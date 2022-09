Victoria Navarro Pérez, alumna CEU Merit y mentora de nuevos estudiantes, ha iniciado el nuevo curso académico mostrando su compromiso solidario. Así, desde este año participa en el programa mentoring del CEU , ayudando a la integración en la vida universitaria de los alumnos que empiezan sus estudios superiores. Forma parte de un grupo de cicerones universitarios que se caracteriza por la ayuda entre iguales. Es alumna de segundo en el doble grado de Educación Primaria e Infantil.

¿Por qué has decidido hacerte mentor?

Cuando entramos a la Universidad surgen muchos cambios de golpe y la mayoría solemos ir un poco perdidos. Siempre viene bien poder apoyarte en otro estudiante que ya haya pasado por lo mismo y que pueda guiarte en el comienzo de esta nueva etapa. Por eso estoy encantada de ofrecer mi ayuda y que otros estudiantes nuevos puedan contar conmigo.

¿Cuáles son las funciones que desarrollas y durante cuánto tiempo la realizas?

Realmente, no hay unas funciones específicas como tal, ni un tiempo determinado. Para mí, la primera toma de contacto es la más importante, puesto que es dónde el alumno te cuenta cómo es él, sus primeras impresiones, lo que le preocupa... La función de un mentor es mostrarle confianza, guiarlo y acompañarlo en este nuevo curso en aquello que pueda necesitar.

¿Tuviste un mentor cuando llegaste al CEU?

No, por desconocimiento y ojalá me hubiera enterado.

¿Cómo valoras esta figura?

Me parece genial que los nuevos alumnos puedan apoyarse en otros estudiantes. Creo que, ante la incertidumbre de esta nueva etapa, viene bien poder contar con la ayuda de otro alumno que ya ha pasado por lo mismo. Te intentarán guiar de la mejor manera, basándose en su experiencia.

¿Cómo reaccionan los alumnos y alumnas de Primero cuando dices que eres su mentor?

La mayoría están nerviosos o les da vergüenza, pero en cuanto comienzas a hablar con ellos, notas que se van relajando y se van sintiendo más cómodos. Sobre todo al poder resolver algunas de las dudas que nos surgen a todos durante los primeros días.

¿Puedes contar alguna anécdota de esta experiencia con los nuevos alumnos?

Me gustó mucho mi primera vez como mentora. Durante la conversación, una mentorizada y yo nos dimos cuenta de que teníamos varias cosas en común. Me pidió consejo sobre organización en época de exámenes o cómo prepararse ciertas asignaturas y me sentó muy bien poder ayudarla.