor añadido de que «el equipo de profesores, al margen de ser los mejores en sus campos, son capaces de transmitir a los alumnos sus conocimientos de forma simple y personal».