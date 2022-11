Pasa varias horas, durante dos días, colaborando con la asociación Conciénciate mientras lo compagina con sus clases de Magisterio. Es un tiempo que para Alba Urrutia se hace corto mientras ayuda a niños y niñas en riesgo de exclusión social. Y cree que es una de las mejores decisiones de su vida porque «no se me ocurre mejor manera de pasar mis días que enseñándoles y aprendiendo de ellos, también». En esta entrevista, nos lo cuenta.

¿Por qué te has decidido a realizar esta acción solidaria con Conciénciate?

Me encanta ayudar a la gente. Soy muy empática y me enorgullece saber que mejoro la vida de las demás personas aportando mi granito de arena, dedicando mi tiempo y esfuerzo para ello.

¿Cómo crees que influye en tu formación como futura maestra la actividad que realizas en la asociación?

Siento que me abre el campo de visión frente a la sociedad. Aprendo a cómo comportarme con los demás, dar lo mejor de mí y hacer las cosas como las siento, de corazón.

¿Qué te aporta como persona estar en contacto con personas con discapacidad?

Me ayuda a conocer otras maneras de ver la vida, y de vivirla. Todos tenemos el mismo derecho a disfrutar, solo necesitamos comprensión, paciencia y compromiso.

¿Qué actividad concreta llevas a cabo en la asociación?

Este curso todavía no he comenzado con las actividades, pero el curso pasado realizaba dos actividades por semana: refuerzo escolar con niños en riesgo de exclusión social y emergencia alimentaria. En la primera actividad ayudaba a niños y adolescentes con sus deberes de clase, resolvía las dudas y proponía actividades diferentes para practicar diversos conceptos. En la segunda, preparaba cenas calientes compuestas por un plato de comida, caldo o café a elegir, postre y pan para repartirlos a gente sin hogar siguiendo una ruta con paradas predeterminadas.

¿A qué te gustaría dedicarte cuando finalices la carrera y por qué?

Me encantaría ser maestra, ya sea de Educación Infantil o Primaria. Los niños son vida, y no se me ocurre mejor manera de pasar mis días que enseñándoles y aprendiendo de ellos, también.

¿Cómo valoran en tu entorno ese compromiso social que desarrollas?

Tanto mi entorno familiar, como mis amigos, están felices de verme tan contenta con la labor que realizo.

¿Por qué decidiste estudiar esa carrera universitaria?

Los primeros años de vida son los más importantes en cuanto a aprender los valores y la mejor manera de vivir. Me hace sentir bien el hecho de saber que estoy guiando a niños y niñas en el camino que inician, dotándoles de una educación inigualable.

¿Por qué optaste por estudiarla en el CEU?

Por la formación que ofrecen. En general, el CEU me parece una universidad incomparable. Sus instalaciones, docentes, programas y oportunidades son dignas de admirar.

¿Cómo valoras tu paso por ahora por la universidad, tanto a nivel de formación académica como en otros ámbitos?

Estoy muy contenta con la formación académica que estoy recibiendo durante estos años, y los que me quedan. Tengo la seguridad de que voy a terminar la carrera con unos conocimientos que me van a permitir entrar en el mundo laboral sintiéndome preparada para ello. Y, sobre todo, con muchas ganas.