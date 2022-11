Durante un mes, estudiantes de Enfermería del CEU en Elche han estado impartiendo talleres y cursos para que las personas mayores de Elche adquieran hábitos saludables que prolonguen sus años de vida. Este empoderamiento en salud se ha centrado en cuatro aspectos: ergonomía, estimulación cognitiva, psicomotricidad y risoterapia. Y lo que al principio consistía en transmitir cuidados por parte del alumnado, ha terminado siendo una reciprocidad de conocimientos. Y es que, como asegura Ana Belén Riera, profesora de Enfermería, «las costumbres, consejos y experiencia ofrecida por los mayores ha sido enriquecedora para unos estudiantes que están a punto de finalizar sus estudios universitarios».

En ese tiempo, el alumnado, ha conseguido que todos los asistentes pasaran un rato agradable. Y lo han hecho a través de la manipulación con diversos dispositivos, juegos, bailes, música y empatía. «Pero, sobre todo, mucho corazón por transmitir cuidados, además de haber recibido formación para que los días en la tercera edad estén llenos de vida». Sesiones que se enfocaron a aspectos y situaciones cotidianas en el día a día de los mayores.

Así, en los talleres de ergonomía, Eva, Angela, Rocío y María Jesús les enseñaron cómo levantarse de la cama, sentarse adecuadamente o cómo llevar correctamente las bolsas de la compra. Por su parte, Gema, Pascual, Isabel, Virginia y Paula, en las sesiones de estimulación cognitiva, utilizaron las canciones, los juegos de preguntas y respuestas, recordar listados «lo que provocó muchas situaciones jocosas». A la hora de estimular la psicomotricidad, Montse, Ana, Sonia y Carolina diseñaron juegos de equipos, velocidad, concentración y compañerismo entre participantes. Por último, en el taller de risoterapia, Paula, Elena, María, Lola y Blanca les mostraron «que la vergüenza es solo una palabra y que la diversión, el baile y la sonrisa son la mejor de las medicinas».

Empoderando en salud en la calle

En esa línea de contribuir a que la ciudadanía adquiera hábitos saludables que mejoren su calidad de vida, la Escuela de Salud CEU ha salido a los barrios de Elche. Y lo han hecho, según Sara Candela, alumna de 4º de Enfermería, «porque no solo hay que hacerlo en el centro de salud o en los hospitales, sino que también hay que salir a los barrios. Que la gente nos vea también en la calle, porque en los hospitales no ven con más respeto y aquí aprecian que somos más cercanos».

En esas sesiones les han enseñado a tener una alimentación saludable y a la importancia del ejercicio físico. Así, con el método del plato los cientos de ciudadanos que se han acercado han aprendido la cantidad diaria de comida que debe ponerse en el plato. En paralelo, han conocido qué tipos de ejercicio físico pueden realizar con una cinta elástica mientras están en casa, en el sofá, viendo la tele.

«Los consejos de salud son importantes para tener una buena salud. Da igual la edad que tengas. Al final todos debemos tener una vida saludable y prevenir las enfermedades», asegura esta estudiante que quiere dedicarse a la enfermería comunitaria. Algo en lo que coincide su compañera Mariluz Rodríguez. «La Enfermería en la calle es importante para fomentar hábitos en la gente, para ayudarles y porque no se puede hacer todo en los centros de salud. Aquí coges a gente, por ejemplo, que no está acostumbrada a ir a estos centros. Les enseñas cosas nuevas que allí no pueden hacerlo. Como se lo enseñamos en su entorno, están más relajados, en su barrio, en su comunidad».